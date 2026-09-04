Kako je Boris Cavazza ukanil gusarje

»Tuliii...!« je edina beseda, ki jo v dolgem sprevodu kriče ponavljajo že malce hripavi dijaki višjih letnikov pomorske šole, oblečeni v gusarje, prvošolčki, odeti v vreče, pa morajo kot sužnji nositi težko vrv, prestrašeni in izmučeni, upajoč, da bo ta sobota čim prej minila. Po Neptunovi zaobljubi jih gusarji pomečejo v (toplo) morje. In tu se muke prvošolcev končajo, po krstu postanejo z vsemi vrstniki enakopravni Neptunovi služabniki, pravi (bodoči) pomorščaki. Včasih je bilo drugače. Neptunov krst so nekajkrat uprizorili tudi v laguni Hotelov Bernardin. Foto Boris Šuligoj Neptunov krst je najbolj »piratski« (»odštekan«) dogodek v Piranu, ki vsakogar opominja, da kraj diha z morskimi božanstvi. V mestu in deželi živi kar lepo število morskih volkov, trdnih in srčnih Neptunovih ...