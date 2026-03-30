Boštjan Lah, dr. med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Bolečina v zapestju je pogosta težava, ki jo mnogi sprva pripišejo preobremenitvi ali utrujenosti. Začne se z blagim nelagodjem pri tipkanju, držanju orodja ali dvigovanju bremen, nato pa postopoma postane vsakodnevna spremljevalka. Pri nekaterih se pojavi nenadno in brez jasnega razloga, pri drugih se razvija počasi in vztraja mesece.

Kadar bolečina kljub mirovanju ne izzveni, je potreben temeljit razmislek o njenem vzroku.

Akutna poškodba ali kronična težava?

Pomembno je razlikovati med akutno preobremenitvijo in kronično bolečino zapestja. Akutna bolečina je pogosto posledica padca, nenadnega giba ali zvina. Takšne težave se ob počitku in ustrezni oskrbi praviloma postopno izboljšajo.

Drugače je pri bolečini, ki ne mine niti ob razbremenitvi. V takih primerih je vzrok pogosto v anatomskih spremembah zapestja. Te se lahko razvijejo po starih poškodbah, zlomih ali poškodbah ligamentov, lahko pa so posledica dolgotrajnih ponavljajočih se obremenitev. Nepravilna razmerja med kostmi zapestja lahko vodijo v postopne degenerativne spremembe, nestabilnost sklepa in deformacije.

Te spremembe sprva niso vidne na zunaj, vendar postopno vplivajo na vsakodnevno življenje. Najprej se pojavijo težave pri težjih opravilih, pozneje tudi pri čisto običajnih dejavnostih, kot so držanje skodelice, kuhanje ali osebna higiena.

Zakaj bolečina ne izgine sama od sebe

Kronična bolečina v zapestju pogosto pomeni, da je v ozadju strukturna težava. Lahko gre za obrabo sklepnega hrustanca, poškodbe ligamentov, nestabilnost med zapestnimi kostmi ali zgodnje degenerativne spremembe.

Ker se težave razvijajo postopoma, jih bolniki pogosto podcenjujejo. Bolečina ni vedno izrazita, lahko niha po intenzivnosti in se občasno celo umiri. Prav ta nihanja ustvarijo lažen občutek izboljšanja, medtem ko se patološki proces v ozadju nadaljuje.

Kadar bolečina vztraja, je smiselno obiskati zdravnika specialista.

Kdaj konservativno zdravljenje ni dovolj

Zdravljenje kronične bolečine v zapestju se praviloma začne s konservativnimi ukrepi. Razbremenitev, nošenje opornice, protivnetna terapija in ciljana fizioterapija lahko v začetnih fazah pri številnih bolnikih pomembno zmanjšajo težave, v nekaterih primerih pa jih tudi čisto odpravijo. Kadar pa bolečina kljub ustreznemu zdravljenju vztraja in slikovne preiskave pokažejo jasne strukturne spremembe v zapestju, je treba razmisliti o kirurški rešitvi. Operacija v takšnih primerih ni skrajni ukrep, temveč premišljena odločitev, s katero poskušamo odpraviti vzrok težav in preprečiti njihovo nadaljnje napredovanje. Odločitev za poseg temelji na natančni diagnozi, stopnji funkcionalne omejitve in vplivu, ki ga imajo težave na bolnikovo vsakdanje življenje.

Vztrajna bolečina v zapestju ni nekaj, kar bi morali sprejeti kot neizogiben del vsakdana. Če težave trajajo več mesecev in se ne izboljšajo kljub počitku ali terapiji, je strokovni pregled smiseln korak. Sodobna diagnostika omogoča natančno opredelitev vzroka bolečine, pravočasno zdravljenje pa lahko prepreči trajne degenerativne spremembe ter ohrani moč, gibljivost in funkcionalnost roke. Cilj obravnave ni zgolj lajšanje simptomov, temveč dolgoročno ohranjanje kakovosti življenja in sposobnosti za vsakodnevne aktivnosti.

Naročnik oglasne vsebine je Artros