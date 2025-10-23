  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Kmalu bomo premaknili urne kazalce in spali eno uro dlje

    Pogledali smo, kaj o vplivu premikanja ure na bioritem človeka kaže najnovejša raziskava.
    Glede na ugotovitve zadnje raziskave bi bil najbolj optimalen stalni zimski čas. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Glede na ugotovitve zadnje raziskave bi bil najbolj optimalen stalni zimski čas. FOTO: Jure Eržen
    R. I.
    23. 10. 2025 | 10:04
    23. 10. 2025 | 11:08
    5:06
    A+A-

    Študija Stanford Medicine, objavljena septembra letos, je prva celovito analizirala zdravstvene učinke različnih časovnih politik – stalnega standardnega časa, stalnega poletnega časa in dvakratnega letnega premika ure in ugotovila, da premikanje ure dvakrat na leto (spomladi in jeseni) najbolj negativno vpliva na zdravje, saj močno moti cirkadiani ritem – notranjo biološko uro človeka, ki uravnava spanec, energijo, hormonsko delovanje in imunski sistem.

    Raziskovalci so analizirali podatke ameriškega Centra za nadzor bolezni (CDC) o prevalenci bolezni, povezanih s cirkadianim ritmom: debelost, možganska kap, sladkorna bolezen, depresija, srčno-žilne bolezni ipd.

    Glede na njihove ugotovitve bi bil najbolj optimalen stalni zimski čas, kot navajajo, bi z njim  preprečil približno 300.000 primerov možganske kapi in 2,6 milijona primerov debelosti v ZDA. Stalni poletni čas bi imel podobne, a manjše koristi.

    Večina ljudi ima več koristi od več jutranje svetlobe in manj večerne svetlobe. FOTO: Shutterstock
    Večina ljudi ima več koristi od več jutranje svetlobe in manj večerne svetlobe. FOTO: Shutterstock

    Pod stalnim standardnim časom bi se:

    Debelost zmanjšala za 0,78 odstotne točke (2,6 milijona ljudi manj).

    Možganske kapi zmanjšale za 0,09 odstotne točke (300.000 primerov manj).

    Pod stalnim poletnim časom bi se:

    Debelost zmanjšala za 0,51 odstotne točke (1,7 milijona ljudi manj).

    Možganske kapi za 0,04 odstotne točke (220.000 primerov manj).

    Zakaj je standardni čas boljši

    Cirkadiani cikel človeka traja naravno malo več kot 24 ur, zato ga mora svetloba vsak dan »ponastaviti«. Jutranja svetloba cikel pospeši in pomaga pri usklajevanju telesne ure z okoljem. Večerna svetloba cikel upočasni, kar vodi v zamik spanja in večje neskladje med notranjo uro in ritmom življenjskih aktivnosti.

    V Sloveniji bomo uro premaknili v nedeljo, 26. oktobra 2025, ob treh zjutraj – uro pomaknemo eno uro nazaj. FOTO: arhiv
    V Sloveniji bomo uro premaknili v nedeljo, 26. oktobra 2025, ob treh zjutraj – uro pomaknemo eno uro nazaj. FOTO: arhiv

    Po modelih bi ljudje najmanjše cirkadiane obremenitve doživeli pri stalnem standardnem času, ki omogoča več jutranje svetlobe.

    Kaj je standardni čas

    Standardni čas je tisti čas, ki velja v posameznem časovnem pasu glede na geografsko lego.

    Na primer: v Sloveniji je standardni čas srednjeevropski čas (CET), torej UTC+1.

    Ko spomladi premaknemo uro za eno uro naprej, preidemo v poletni čas (CEST), ki je UTC+2. Jeseni, ko uro premaknemo nazaj, se vrnemo na standardni čas.

    Ljudje, ki so »jutranji tip«, bi se po modelu celo nekoliko bolje počutili v stalnem poletnem času, a predstavljajo le okoli 15 odstotkov populacije.

    Večina ljudi pa ima več koristi od več jutranje svetlobe in manj večerne svetlobe, kar podpira stalni standardni čas.

    Raziskava tudi opozarja, da dejansko vedenje ljudi (npr. premalo gibanja na prostem, spanje po polnoči, delo v zaprtih prostorih) lahko še poveča negativne učinke sedanjega sistema.

    Model temelji na idealiziranih pogojih (spanje od 22. do 7. ure, redna izpostavljenost svetlobi) in ne upošteva vremenskih razlik, geografije ali človeških navad. Poleg tega študija ocenjuje le zdravstvene učinke, ne pa tudi ekonomskih ali družbenih posledic (npr. vpliva na energijo, kriminal, prosti čas), kar so vse eden izmed pomembnih argumentov, da se večina držav še vedno odloča za zamikanje ure.

    Na zadnji dan leta bo sončni zahod že ob 16.23.  FOTO: Marko Feist
    Na zadnji dan leta bo sončni zahod že ob 16.23.  FOTO: Marko Feist

    Raziskava je pritrdila že znanim ugotovitvam. Leta 2020 je, recimo, obsežna raziskava Hanxin Zhang in sodelavcev (2020), objavljena v PLOS Computational Biology, pokazala, da premik ure na poletni čas povzroča merljive negativne učinke na zdravje.

    Analiza več kot 150 milijonov pacientov v ZDA in devetih milijonov na Švedskem je pokazala povečano tveganje za srčno-žilne bolezni (npr. srčni infarkt), poškodbe, duševne in vedenjske motnje ter bolezni imunskega sistema, zlasti po spomladanskem premiku ure naprej. Večina učinkov je zmernih (nekaj odstotkov), pri številnih boleznih pa se tveganje poveča za približno deset odstotkov.

    Po ocenah avtorjev spomladanski premik ure povzroči okoli 150.000 dodatnih zdravstvenih primerov v ZDA in do 880.000 po svetu.

    Ure premaknemo v nedeljo

    V Sloveniji bomo uro premaknili v nedeljo, 26. oktobra 2025, ob 3. uri zjutraj – uro pomaknemo eno uro nazaj, torej s poletnega časa (CEST, UTC+2) na standardni čas (CET, UTC+1).

    Na dan 26. oktobra 2025 v Ljubljana sonce vzide približno ob 7.33 (UTC+2) in zaide približno ob 18. uri (UTC+2).

    Po premiku ure bo dan na ta datum dolg približno deset ur in 25 minut (v času, ko pravilno nastavimo uro). Po tem datumu bodo dnevi postajali krajši, sončni žarki bodo vidni vedno manj časa.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Zanimivosti
    Poletni čas

    Bomo letos zadnjič premaknili urne kazalce na poletni čas?

    Premikanje ure, ki se izvaja dvakrat na leto, pomembno vpliva na zdravje in družbo.
    26. 3. 2025 | 06:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Če je Slovenija krčma, je krčmar Janez Janša. Drugi mu ne pridejo blizu

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domnevno odpovedanega srečanja Trumpa in Putina pri Orbánu do seciranja predvolilnega časa v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolumna

    Sedem minut resničnosti: rop v Louvru razkril, da je Hollywood lagal

    Najbolj dragocenega kosa, diamanta Regent, ocenjenega na 60 milijonov evrov, se roparji niso niti dotaknili.
    Simon Popek 22. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na ta način lahko na mesečni ravni veliko privarčujete

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka »brez sladkorja« res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Preberite več

    Več iz teme

    premik urezimski časraziskava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Asfalterska dela

    Zaradi zaključnih asfalterskih del konec tedna zaprta Dunajska cesta

    Zaradi del bo od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure popolnoma zaprta Dunajska cesta v Ljubljani, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo.
    23. 10. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novi trendi

    Smrt likalnika: zakaj so mladi nehali likati oblačila

    Mlajše generacije se odmikajo od tradicionalnih gospodinjskih opravil in iščejo nove, manj zamudne rešitve.
    Manca Jagodic 23. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Projekt nadomestne Drame med 50 najlepšimi opečnatimi zgradbami sveta

    V ožji izbor mednarodne nagrade Brick Award, se je uvrstila tudi slovenska arhitektura – nadomestna drama, ki so jo zasnovali v biroju Vidic Grohar arhitekti.
    23. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pravica do splava

    Medicinske sestre zaradi ugovora vesti ne želijo izdati tabletke za splav

    Na zagrebški kliniki za ginekologijo in porodništvo se na ugovor vesti sklicuje slaba polovica medicinskih sester z oddelka za reprodukcijo.
    23. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zimski čas

    Kmalu bomo premaknili urne kazalce in spali eno uro dlje

    Pogledali smo, kaj o vplivu premikanja ure na bioritem človeka kaže najnovejša raziskava.
    23. 10. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Projekt nadomestne Drame med 50 najlepšimi opečnatimi zgradbami sveta

    V ožji izbor mednarodne nagrade Brick Award, se je uvrstila tudi slovenska arhitektura – nadomestna drama, ki so jo zasnovali v biroju Vidic Grohar arhitekti.
    23. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pravica do splava

    Medicinske sestre zaradi ugovora vesti ne želijo izdati tabletke za splav

    Na zagrebški kliniki za ginekologijo in porodništvo se na ugovor vesti sklicuje slaba polovica medicinskih sester z oddelka za reprodukcijo.
    23. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zimski čas

    Kmalu bomo premaknili urne kazalce in spali eno uro dlje

    Pogledali smo, kaj o vplivu premikanja ure na bioritem človeka kaže najnovejša raziskava.
    23. 10. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec aluminijastih vrat med vodilnimi v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kako prepoznati lažni glas sodelavca

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    Kdaj je pravi trenutek za investiranje? (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    MES kot temelj večje učinkovitosti proizvodnje in poslovne uspešnosti podjetja

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo