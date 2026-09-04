Kako je Boris Cavazza ukanil gusarje

Obred sprejema novih dijakov pomorske šole v skupnost bodočih pomorščakov je vpisan v register nesnovne kulturne dediščine.
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V Piranu so že pred 70 leti nadvse spoštovali nekoliko posebno prireditev, ki sta si jo omislila dijaka prve generacije dijakov pomorske in trgovske akademije, kasneje ladjedelska inženirja: Andrej Burger in Jordan Zahar. Foto Vir Pomorski Muzej Piran
»Tuliii...!« je edina beseda, ki jo v dolgem sprevodu kriče ponavljajo že malce hripavi dijaki višjih letnikov pomorske šole, oblečeni v gusarje, prvošolčki, odeti v vreče, pa morajo kot sužnji nositi težko vrv, prestrašeni in izmučeni, upajoč, da bo ta sobota čim prej minila.
Po Neptunovi zaobljubi jih gusarji pomečejo v (toplo) morje. In tu se muke prvošolcev končajo, po krstu postanejo z vsemi vrstniki enakopravni Neptunovi služabniki, pravi (bodoči) pomorščaki. Včasih je bilo drugače.
Neptunov krst so nekajkrat uprizorili tudi v laguni Hotelov Bernardin. Foto Boris Šuligoj
Neptunov krst je najbolj »piratski« (»odštekan«) dogodek v Piranu, ki vsakogar opominja, da kraj diha z morskimi božanstvi. V mestu in deželi živi kar lepo število morskih volkov, trdnih in srčnih Neptunovih ...
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