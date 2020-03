Kmalu otroški jok Downing Streetu

»Vsaj pet otrok«

Od poletja bo imel britanski premier (spet) več družinskega dela. FOTO: Oli Scarff/AFP

Med vsemi obljubami , ki jih je za obdobje po brexitu britanski premierdal sodržavljanom, ene zagotovo ni bilo: dojenček na Downing Streetu. Pa vendarle je dete na poti. Johnson in njegova partnerka Carrie Symonds sta namreč včeraj sporočila, da pričakujeta otroka in da sta se zaročila. Dojenček se bo rodil na začetku poletja, kdaj bo poroka, pa še nista povedala.Novico, ki je zaokrožila minuli konec tedna, je potrdil tiskovni predstavnik para, Johsonova precej mlajša, 31-letna življenjska sopotnica jo je delila tudi po svojem instagram profilu, ki sicer ni javen. »Veliko vas že ve, ampak za tiste prijatelje, ki še ne; konec lanskega leta sva se zaročila in na začetku poletja pričakujeva otroka,« je zapisala ob fotografiji, na kateri sta s 55-letnim britanskim premierom. Otoški mediji so ob novici hitro izračunali, da je bil otrok očitno spočet v zadnjih dneh oktobra, ko so preložil rok za brexit.Za Carrie Symonds bo to prvi otrok, med tem ko ima Johnson že precej izkušenj z zakonskimi zvezami in otroki. Poročen je bil dvakrat, od zadnje žene se je ločil po 26 letih zakona leta 2018. Ima pet otrok, od tega štiri s svojo drugo soprogo. Najstarejša hči je le nekaj let mlajša od Symondsove. Pri številu otrok so mediji znova malce zlobni in poročajo, da ima »vsaj pet otrok«. Njegovi zakonski zvezi so namreč pretresale številne afere.S Symondsovo sta skupaj od začetka lanskega leta. Že lani sta se zapisala v zgodovino, saj sta postala prvi neporočeni par, ki se je preselil na Downing Street. Kmalu pa bo Johnson tudi prvi premier v 250 letih, ki se bo poročil v času, ko je na čelu vlade.Carrie Symonds, nekdanja predstavnica za odnose z javnostmi konservativcev, se ni veliko pojavljala v javnosti, odkar se je preselila v rezidenco britanskega predsednika vlade. Je goreča zagovornica varovanja okolja, lani sta iz zavetišča posvojila terierja.