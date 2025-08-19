Ko mladi prej pridejo do Rogliča kot športni novinarji

V nadaljevanju preberite:

Učenci in dijaki že nekaj let sodelujejo v projektu Jugend schreibt (Mladina piše), ki ga vodi zavod Discimus Lab Tržec iz Vidma pri Ptuju z dr. Geraldom in Monico Hühner. Čeprav se nekateri vanj vključijo predvsem zaradi izboljšanja nemščine in angleščine, pa je končni cilj objava prispevka v enem najboljših časopisov na svetu – Frankfurter Allgemeine Zeitungu (FAZ). Njihove zgodbe so odmevne in tudi zelo brane. Ko so objavili reportažo o Jeruzalemu, so imeli v Ormožu še isti dan rezervacije iz Berlina.