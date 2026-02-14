Ko si priznamo, da potrebujemo »narobe svet«

Pustovanje je eden tistih redkih trenutkov v letu, ko si družba dovoli priznati, da potrebuje izstop iz pravil, da bi lažje živela v vsakdanjiku. Prav zato ni vseeno, kakšne maske nosimo danes, ko se tradicionalnim šemam pridružujejo trgovske izložbe in digitalni filtri. Avtor v prispevku pokaže, kako se med Venero z dvora in slovensko kmetico iz turnirskih časov, med kurentom in kurentinjo, med sokolsko maškarado in NIJZ‑jevimi priporočili o supergah z led lučkami, razpira zgodba o tem, kdo sme biti skrit in kdo izpostavljen.

Z oporo v zgodovinskih virih in sodobnih navadah sledi poti mask od Trois‑Frères do Ljubljane ter se sprašuje, kaj nam razmah varnostnih navodil, potrošniških kostumov in umetne inteligence v ozadju pove o naši potrebi po igri, kontroli in prestopu meja. In ali se ob vsem tem še znamo iskreno »za pusta hrusta« pogledati iz oči v oči.