Ko sesanje ni dovolj: čistejša tla s pomočjo pene

Dreame H15 Pro FoamWash združuje sesanje, mokro čiščenje in ciljno nanašanje pene, ob tem pa samodejno prilagaja intenzivnost čiščenja zaznani umazaniji.

Dom je prostor vsakdanjega življenja, zato povsem čista tla pogosto ne ostanejo takšna prav dolgo. V kuhinji se razlije kava, pod jedilno mizo se naberejo drobtine, ob vhodu ostanejo sledi sprehoda. V gospodinjstvih s hišnimi ljubljenčki se temu pridružijo še dlake, ostanki hrane in občasne nezgode.

Čiščenje takšne mešanice suhe in mokre umazanije običajno pomeni več zaporednih opravil. Najprej sesanje, nato pomivanje, pri trdovratnih madežih pa še dodatno drgnjenje. Pokončni mokro-suhi sesalnik Dreame H15 Pro FoamWash te korake povezuje v enoten postopek. Njegova posebnost je gosta čistilna pena, namenjena ciljni obdelavi madežev in neprijetnih vonjav.

FOTO: Dreame

Pena, ki deluje tam, kjer jo potrebujete

Pri zasušenih ostankih hrane ali lepljivi umazaniji sama voda ni vedno dovolj. Tehnologija FoamWash omogoča, da s pritiskom na gumb nanesete gosto peno neposredno na umazano mesto. Ta se oprime madeža in pomaga pri njegovi razgradnji, nato pa valjčna krtača in sesanje odstranita umazanijo.

Namensko penilno čistilo je razvito tudi za potrebe gospodinjstev z več hišnimi ljubljenčki. Njegova formula pomaga nevtralizirati spojine, povezane z neprijetnimi vonjavami, med drugim amonijak. To je uporabna prednost pri čiščenju mest, kjer po odstranitvi vidne umazanije pogosto ostane še vonj.

Sesalna moč dosega do 23.000 Pa, valjčna krtača pa se vrti s hitrostjo do 480 vrtljajev na minuto. Kombinacija mehanskega čiščenja, pene in sesanja je namenjena odstranjevanju mokrih in suhih nečistoč, od vsakodnevnih drobtin do zahtevnejših madežev. Umazana voda se zbira v ločenem rezervoarju.

FOTO: Dreame

Čiščenje se prilagaja umazaniji

Razlita pijača, prah in ostanki omake ne zahtevajo enake intenzivnosti čiščenja. Zato ima Dreame H15 Pro FoamWash petkanalni večspektralni senzor za zaznavanje umazanije. Na podlagi zaznanega stanja samodejno prilagaja sesalno moč, pretok vode in odmerjanje čistilnega sredstva.

Razmerje med čistilnim sredstvom in vodo lahko prilagaja od 1: 200 do 1: 30. Pri lažji umazaniji tako uporablja bolj razredčeno raztopino, pri zahtevnejši pa poveča koncentracijo. Za uporabnika to pomeni manj ročnega odmerjanja in manj sprotnega odločanja o nastavitvah.

Takšna avtomatizacija pride do izraza predvsem pri čiščenju več prostorov zapored. Sesalnik se lahko odziva na spremembe med manj umazano dnevno sobo, kuhinjo in prostorom ob posodicah za hranjenje živali.

FOTO: Dreame

Do robov in pod pohištvom

Umazanija se pogosto nabira prav tam, kjer jo je težje doseči: ob kuhinjskih elementih, vzdolž sten in pod sedežno garnituro. Sistem GapFree 2.0 z robotsko roko AI DescendReach zaznava gibanje naprave in samodejno spušča strgalo. Skupaj z zasnovo krtače omogoča čiščenje ob robovih s treh strani – spredaj, levo in desno.

Ključna prednost sistema GapFree™ 2.0 je čiščenje z ničelno vrzeljo ob robovih oziroma »0-gap edge cleaning«. Zasnova pri modelu Dreame H15 Pro FoamWash omogoča, da se razdalja med steno in sprednjo, levo ter desno stranjo krtače pri odstranjevanju prahu zmanjša na 0 milimetrov. Robotska roka AI DescendReach zaznava gibanje naprave in samodejno spušča strgalo, s čimer pomaga pobirati umazanijo tik ob steni. Tako lažje očistite ozke pasove ob talnih letvah in kuhinjskih elementih, kjer se pogosto nabirajo drobtine, prah in dlake.

Napravo je mogoče položiti v vodoraven položaj do kota 180 stopinj. Tako lažje dosežete tla pod posteljo ali drugim nizkim pohištvom, zasnova rezervoarja za umazano vodo pa omogoča ohranjanje sesanja tudi v tem položaju. Ohišje za dostop pod pohištvo potrebuje približno 14 centimetrov višine.

To je posebej dobrodošlo v domovih z živalmi, kjer se dlake hitro naberejo pod kavčem in posteljo, vsakodnevno premikanje pohištva pa ni praktična rešitev.

FOTO: Dreame

Manj zapletanja las in živalskih dlak

Pobrati dlake s tal je le del naloge. Če se ovijejo okoli krtače, njihovo odstranjevanje postane dodatno opravilo. Sistem TangleCut 2.0 uporablja prilagodljivo strgalo z gosteje razporejenimi zobci, ki prestrezajo in prerežejo lase in živalske dlake ter pomagajo pri njihovem odstranjevanju s krtače. Namen takšne zasnove je zmanjšati zapletanje in potrebo po ročnem čiščenju valja.

Prednost ni omejena na lastnike psov in mačk. Uporabna je tudi v gospodinjstvih, kjer se na tleh pogosto nabirajo dolgi lasje, zlasti v kopalnici in spalnici.

FOTO: Dreame

Po čiščenju tal sledi samodejno pranje krtače

Pomemben del uporabniške izkušnje se začne po končanem pomivanju. Mokra, umazana krtača potrebuje čiščenje in sušenje, sicer lahko postane vir neprijetnega vonja.

Dreame H15 Pro FoamWash ima sistem Smart ThermoTub za samodejno pranje krtače z vročo vodo. Pri samočiščenju senzor spremlja umazanost odpadne vode, sistem pa temu prilagaja postopek. Dvosmerno vrtenje valja pomaga odstranjevati nečistoče iz vlaken krtače.

Sistem pri samočiščenju dosega temperaturo do 100 °C nad grelnim elementom PTC v laboratorijskih pogojih; dejanska temperatura vode se med uporabo lahko razlikuje. Ta podatek se nanaša na pranje krtače v postaji.

Po pranju sledi sušenje z zaznavanjem preostale vlage. Naprava prilagaja sušilni postopek glede na vlažnost krtače, na voljo pa je tudi hitro sušenje v petih minutah v laboratorijskih pogojih. Dejanski čas je odvisen od vlažnosti in pogojev uporabe. Tako je manj dela z ročnim pranjem in sušenjem valja, še vedno pa je treba izprazniti rezervoar za umazano vodo.

FOTO: Dreame

Avtonomija za vsakodnevno čiščenje doma

Baterija omogoča do 60 minut delovanja v tihem načinu in do 40 minut v samodejnem. Dejanska avtonomija je odvisna od izbranih nastavitev in umazanosti površin. Rezervoar za čisto vodo ima prostornino 780 mililitrov, rezervoar za umazano vodo pa v pokončnem položaju sprejme do 700 mililitrov.

Dodatne nastavitve omogoča aplikacija Dreamehome. V njej lahko prilagodite sesalno moč, pretok vode, razmerje čistilnega sredstva ter nastavitve samodejnega pranja in sušenja. Aplikacija ponuja tudi opomnike za vzdrževanje in menjavo potrošnih delov.

Za vsakdanjo uporabo pa je bistvena povezava med posameznimi funkcijami: pena pomaga pri trdovratnih madežih, senzorji prilagajajo čiščenje, krtača dosega robove, postaja pa poskrbi za njeno pranje in sušenje. Rezultat je manj ločenih korakov pri opravilu, ki se v živahnem gospodinjstvu ponavlja vsak dan.

Preizkušena učinkovitost pri madežih in neprijetnih vonjavah

Tehnologija FoamWash pri modelu Dreame H15 Pro FoamWash združuje gosto čistilno peno in zmogljivo sesanje za odstranjevanje zahtevnejše umazanije. Namensko penilno čistilo je pri laboratorijskih preizkusih doseglo do 99-odstotno nevtralizacijo posameznih spojin, ki povzročajo neprijetne vonjave, naprava pa 100-odstotno odstrani preizkušene madeže urina hišnih ljubljenčkov, mešane umazanije in kave. Pena se oprime umazanega mesta in pomaga razgraditi madež, nato pa ga krtača in sesanje odstranita s tal. To je posebej dobrodošlo ob posodicah za hranjenje živali ali pri zasušenih razlitjih v kuhinji. Rezultati so bili doseženi v laboratorijskih preizkusih TÜV SÜD; dejanska učinkovitost je odvisna od vrste umazanije, pogojev in načina uporabe.

Dreame H15 Pro FoamWash je trenutno na voljo po akcijski ceni v uradni spletni trgovini Dreame.

Naročnik oglasne vsebine je Elkotex d. o. o., uradni zastopnik za blagovno znamko Dreame