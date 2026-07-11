Ko nekdanji minister kupi star zadružni dom

Stari zadružni dom v Čezsoči pri Bovcu se je pred mesecem dni prebudil v novo življenje kot hotel Vila Soča. Na fasadi ohranja napis Zadružni dom in v njem so še vedno dobrodošli lokalni prebivalci. V dvorani so že gostili lokalne glasbenike in gledališčnike, te dni so namestili še platno za filmske večere, z mislijo na lokalno skupnost naj bi se v stavbo vrnila tudi trgovina. Kaj je spodbudilo investitorja, da pritličja nista raje namenila dodatnim sobam in s tem dodatnemu zaslužku? Stari zadružni dom v Čezsoči pri Bovcu se je pred mesecem dni prebudil v novo življenje kot hotel Vila Soča. FOTO: arhiv Strip Laba »Rod moje žene izhaja iz Čezsoče. Tja smo zmeraj hodili na počitnice, sčasoma pa smo si tukaj ustvarili hišo. V teh krajih nas je žalostilo, ker je zadružni dom, osrednja stavba ...