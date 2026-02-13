Od dopinga do prevar: kako škandali zaznamujejo olimpijske igre

Olimpijske igre niso nikoli ostale brez škandalov. Od drsalke Tonye Harding do plavalca Ryana Lochteja so športniki pogosto pristali v središču pozornosti zaradi nepravilnosti, kontroverznosti ali nenavadnih dogodkov.

Umetnostno drsanje in škandali iz preteklosti

Francozinja Surya Bonaly je v Naganu izvedla legendarno enonožno salto nazaj, ki je bila takrat prepovedana. »Želela sem razveseliti občinstvo, ne sodnikov,« je povedala.

Leta 1994 je ameriška drsalka Nancy Kerrigan postala žrtev fizičnega napada, ki je ogrozil njeno olimpijsko kariero. Njena konkurentka Tonya Harding, ki je domnevno organizirala napad, je bila diskvalificirana in nikoli več ni tekmovala.

Napake in goljufije v gimnastiki

Na igrah v Tokiu so napačno nastavili gimnastično orodje, na katerem je skoke izvedlo 18 tekmovalk. Medtem je kitajska gimnastičarka Dong Fangxiao tekmovala stara le 14 let kljub starostni omejitvi 16 let, kar je pozneje privedlo do odvzema bronaste medalje njeni ekipi.

Dopinški škandali

Ameriška atletinja Marion Jones je priznala uporabo steroidov leta 2000 in vrnila svojih pet medalj. Ruski športniki so se po odkritju dopinga na OI v Sočiju 2014 borili z izključitvijo in nastopali pod oznako ROC. Po ruski invaziji na Ukrajino je bila Rusija izključena tudi iz Pariza 2024 in trenutnih zimskih olimpijskih iger.

Ruska drsalka Kamila Valieva je bila pozitivna na trimetazidin, kar je sprožilo sodne spore in razpravo o poštenosti tekmovanja. Po odločitvi arbitražnega sodišča za šport (CAS) je smela nastopiti, kar je sprožilo kritike v drsalni skupnosti.

Enajst kitajskih plavalcev za Pariz 2024 je bilo pozitivnih na testih na trimetazidin že leta 2021. Svetovna antidopinška agencija (WADA) je sprejela razlago o kontaminirani hrani, zato nihče ni bil sankcioniran, vsi pa so nastopili, vključno z Wang Shunom, ki je osvojil zlato in bronasto medaljo.

Na OI 2024 je alžirska boksarka Imane Khelif zmagala kljub neutemeljenim obtožbam o njenem spolu in povedala: »Sem ženska kot vsaka druga ženska.«

Znani incidenti iz plavanja in atletike

Ryan Lochte si je v Riu 2016 izmislil zgodbo o oboroženem ropu, kar je privedlo do začasnih prepovedi nastopanja za njega in njegove soigralce. Vpliv na olimpijsko skupnost je bil velik, škandal pa je sprožil razpravo o odgovornosti športnikov.

Ameriška sprinterka ShaCarri Richardson je bila izključena iz štafetne ekipe zaradi pozitivnega testa na THC, a je pozneje nastopila v Parizu 2024 ter osvojila srebrno in zlato medaljo.

Kontroverznosti v konjeniškem športu

Nemška trenerka Kim Raisner je bila izključena, potem ko je spodbujala tekmovalko, naj udari konja. Na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu ne bo več konjeništva oziroma preskakovanja ovir, ki so bile del iger vse od leta 1912.

Francoska dreserka Isabelle Dujardin je bila suspendirana za eno leto, potem ko je bilo na videoposnetku videti, da je pretepala konja med treningom. Dujardinova se je opravičila in priznala napako.