Študija Stanford Medicine, objavljena septembra letos, je prva celovito analizirala zdravstvene učinke različnih časovnih politik – stalnega standardnega časa, stalnega poletnega časa in dvakratnega letnega premika ure in ugotovila, da premikanje ure dvakrat na leto (spomladi in jeseni) najbolj negativno vpliva na zdravje, saj močno moti cirkadiani ritem – notranjo biološko uro človeka, ki uravnava spanec, energijo, hormonsko delovanje in imunski sistem.

Raziskovalci so analizirali podatke ameriškega Centra za nadzor bolezni (CDC) o prevalenci bolezni, povezanih s cirkadianim ritmom: debelost, možganska kap, sladkorna bolezen, depresija, srčno-žilne bolezni ipd.

Glede na njihove ugotovitve bi bil najbolj optimalen stalni zimski čas, kot navajajo, bi z njim preprečil približno 300.000 primerov možganske kapi in 2,6 milijona primerov debelosti v ZDA. Stalni poletni čas bi imel podobne, a manjše koristi.

Večina ljudi ima več koristi od več jutranje svetlobe in manj večerne svetlobe. FOTO: Shutterstock

Pod stalnim standardnim časom bi se: Debelost zmanjšala za 0,78 odstotne točke (2,6 milijona ljudi manj). Možganske kapi zmanjšale za 0,09 odstotne točke (300.000 primerov manj). Pod stalnim poletnim časom bi se: Debelost zmanjšala za 0,51 odstotne točke (1,7 milijona ljudi manj). Možganske kapi za 0,04 odstotne točke (220.000 primerov manj).

Zakaj je standardni čas boljši

Cirkadiani cikel človeka traja naravno malo več kot 24 ur, zato ga mora svetloba vsak dan »ponastaviti«. Jutranja svetloba cikel pospeši in pomaga pri usklajevanju telesne ure z okoljem. Večerna svetloba cikel upočasni, kar vodi v zamik spanja in večje neskladje med notranjo uro in ritmom življenjskih aktivnosti.

V Sloveniji bomo uro premaknili v nedeljo, 26. oktobra 2025, ob treh zjutraj – uro pomaknemo eno uro nazaj. FOTO: arhiv

Po modelih bi ljudje najmanjše cirkadiane obremenitve doživeli pri stalnem standardnem času, ki omogoča več jutranje svetlobe.

Kaj je standardni čas Standardni čas je tisti čas, ki velja v posameznem časovnem pasu glede na geografsko lego. Na primer: v Sloveniji je standardni čas srednjeevropski čas (CET), torej UTC+1. Ko spomladi premaknemo uro za eno uro naprej, preidemo v poletni čas (CEST), ki je UTC+2. Jeseni, ko uro premaknemo nazaj, se vrnemo na standardni čas.

Ljudje, ki so »jutranji tip«, bi se po modelu celo nekoliko bolje počutili v stalnem poletnem času, a predstavljajo le okoli 15 odstotkov populacije.

Večina ljudi pa ima več koristi od več jutranje svetlobe in manj večerne svetlobe, kar podpira stalni standardni čas.

Raziskava tudi opozarja, da dejansko vedenje ljudi (npr. premalo gibanja na prostem, spanje po polnoči, delo v zaprtih prostorih) lahko še poveča negativne učinke sedanjega sistema.

Model temelji na idealiziranih pogojih (spanje od 22. do 7. ure, redna izpostavljenost svetlobi) in ne upošteva vremenskih razlik, geografije ali človeških navad. Poleg tega študija ocenjuje le zdravstvene učinke, ne pa tudi ekonomskih ali družbenih posledic (npr. vpliva na energijo, kriminal, prosti čas), kar so vse eden izmed pomembnih argumentov, da se večina držav še vedno odloča za zamikanje ure.

Na zadnji dan leta bo sončni zahod že ob 16.23. FOTO: Marko Feist

Raziskava je pritrdila že znanim ugotovitvam. Leta 2020 je, recimo, obsežna raziskava Hanxin Zhang in sodelavcev (2020), objavljena v PLOS Computational Biology, pokazala, da premik ure na poletni čas povzroča merljive negativne učinke na zdravje.

Analiza več kot 150 milijonov pacientov v ZDA in devetih milijonov na Švedskem je pokazala povečano tveganje za srčno-žilne bolezni (npr. srčni infarkt), poškodbe, duševne in vedenjske motnje ter bolezni imunskega sistema, zlasti po spomladanskem premiku ure naprej. Večina učinkov je zmernih (nekaj odstotkov), pri številnih boleznih pa se tveganje poveča za približno deset odstotkov.

Po ocenah avtorjev spomladanski premik ure povzroči okoli 150.000 dodatnih zdravstvenih primerov v ZDA in do 880.000 po svetu.