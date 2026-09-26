Ko je prenova bolj smiselna od novogradnje

V neposredni bližini Poslovne šole Bled (IEDC) je za predavanja, konference in poslovna srečanja zaživela še ena (njihova) stavba, prenovljen sokolski dom, ki je bil zgrajen v 30. letih prejšnjega stoletja po načrtih Hermana Husa v značilnem modernističnem slogu. Kot poudarja arhitektka Tina Rupar Kobe iz ljubljanskega biroja 3biro, v katerem so vodili prenovo, so s projektom dokazali, da prenova ne stane vedno (vsaj) toliko kot novogradnja. O prihodnosti precej dotrajane stavbe, ki je bila zadnja leta malo v uporabi, je bilo na mizi več scenarijev. Urbanistični pogoji so dopuščali tako rekonstrukcijo objekta za novo namembnost kot nadomestitev z novogradnjo. Še preden so k projektu povabili arhitekte 3biroja, so bile izdelane različne idejne rešitve, med drugim večja stavba s parkirno ...