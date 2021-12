Za takšen zajtrk se splača zbuditi pet minut prej in v spokojnosti jutra pripraviti bogato kmečko omleto, ki ji dodamo malo smetane za kuhanje, da postane bogata in svilena. Za še več okusa na maslu prepražimo malce dimljene slanine, ki bo v prostor oddala prijetne vonjave. Jed si privoščimo s popečenimi gobicami, brstičnim ohrovtom in suhimi mesninami. Dan, ki je pred nami, se zdaj zdi mala malica, kajne?

