Knjižničarka razkriva: iz knjig pogosto preberemo človekovo življenjsko zgodbo

V knjižnici ljudje pogosto povedo veliko, ne da bi izrekli eno samo besedo. Dovolj je pogled na kupček knjig: priročnik o žalovanju, roman o novem začetku, knjiga o vzgoji ali ljubezenska zgodba. Med platnicami se skrivajo vprašanja, stiske, upanja in želje, ki jih bralci morda ne zaupajo niti najbližjim.

Ko smo v Ajdovščini obiskali bibliotekarko in direktorico Lavričeve knjižnice Tino Velikonja, nam je odprla vrata v svet, ki ga obiskovalci običajno vidijo le od zunaj. Ali lahko knjižničar iz izbire knjig prebere človekovo življenjsko obdobje? Katere zgodbe Slovenci najraje vzamejo s seboj na dopust? In katera knjiga je postala takšna senzacija, da je že skoraj dve leti ni mogoče ujeti na knjižnično polico?

V pogovoru nam je razkrila tudi, zakaj je knjižnica mnogo več kot prostor izposoje knjig. Je zatočišče, prostor zaupanja, topline in sprejetosti, kjer ljudje včasih najdejo veliko več, kot so sploh prišli iskat. Celoten intervju s Tino Velikonja, poln zanimivih knjižničnih skrivnosti in presenetljivih vpogledov v bralne navade Slovencev, preberite na Onaplus.si.