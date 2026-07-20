Ko lepotni trendi škodijo: V ambulanto so prišle objokane

Na družbenih omrežjih se vsak dan pojavi nov lepotni trend: dvojno ali trojno čiščenje obraza, plastenje serumov in zapletene rutine z vrsto izdelkov. A dermatologinja dr. Vesna Tlaker opozarja, da več kozmetike ne pomeni nujno tudi lepše in bolj zdrave kože.

V ambulanti se je srečala z mladimi dekleti, ki so po nasvetih vplivnežev kupovala vedno nove izdelke, njihove težave pa niso izginile. Nekatere so v enem letu za kozmetiko porabile tudi po tri tisoč evrov, nato pa prišle po pomoč objokane, s torbami, polnimi krem in serumov, ter še vedno prisotnimi aknami.

Težava po mnenju dermatologinje ni v kozmetiki sami, ampak v prepričanju, da lahko izdelki rešijo tudi stanja, ki zahtevajo strokovno obravnavo. Zato svetuje, naj pred vsakim nakupom premislimo, ali izdelek zares potrebujemo in kdo stoji za priporočilom. V pogovoru na Onaplus.si dr. Vesna Tlaker pojasnjuje, koliko izdelkov koža dejansko potrebuje, zakaj lahko obraz brez skrbi umivamo z vodo in katerim spletnim nasvetom ne gre slepo verjeti.