Prodaja ne steče, doma vlada napetost: je čas za energijsko čiščenje?

V podkastu Delo in dom gostuje Urška Puš, ki se ukvarja z energijskim čiščenjem domov in delom z žalujočimi. Pojasni, zakaj se ljudje vse bolj zanimajo za teme, ki jih ne moremo videti, a jih po njenem mnenju lahko močno občutimo.

Kdaj dom potrebuje energijsko čiščenje? Med pogostimi razlogi sogovornica omenja občutek težke prisotnosti, nenavadne zvoke, težave v odnosih, pri otrocih ali hišnih ljubljenčkih, pa tudi zaplete pri prodaji nepremičnine ali prenovi.

V pogovoru razkrije tudi, kako takšno čiščenje poteka, zakaj so pomembni lokacija, zgodovina prostora in energija ljudi, ki v njem živijo, ter kako lahko posamezniki sami poskrbijo za boljši občutek doma z dimljenjem, kristali in preprostimi rituali.