Ko se pohištvo skrije v prostor

šeč so nam bili odprti tlorisi z malo stenami in vrati, ki so prinesli več svetlobe, občutka prostornosti in zračnosti. Družinski člani so si v omejenem času, ko so bili skupaj, želeli čim več stikov.A ukrepi so mnoge prisilili, da svoje delo opravljajo kar iz domačega okolja. In tisti, ki prej niso imeli domače pisarne, so zagotovo pomislili na ureditev kotička, v katerem bi lahko nemoteno delali, razmišljali ter opravljali sestanke in videoklice. Tudi obilica dela, povezanega s šolanjem na daljavo, zahteva več miru in potrebo po daljši osredotočenosti.Kako se umakniti v času covida-19? Preverite TUKAJ