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    Ko lepotni trendi škodijo: V ambulanto so prišle objokane

    Dermatologinja dr. Vesna Tlaker opozarja, da več izdelkov ne pomeni nujno lepše in bolj zdrave kože.
    Koliko kozmetike koža zares potrebuje? Foto: Shutterstock
    Galerija
    Koliko kozmetike koža zares potrebuje? Foto: Shutterstock
    Barbara Kotnik
    20. 7. 2026 | 09:10
    1:33
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    Na družbenih omrežjih se vsak dan pojavi nov lepotni trend: dvojno ali trojno čiščenje obraza, plastenje serumov in zapletene rutine z vrsto izdelkov. A dermatologinja dr. Vesna Tlaker opozarja, da več kozmetike ne pomeni nujno tudi lepše in bolj zdrave kože.

    V ambulanti se je srečala z mladimi dekleti, ki so po nasvetih vplivnežev kupovala vedno nove izdelke, njihove težave pa niso izginile. Nekatere so v enem letu za kozmetiko porabile tudi po tri tisoč evrov, nato pa prišle po pomoč objokane, s torbami, polnimi krem in serumov, ter še vedno prisotnimi aknami.

    Težava po mnenju dermatologinje ni v kozmetiki sami, ampak v prepričanju, da lahko izdelki rešijo tudi stanja, ki zahtevajo strokovno obravnavo. Zato svetuje, naj pred vsakim nakupom premislimo, ali izdelek zares potrebujemo in kdo stoji za priporočilom. V pogovoru na Onaplus.si dr. Vesna Tlaker pojasnjuje, koliko izdelkov koža dejansko potrebuje, zakaj lahko obraz brez skrbi umivamo z vodo in katerim spletnim nasvetom ne gre slepo verjeti.

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