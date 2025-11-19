Klimtov portret na dražbi prodali za rekordnih 236 milijonov

Portret Elisabeth Lederer, ki so ga nacisti ukradli in skoraj uničili v požaru med drugo svetovno vojno, je bil na dražbi podjetja Sotheby’s prodan za rekordnih 236,4 milijona dolarjev (približno 204,3 milijona evrov), piše Guardian.

Za sliko se je na dražbi potegovalo šest ponudnikov, ki so se pogajali več kot 20 minut. Sotheby's pri tem ni razkril identitete uspešnega kupca. Slika je eden izmed dveh celovitih Klimtovih portretov, ki ostajajo v zasebnih rokah.

Ta prodaja je portret Gustava Klimta postavila na drugo mesto med najdražjimi umetninami, prodanimi na dražbi, obenem pa je portret postal najdražje sodobno umetniško delo, prodano na dražbi.

Portret Elisabeth Lederer je hkrati prehitel Damo s pahljačo, ki je predhodno veljala za najdražje Klimtovo delo (prodana je bila za 108 milijonov dolarjev, kar nanese približno 93 milijonov evrov).

Klimtova Dama s pahljačo, ki je bila leta 2023 prodana za 93 milijonov evrov. FOTO: Sotheby's

Rekord med vsemi umetniškimi deli na dražbah pa še vedno drži slika Salvator Mundi, ki jo pripisujejo Leonardu da Vinciju in so jo leta 2017 prodali za 450 milijonov dolarjev (približno 389 milijonov evrov).

Portret, ki je visok skoraj dva metra, je bil naslikan med letoma 1914 in 1916 in prikazuje Elisabeth Lederer, mlado dedinjo in hčerko Klimtovih pokroviteljev, oblečeno v kitajsko obleko.

Kdo je Elisabeth Lederer? Gre za edino hčer Klimtovih največjih mecenov, Augusta in Szerene Lederer. Ledererjevi so bili tedaj druga najbogatejša družina na Dunaju, takoj za Rothschildi. Njihovo bogastvo, izvirajoč predvsem iz destilarne in škrobne industrije, je financiralo nastanek obsežne in zelo občudovane umetniške zbirke. Ledererjevi so pri Klimtu naročali portrete številnih družinskih članov, med njimi Szerene (leta 1899) in babice po materini strani (Charlotte Pulitzer leta 1917).

Klimt se je slikanju Elisabethinega portreta posvečal z obsedeno natančnostjo ter znova in znova dodajal nove detajle.

Legenda pravi, da je bil portret dokončan šele, ko je mati Szerena sliko ukradla iz umetnikovega ateljeja in se z njo odpeljala. Ledererjevi so sliko iz svoje zbirke spustili le enkrat, ko so jo razstavili na avstrijski umetniški razstavi v Stockholmu leta 1917.

Portret, zaznamovan s tragedijo

Življenje mlade Elisabeth je bilo zaznamovano s tragedijo. Po očetovi smrti leta 1936 in priključitvi Avstrije nacistični Nemčiji leta 1938 je njeno življenje hitro razpadlo.

Leta 1939 so nacisti oropali zbirko umetnin družine Lederer, družinske člane pa so prisilili v izgnanstvo. Za seboj so pustili le družinske portrete, ki so jih nacistični uradniki označili za »preveč judovske«, da bi jih ukradli.

Klimt se je slikanju Elisabethinega portreta posvečal z obsedeno natančnostjo. FOTO: Wikipedia

Elisabeth je živela na Dunaju, se spreobrnila v protestantizem in se leta 1921 poročila z Wolfgangom von Bachofen-Echtom, dedičem avstrijske pivovarne. A leta 1934 se je ločila in ponovno postala judinja. V samo petih letih je na Dunaju ostala povsem sama: njen edini otrok je umrl, mati pa je bila prisiljena pobegniti v Budimpešto.

Da bi se obvarovala pred preganjanjem in verjetno smrtjo, je Elisabeth širila zgodbo, da je njen pravi oče Gustav Klimt, ki ni bil jud in je umrl leta 1918. Nekateri elementi zgodbe (Klimtov ugled ženskarja in njegova obsedena predanost slikanju Elisabeth) so to domnevo sicer podpirali, čeprav jo danes večina zavrača kot izmišljeno.

Da bi rešila svojo hčer, je Elisabethina mati celo podpisala izjavo, ki je potrjevala Klimtovo očetovstvo. Načrt je uspel, nacistični režim pa je Elisabeth izdal dokument, ki je potrjeval, da je njen oče Gustav Klimt.

Prav to potrdilo ji je skupaj s pomočjo nekdanjega visokega nacističnega uradnika omogočilo, da je vse do svoje prezgodnje smrti leta 1944 na Dunaju živela nepoškodovana.