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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Ko na mizo postavimo nekaj posebnega: gurmanski navdih za praznične dni

    Prazniki so čas, ko si radi privoščimo nekaj več. Nekaj posebnega, drugačnega, morda tudi malce razkošnega.
    FOTO: Mercator
    Galerija
    FOTO: Mercator
    Naročnik oglsane vsebine je Mercator
    16. 11. 2026 | 08:31
    6:46
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    Čas, ko se ob bogato obloženi mizi srečajo najljubši domači okusi in zanimive kulinarične zgodbe z vseh koncev sveta. Ko si z veseljem vzamemo čas za pripravo najljubših jedi, preizkusimo kakšen nov recept ali svoje goste presenetimo z nepričakovano kombinacijo okusov. Za gurmansko razvajanje pa ni treba odšteti veliko. Linija Special Moments namreč dokazuje, da so lahko vrhunski okusi, skrbno izbrane specialitete in kanček kulinaričnega razkošja dostopni vsakomur. Po prijaznih cenah prinaša izbor dobrot, s katerimi lahko praznično mizo spremenimo v pravo kulinarično doživetje, razveselimo svoje najdražje ali preprosto razvajamo sebe.

    Praznična miza ima prav poseben čar. Je prostor druženja, smeha, lepih spominov in seveda dobrih okusov. Prav zato si v tem času radi privoščimo kaj drugačnega, odkrijemo kakšno novo specialiteto in z drobnimi kulinaričnimi presenečenji razveselimo svoje goste. Včasih je dovolj že skrbno izbrana dobrota, ki znani jedi doda nekaj posebnega, ali nova kombinacija okusov, ki nas popelje na kulinarično potovanje.

    Za vse ljubitelje dobre hrane, radovedne raziskovalce okusov in tiste, ki uživajo v drobnih gurmanskih razvajanjih, je tu linija Special Moments iz Mercatorja – izbor kakovostnih izdelkov, ki na domačo mizo prinašajo navdih svetovne gastronomije.

    Od izbranih mesnin do morskih specialitet

    FOTO: Mercator
    FOTO: Mercator

    Praznična pojedina si zasluži tudi skrbno izbrane mesne dobrote, ki navdušujejo z bogastvom okusov. Izbrane mesnine ponujajo pravo paleto različnih arom in značajev – od odličnih pršutov do raznovrstnih salam, ki navdušujejo z zanimivimi kombinacijami. Ljubitelji izrazitejših okusov bodo z veseljem posegli po salami s koromačem, istrski salami s tartufi ali specialitetah iz mesa divjega prašiča in jelena. Vsaka ima svojo zgodbo, skupaj pa ustvarijo privlačno gurmansko raznolikost, ki kar kliče po okušanju.

    Za nekoliko drugačno kulinarično izkušnjo poskrbijo tudi mešane rezine norveškega lososa, v katerih se prepletata nežnost dimljenega in svežina mariniranega lososa, oplemenitenega z izbranimi začimbami. Med posebnostmi, ki bodo zagotovo pritegnile pozornost, sta tudi tatarski biftek in polenovka s tartufi. Izdelka, ki dokazujeta, da je lahko že nekaj skrbno izbranih grižljajev dovolj za pravo gurmansko razvajanje.

    Italijanski navdih za ljubitelje prefinjenih okusov

    FOTO: Mercator
    FOTO: Mercator

    Ko pomislimo na uživanje v dobri hrani, nas misli hitro ponesejo v Italijo. V deželo, kjer je kulinarika način življenja, preproste sestavine pa se z malo domišljije spremenijo v izjemne jedi.

    Med mlečnimi dobrotami izstopajo odlični italijanski siri, nepogrešljiva burrata in tudi zanimiva novost – stracciatella. Ta nežna, kremasta specialiteta je pripravljena iz ročno natrganih vlaken oziroma trakov sveže mocarele, ki jih prežema gosta, sladka smetana. Njena posebnost je prav v svilnati teksturi, zato je ne režemo, temveč jo zajemamo z žlico.

    Stracciatella je odlična že sama po sebi, s kapljico oljčnega olja in svežim kruhom, čudovito pa se poda tudi kot razkošen dodatek na pici ali kremni zaključek rižot in testenin. Z njo lahko tudi povsem preprosto jed spremenimo v nekaj posebnega.

    Italijansko kulinarično zgodbo dopolnjujejo testenine panzerotti z različnimi polnili, med drugim tudi s kozicami in rakci. Odlična izbira za vse, ki radi raziskujejo nove kombinacije in želijo praznični jedilnik obogatiti z nekoliko drugačnimi jedmi.

    FOTO: Mercator
    FOTO: Mercator

    Sladki trenutki, ki ustvarijo praznično vzdušje

    In ker si praznikov brez sladkih dobrot skoraj ne znamo predstavljati, tudi pri sladicah ne manjka navdiha. Ob tradicionalni slovenski potici, ki ima na praznični mizi vedno posebno mesto, lahko letos postrežemo tudi nekoliko drugačno praznično poslastico – rulado, ki je na voljo v treh mamljivih okusih. Za ljubitelje čokoladnih kombinacij je tu čokolada s pomarančo, romantično razpoloženje pričarajo jagodne sanje, še posebej praznično noto pa jim dodata jabolko in cimet. Tisti, ki prisegajo na bogate, zaokrožene okuse, bodo navdušeni nad odlično karamelno torto.

    Seveda ne smejo manjkati niti italijanski praznični klasiki – panettone in pandoro, ki s svojo značilno mehkobo, bogatim okusom in prazničnim značajem naznanjata, da je čas za sladko razvajanje.

    Za majhne trenutke sreče in pozornosti pa poskrbi še pestra izbira sladkih dobrot. Od čokoladnih čipsov do oreščkov in jagod, oblitih s čokolado ali ovitih v slastno karamelno preobleko. Odlične so za sladke premore, postrežbo ob kavi, ustvarjanje prazničnih pogrinjkov ali kot drobna pozornost, s katero razveselimo svoje bližnje.

    FOTO: Mercator
    FOTO: Mercator

    Podarimo si trenutke, ki štejejo

    Praznično razvajanje ne potrebuje posebnega razloga. Včasih zadostuje že lepo pripravljena deska izbranih mesnin in sirov, krožnik svežih testenin z zanimivim polnilom ali sladica, ki jo postavimo na sredino mize in si jo z veseljem delimo. Prav v takšnih trenutkih se skriva čar praznikov.

    Linija Special Moments dokazuje, da za gurmanske užitke ni treba čakati na posebno priložnost ali posegati globoko v žep. Ponuja skrbno izbrane, kakovostne in cenovno dostopne izdelke, s katerimi lahko vsakdo vnese kanček kulinaričnega razkošja v svoj vsakdan in praznike.

    Naj bodo letošnji prazniki polni novih okusov, prijetnih presenečenj in majhnih razvajanj. Za tiste, ki jih imamo radi, za goste, ki jih želimo navdušiti, predvsem pa tudi zase. Kajti najlepši posebni trenutki (Special Moments) so pogosto prav tisti, ki jih ustvarimo ob dobri hrani in v družbi ljudi, ki nam največ pomenijo.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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