Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

Boštjan Lah, dr. med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Pacienti pogosto pridejo v ambulanto z enako zgodbo: »Že mesece me boli palec, predvsem pri močnejših prijemih, pa sem mislil, da bo minilo samo od sebe.«

V resnici pa bolečina pogosto ni prehodna. Gre lahko za rizartrozo – artrozo prvega karpometakarpalnega sklepa palca (1. CMC sklepa), eno najpogostejših degenerativnih bolezni roke, ki najpogosteje prizadene ženske po 50. letu starosti. Bolečina se razvija postopoma, sprva se pojavi le ob določenih gibih, sčasoma pa postane stalni spremljevalec, ki začne omejevati tudi najosnovnejša dnevna opravila.

Pomembno je razlikovati med začasno bolečino po enkratni preobremenitvi in kronično bolečino, ki vztraja kljub mirovanju. Pri preobremenitvi težave običajno izzvenijo v nekaj dneh ali tednih. Če pa bolečina pri bazi palca vztraja več mesecev, se stopnjuje in vpliva na kakovost življenja, gre najverjetneje za degenerativno obrabo sklepa.

Rizartroza najpogosteje prizadene ženske

Rizartroza nastane zaradi postopnega propadanja sklepnega hrustanca v sedlastem sklepu palca, ki je pri vsakodnevni uporabi izpostavljen velikim obremenitvam. Ženske zbolevajo približno 10- do 15-krat pogosteje kot moški.

Med najpomembnejše dejavnike tveganja sodijo:

hormonske spremembe po menopavzi,

ponavljajoči se gibi rok (šivanje, vrtnarjenje, kuhanje, delo z računalnikom),

genetska nagnjenost,

predhodne poškodbe palca,

revmatoidni artritis in druge vnetne bolezni.

Diagnostika

Ključno vlogo ima pravočasna in natančna diagnostika. Prvi korak je pregled pri specialistu za kirurgijo roke, ki lahko že na podlagi kliničnega pregleda postavi delovno diagnozo. Za potrditev in oceno stopnje obrabe je potrebna rentgenska preiskava prizadetega sklepa. Šele na podlagi diagnostike lahko izberemo ustrezno zdravljenje in preprečimo nadaljnje napredovanje bolezni.

Individualno zdravljenje

Zdravljenje je vedno individualno in odvisno od stopnje okvare. V začetnih fazah pomagajo razbremenitev sklepa, uporaba opornice za palec, protivnetna zdravila, hlajenje in fizioterapija. Ko konservativni ukrepi niso več dovolj učinkoviti, lahko bolečino omilimo z injekcijami v sklep (hialuronat ali PRP – plazma, bogata s trombociti, pridobljena iz lastne krvi).

Pri napredovalih oblikah, ko bolečina bistveno vpliva na kakovost življenja, je zelo uspešna operativna artroplastika. Sodobne kirurške tehnike omogočajo odstranitev poškodovanega hrustanca in rekonstrukcijo sklepa, pri tem pa ohranijo dobro gibljivost in moč palca.

Operacija ni zadnja možnost, temveč pogosto edina pot, da je pacient znova brez bolečin in lahko opravlja vsakdanja opravila. Rizartroza je napredujoča bolezen, zato je pomembno, da jo čim prej prepoznamo in začnemo zdraviti ter s tem povečamo možnosti za dolgoročno olajšanje. Odlašanje pa pogosto pomeni, da se možnosti zdravljenja sčasoma zožijo.

POGOSTA VPRAŠANJA Kaj je rizartroza? Rizartroza ali artroza karpometakarpalnega sklepa palca (1. CMC sklep) je najpogostejša degenerativna bolezensko stanje na roki in ena najpogostejših degenerativnih bolezni sklepov nasploh, ki prizadene predvsem bazo palca. Zakaj nastane? Glavni vzrok je obraba sklepnega hrustanca sedlastega sklepa, ki z leti postopoma propada, še posebej pri ženskah po menopavzi zaradi hormonskih sprememb, k razvoju pa dodatno prispevajo ponavljajoči se gibi, poškodbe, genetska nagnjenost in vnetne bolezni. Kje in kdaj se pojavi bolečina? Bolečina je najmočnejša na bazi palca, kjer se palec sreča z zapestjem, sprva se pojavi pri močnejših obremenitvah, kasneje pa tudi pri vsakodnevnih gibih in celo v mirovanju. Kateri so značilni simptomi? Bolečino pogosto spremljajo občutek nestabilnosti palca, oteklina, občutljivost na dotik, škrtanje ali pokanje v sklepu ter oslabljena moč prijema, kar otežuje osnovna opravila. Kdo najpogosteje zboli? Rizartroza pogosteje prizadene ženske, ki zbolevajo približno deset do petnajstkrat pogosteje kot moški, zlasti po 50. letu starosti. Kako postavimo diagnozo? Diagnozo izkušen specialist za roke postavi že s kliničnim pregledom, za potrditev in oceno stopnje obrabe pa je potrebno narediti rentgensko slikanje zapestja in sklepa palca. Kako poteka zdravljenje in zakaj je pomembno pravočasno ukrepanje? Zdravljenje je odvisno od stopnje obrabe in lahko vključuje konzervativne ukrepe, injekcije ali operativno zdravljenje, pri čemer je pomembno, da ukrepamo zgodaj, saj je rizartroza napredujoča bolezen in lahko z zgodnjim zdravljenjem upočasnimo njen potek ter preprečimo kronično bolečino.

