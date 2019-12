FOTO:Ko pride polnoč ...

Na Mestnem trgu v Ljubljani bo jutri nastopala tudi Neisha.

Pri sosedih in naprej

CROPIX V hrvaški prestolnici bodo v novo leto skočili z glasbenima skupinama, ki sta na sceni še dolga desetletja. Foto Cropix

AFP Točno ob 23.59 po newyorškem času se bo začela proti Times Squaru spuščati tudi najbolj znana kristalna krogla na svetu.

REUTERS Prvega januarja sledi dunajski novoletni pozdrav svetu, najbolj priljubljeni koncert klasične glasbe z Dunajskimi filharmoniki. Foto Reuters

»Naj bo zadnji večer leta 2019 nekaj posebnega: edinstvena lokacija, prekrasna panorama, mamljive jedi in čudovita glasba. 150 evrov.« Tako se še danes bere oglas enega od slovenskih hotelov za najdaljšo noč v letu. Za tiste, ki jim je to preveč (vsakdanje), vedno ostanejo na voljo silvestrovanja na prostem.Ljubljana bo vstopala v novo leto jutri ves dan. Od 16. ure bodo na Kongresnem trgu družine z otroki praznovale prihod novega leta, ki bo tam (simbolno) nastopilo že ob 17. uri. Ob 21. uri se bodo sicer začela odrasla silvestrovanja na štirih ljubljanskih trgih v različnih glasbenih ritmih. Na Kongresnem trgu bodo nastopili skupina Kingston in Luka Basi, na Mestnem trgu Špičikuc Orchestra in Neisha, na Pogačarjevem trgu ansambel Ceglar, Fredi Miler in Come Back Band, na Trgu francoske revolucije pa alternativne rock zasedbe Omega Sun, Alo! Stari, Srd in Niet. Vsa prizorišča bo opolnoči razsvetlil ognjemet z ljubljanskega gradu. Kar je pri vsem skupaj najpomembneje? Da vremenoslovci napovedujejo jasno noč!V Mariboru bodo v novo leto popeljali Groovocado in Big Foot Mama, v Kopru Rock Partyzani, v Celju Mambo Kings, v Kranju skupina Victory, v Piranu Samuel Lucas in The Groove Station, v Novem mestu pa Mrfy in Nuša Derenda, Bled pa bo v ritmih Beatlov, in sicer ene od »tribute« zasedb. Tudi v teh mestih niso pozabili na program za najmlajše in družine, ki do polnoči na prostem ne zdržijo. Mimogrede, Alfi Nipič, ki že dolga desetletja izvaja priljubljeni Silvestrski poljub, bo prvič v svoji dolgi karieri novo leto pričakal doma zaradi zdravstvenih razlogov, a ni se bati, da njegovega glasu, »ko pride polnoč, ko gorijo le še sveče«, ne bo slišati.V sosednji Hrvaški, kjer so Slovenci precej pogosti gostje tudi v zadnjih dneh leta, so svoje glasbene zvezde razdelili po celotni državi in natančno se ve, za kakšno ceno. Najdražje glasbeno spremstvo (sto tisoč evrov) v novo leto si bo privoščila prestolnica Zagreb s kar dvema skupinama. Z Novimi fosili (natančneje so to Sanja, Marinko in Zec brez Rajka Dujmića), ki praznujejo že pol stoletja na sceni, ter malce mlajšo zasedbo Prljavo kazalište, ki jih publika posluša že štiri desetletja. Na splitski rivi bodo zvečer nastopili klapa Intrade in Tomislav Bralić, do jutra pa domačinka Jelena Rozga. V Rovinju bo pel Gibonni, v Pulju bodo igrali Zabranjeno pušenje in Le Monde, Poreč bo v novo leto popeljala Severina, na Reki bodo Dubioza kolektiv in Nina Badrić, Tony Cetinski bo v novo leto popeljal otok Rab, na Stradunu v Dubrovniku pa bo igral Parni valjak, ki je bil še sinoči v Ljubljani. V črnogorski Budvi bo zadnja zvezda starega leta Zdravko Čolić, prva na novega leta dan pa pevka Ceca. V Beogradu bo na trgu pred parlamentom zapela Lepa Brena, v Sarajevu pričakujejo Željka Joksimovića.Tudi po svetu so silvestrovanja na prostem množična in priljubljena, zato ni nenavadno, da so tudi slovenske turistične agencije vabile na mnoge strani neba in da se je večina odhodov že zgodila. Praviloma silvestrovanja po prestolnicah nadgradi polnočni ognjemet, ki svetovne turistične kulise, kot so Eifflov stolp v Parizu, berlinska Brandenbuška vrata in kolo London Eye, še posebej pravljično osvetli. Točno ob 23.59 po newyorškem času se bo začela proti Times Squaru spuščati tudi najbolj znana kristalna krogla na svetu, še prej bodo dogajanje popestrili ritmi raperja Posta Maloneja, korejske najstniške skupine BTS, country pevca Sama Hunta in Alanis Morissette.Prvega januarja pa sledi dunajski novoletni pozdrav svetu, najbolj priljubljeni koncert klasične glasbe z Dunajskimi filharmoniki, tokrat pod vodstvom latvijskega dirigenta Andrisa Nelsona in v znamenju 250. obletnice Beethovnovega rojstva. A tudi brez Straussovih valčkov ne bo šlo.