Ko je prenova bolj smiselna od novogradnje

Blejska poslovna šola nekdnaji sokolski dom po prenovi uporablja kot večnamenski prostor, za predavanja, konference in poslovna srečanja.
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Po odstranitvi ometa in razkritju opečnatih sten so se odločili, da jih prezentirajo in zaščitijo le s protiprašno barvo. Njihova neenakomerna in hrapava površina ima tudi akustične lastnosti. FOTO: 3biro
V neposredni bližini Poslovne šole Bled (IEDC) je za predavanja, konference in poslovna srečanja zaživela še ena (njihova) stavba, prenovljen sokolski dom, ki je bil zgrajen v 30. letih prejšnjega stoletja po načrtih Hermana Husa v značilnem modernističnem slogu. Kot poudarja arhitektka Tina Rupar Kobe iz ljubljanskega biroja 3biro, v katerem so vodili prenovo, so s projektom dokazali, da prenova ne stane vedno (vsaj) toliko kot novogradnja.
O prihodnosti precej dotrajane stavbe, ki je bila zadnja leta malo v uporabi, je bilo na mizi več scenarijev. Urbanistični pogoji so dopuščali tako rekonstrukcijo objekta za novo namembnost kot nadomestitev z novogradnjo. Še preden so k projektu povabili arhitekte 3biroja, so bile izdelane različne idejne rešitve, med drugim večja stavba s parkirno ...
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