Knjiga o Diani: Bi bilo Charlesu treba kirurško naravnati ušesa?

Knjiga grofa Charlesa Spencerja o njegovi sestri Diani z naslovom Swan Song: Diana, My Sister (Labodji spev: Diana, moja sestra) je že pred izidom sprožila niz javnih polemik in burnih odzivov. Po izidu se knjiga vrtoglavo vzpenja po Amazonovi lestvici najbolje prodajanih knjig, piše BBC. Charles Spencer v knjigi opisuje svojo žalost ob tem, kako je njegova sestra Diana najprej postala javna, nato pa še kraljeva lastnina. Še posebej ga je motilo tisto, kar imenuje »nesmiselno klečeplazenje pred monarhijo«.Diana je bila stara komaj dvajset let, ko se je poročila s princem Charlesom in čez noč postala svetovna zvezda. Šestnajst let pozneje je bila mrtva. Brat jo prikazuje kot skrbno in velikodušno žensko, ki so jo preganjali dvomi vase, motnje hranjenja, pomanjkanje topline v novi kraljevi ...