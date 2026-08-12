Kmetje so zaradi suše in uničenih pridelkov v stresu in šoku

Kmetijstvo je zaradi ekstremne vročine in suše zelo prizadeto. Pri žitih pričakujejo do 50-odstotni izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega, košnje na nekaterih travnikih sploh ne bo, škoda je v trajnih nasadih. Kako vse to doživljajo kmetje? »V stresu so in šoku. Njihove poljščine so prizadete oziroma jih sploh ni, njihov letni zaslužek je šel, poleg tega so se prisiljeni hitro odzvati, reševati, kar se rešiti da. Zdaj je vrhunec sezone kmečkih opravil, treba je pripraviti krmo za zimo, pobrati krompir .... in hkrati še prijavljati škodo. Zelo je pomembno, da so se sposobni odzvati, saj je to ključno za njihovo preživetje. Ves ta nakopičen stres pogosto pride za njimi pozimi, ko se stvari umirijo. Mnogi pogosto doživljajo dolgotrajen stres in nikoli ne vedo, kaj jih utegne ...