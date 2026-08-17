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    Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

    Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
    FOTO: ABENA-HELPI
    Galerija
    FOTO: ABENA-HELPI
    Promo Delo
    17. 8. 2026 | 10:21
    6:39
    A+A-

    »Po operaciji gležnja sem iskala način, kako poskrbeti za osebno higieno, ne da bi pri tem zmočila longeto, hkrati pa sem želela, da bi bilo umivanje čim enostavnejše, saj je bil že odhod do kopalnice izjemen napor. Vlažne krpice ABENA so mi v obdobju omejene mobilnosti zelo olajšale vsakdan.«

    Tako svojo izkušnjo opisuje uporabnica, ki je izdelke za čiščenje kože brez vode odkrila med večmesečnim okrevanjem po zlomu gležnja.

    Z različnimi poškodbami se lahko srečamo v različnih starostnih obdobjih. Zvini, zlomi in druge poškodbe lahko lastanejo pri športu, rekreaciji, delu ali povsem vsakodnevnih opravilih. Vsem pa je skupno eno – za nekaj časa omejijo gibanje in lahko močno otežijo tudi na videz preprosta opravila, kot je osebna higiena.

    Ko kopalnica postane ovira

    Ko se gibanje omeji, postanejo zahtevna tudi opravila, ki so nam sicer samoumevna. Med okrevanjem po poškodbi so lahko že obiski kopalnice ali stanje pod prho dodaten napor, povečajo tveganje za zdrs, povzročijo nelagodje zaradi bolečin ali ogrozijo zdravljenje, sploh če je poškodba imobilizirana z mavcem ali longeto.

    Izdelki za čiščenje kože brez vode pa so priročna izbira tudi za osebe, ki zaradi bolezni ali oslabelosti potrebujejo pomoč pri negi. V takšnih primerih je lahko posteljna kopel varnejša in udobnejša izbira kot prhanje ali tradicionalno umivanje s pomočjo posode za vodo, mila, krpice in brisače za brisanje.

    FOTO: ABENA-HELPI
    FOTO: ABENA-HELPI

    Pet življenjskih situacij, ko so izdelki za umivanje brez vode dobra izbira

    Izdelki za čiščenje kože brez vode so enostavna in praktična izbira v različnih življenjskih situacijah:

    • okrevanje po poškodbi ali operaciji
    • omejena gibljivost in uporaba bergel
    • oskrba nepomičnih oseb in oseb z demenco in/ali inkontinenco
    • potovanja ali situacije, ko dostop do vode ni mogoč


    V vseh teh primerih je pomembno, da je nega preprosta, hitra, učinkovita in čim manj obremenjujoča za uporabnika in za oskrbovalca.

    FOTO: ABENA-HELPI
    FOTO: ABENA-HELPI

    Nežna nega – od glave do pet

    Obdobje okrevanja oz. omejena mobilnost pogosto pomeni več časa, preživetega v postelji, na kavču ali v sedečem položaju. Zato je pomembno, da kože ne obremenjujemo še dodatno.

    Veliko oseb, zlasti starejših in tistih z občutljivo kožo, opaža, da lahko pogosto umivanje z neustreznim milom in vodo povzroči izsušenost kože ter neprijeten občutek zategovanja. Dodatno kožo obremenjujeta tudi drgnjenje s krpo in brisanje z brisačo.

    Izdelki iz zelene linije ABENA, ki so bili razviti za enostavnejšo nego slabo pomičnih in nepomičnih oseb v institucionalni in domači oskrbi, pa vsebujejo premišljeno količino vode in čistilnih komponent. Zato izdelkov ni treba izpirati z vodo in kože po umivanju ni treba brisati z brisačo.

    Za različne potrebe so na voljo različne rešitve – od vlažnih robčkov in krpic do čistilne pene, losjona za umivanje, namenskih umivalnih rokavic za intimni predel in šampon kape za umivanje lasišča in las.

    Vlažni robčki in krpice se enostavno izvlečejo iz embalaže in lahko uporabijo za nežno čiščenje celega telesa. Pena za čiščenje kože in losjon za umivanje pa se uporabita v kombinaciji s suhimi krpicami ali rokavicami. V spodnjem videu se lahko ogledate, kako preprosta je uporaba pene za čiščenje kože, ki jo uporabite v kombinaciji z mehko krpico ali umivalno rokavico.

    Manj korakov, več časa za človeka

    Vsak, ki je že okreval po poškodbi, potreboval pomoč bližnjih pri negi ali pa sam skrbi za bližnjega, razume, kako dragoceni so izdelki, ki poenostavljajo nego in prihranijo čas.

    Pri osebni negi pogosto največ energije ne vzame samo umivanje, ampak priprava vsega potrebnega in pospravljanje po njem. Namesto priprave umivalnika, vode, mila in brisač so izdelki za čiščenje brez vode pripravljeni za takojšnjo uporabo. Poleg tega ni nevarnosti razlitja vode po postelji ali oblačilih, zato se lahko izognemo dodatnemu delu z menjavo posteljnine in oblačil.

    To pomeni manj korakov, manj fizičnega napora in manj skrbi.

    FOTO: ABENA-HELPI
    FOTO: ABENA-HELPI

    Več kot le občutek svežine

    Pri osebni higieni ni pomemben zgolj občutek čistosti. Pomembna sta tudi skrb za kožo in zagotavljanje ustreznih higienskih pogojev.

    Študije so pokazale, da izdelki za čiščenje kože brez vode pomagajo preprečevati trenje na koži uporabnikov, hkrati pa ohranjajo ustrezno ravnovesje kože oz. pH kože.

    Vir: Lisette S, Betsie GvG, Steven T, Cost-consequence analysis of ‘‘washing without water’’ for nursing home residents: A cluster randomized trial, Int. Journal of Nursing Studies

    Izdelki za čiščenje kože brez vode omogočajo enostavno nego, obenem pa pomagajo ohranjati zdravo ravnovesje kože. Zaradi higienskih pakiranj za enkratno uporabo so uporabni tudi v situacijah, ko želimo zmanjšati tveganje za navzkrižno kontaminacijo.

    Za uporabnika to pomeni več udobja, za oskrbovalca pa manj napora pri vsakodnevni negi.

    FOTO: ABENA-HELPI
    FOTO: ABENA-HELPI

    Majhna pomoč, ki naredi veliko razliko

    Ne glede na to, ali gre za nekaj tednov okrevanja po poškodbi ali za dolgotrajnejšo omejeno gibljivost, so najbolj dragocene tiste rešitve, ki poenostavijo vsakdan.

    Ko je gibanje omejeno, ni treba, da postane zahtevna tudi osebna higiena. Včasih že majhna prilagoditev pomeni manj napora, več udobja in več časa za tisto, kar je v obdobju okrevanja najpomembnejše – osredotočenost na zdravje in dobro počutje vseh vpletenih.

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