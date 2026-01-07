Ko sneg ne upošteva urnika komunalnega podjetja

Med včerajšnjim sneženjem so iz Komunalnega podjetja Ljubljana (KPL) meščankam in meščanom Ljubljane sporočili, da ponujajo brezplačno sol za posipanje. »Meščani lahko sol na sedežu družbe na Tbilisijski ulici 61 prevzamejo vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure. Prevzamejo lahko do 15 kilogramov soli za posipanje, ob tem se morajo izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so prebivalci Mestne občine Ljubljana, s seboj pa naj imajo ustrezno posodo za prenos soli,« je bilo zapisano v obvestilu.

Danes pa so nas Delovi bralci opozorili na dogodek na prevzemnem mestu, ki naj bi se zgodil sicer po uradnem delovnem času, okoli 19. ure, ko je bilo mesto že precej zasneženo. Po njihovih navedbah je prišlo do neprimerne obravnave in uporabe nesramnih besed. Nekaj Ljubljančanov si je želelo v svoja vedra naložiti sol, a jih je tam navzoči delavec poslal domov, pri tem uporabljal žaljiv jezik, poskušal popisovati njihove osebne podatke in se vedel neprimerno. Ko so mu pojasnili, da jih je do prihoda spodbudila izredna snežna situacija, naj bi se odzval z dodatnimi žaljivkami.

Dogodek je sprožil vprašanja, ali so urniki za prevzem soli v izrednih vremenskih razmerah res ustrezni in ali bi bilo v takšnih okoliščinah smiselno večje razumevanje na obeh straneh. Jasno je, da zaposleni delujejo v okviru določenih pravil in delovnega časa, hkrati pa snežne razmere pogosto zahtevajo hitro in prilagodljivo ravnanje. Ali pa, kot je dejal eden od meščanov, naj se podjetje »zmeni s snegom, kdaj naj pada«.

Na odgovor pristojnih še čakamo.