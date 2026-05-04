Ko se bodo Slovenci zavedeli tega, bo v naši državi že prepozno

22. april je dan zemlje. Torej dan, ko naj bi se vsako leto znova spomnili, da živimo na planetu, ki ga z načinom življenja, ki je značilen za sodobni kapitalizem, uničujemo. S tem si režemo vejo, na kateri sedimo. Tudi v smislu preživetja človeške vrste. In je dan, ko naj bi pozornost namenjali rešitvam ekoloških, okoljskih, podnebnih problemov, ki jih je nujno rešiti, da bi planet Zemlja preživel kot planet, na katerem bo tudi v prihodnosti mogoče življenje. Ne le številnih živalskih vrst, ki danes zaradi človeškega družbenega ustroja, ki ga vodi ideja po večanju profita oziroma zaslužka, izumirajo. Ampak da bo na njem v prihodnosti mogoče tudi življenje naše vrste. Tehnologija sama po sebi ne bo rešila problemov, ki jih imamo. Te probleme lahko reši le uporaba tehnologije, ki bo namesto z logiko večanja profita vodena z logiko ohranjanja in izboljševanja življenja na našem planetu.

