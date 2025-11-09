Klobuk pomagal razkriti umor izpred več kot pol stoletja

Policija v Wisconsinu je po 50 letih razrešila umor 25-letne Mary K. Schlais, ki so jo našli mrtvo februarja 1974. Prejšnji teden so 84-letnega Jona Keitha Millerja iz Minnesote končno aretirali, potem ko so preiskovalci uporabili genetsko analizo, da so ga povezali z zločinom. Ključni dokaz, ki je pomagal razkriti storilca, pa ni bila le DNK, temveč tudi klobuk, ki je ostal na kraju zločina, poroča CNN.

Osumljenec je svojo žrtev opazil, ko je iskala prevoz za pot v Chicago. V avtu jo začel osvajati, ko ga je zvrnila, jo je zabodel. Kljub dolgoletnim prizadevanjem preiskovalcev ni bilo napredka, dokler niso začeli sodelovati z ekipo raziskovalcev genealogije z univerze Ramapo v New Jerseyju. Z analizo las, najdenih na klobuku, so preiskovalci ustvarili genetski profil, ki jih je pripeljal do Millerja.

Jon je sprva zanikal, da je vpleten, vendar je priznal, ko so mu predstavili DNK dokaze. Šerif Kevin Bygd je dejal, da je za Millerja to verjetno olajšanje, saj je bil umor v njegovih mislih skoraj vsak dan zadnjih 50 let.

S pomočjo sodobnih forenzičnih metod in klobuka je ta dolgoletni primer končno dobil svoj epilog, kar je prineslo pravico družini žrtve in pokazalo moč napredne forenzične tehnologije.