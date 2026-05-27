Soški prod na portoroški plaži: ali je to sploh dovoljeno?

Poročali smo, da so upravljavci centralne plaže v Portorožu letos poskrbeli za pomembno izboljšanje kopališča. Na tretjino od 1,1 kilometra dolge plaže so nasuli 3700 kubičnih metrov soškega proda. Trenutno plažo še urejajo in jo bodo še do 15. junija. Večina domačinov in turistov je naklonjena novosti, ki je prijaznejša do kopalcev. Nekaj bralcev pa nas je vprašalo, ali je tako početje do okolja primerno.

Kopalcem je zdaj veliko bolj všeč. Foto Boris Šuligoj

Na Okolju Piran so pojasnili, da so za nasutje 15 metrov širokega in 400 metrov dolgega obrežnega pasu že leta 2024 pri morski biološki postaji naročili pregled stanja morskega dna, iz katerega je razbrati, da so vrhnji obrežni pasovi bolj ali manj opustošeni, vendar nasipavanje proda ne bo izboljševalo stanja, ampak bo to le še bolj osiromašeno. Bodo pa skale iz peščenjaka delno zamenjale površine, ki bi bile z nasipavanjem proda izgubljene. Zato so lani najprej izdelali testno polje, veliko 200 kvadratnih metrov, in omogočili spremljanje posledic takega nasutja v morju. Na podlagi pridobljenih podatkov s testnega nasutja in mnenja biologov morske biološke postaje so pridobili strokovno mnenje zavoda za varstvo narave, direkcija za vode je izdala vodno soglasje, upravna enota pa dovoljenje za poseg v naravo, da lahko prod nasujejo po celotnem 400-metrskem plažnem obrežju.

Sto let je, odkar so iz Gradeža v Portorož pripeljali mivko.

Portoroška plaža je v enem delu peščena. Toda to seveda ni naravna peščena plaža. Morsko dno v Piranskem zalivu je namreč muljasto. Blato v zaliv nanaša predvsem Dragonja, deloma pa tudi lucijski potok Fazan in solinski kanal Jernej, po katerih pritekajo meteorne vode z bližnjih gričev v zaliv in z njimi blatne usedline. Zato sta bila tudi obrežje in morsko dno portoroškega kopališča, ki so ga uredili nedaleč stran od nekdanjih lucijskih solin, iz blata.

Portoroška mivka je prišla

iz Gradeža

Na portoroško plažo so prvo mivko iz Italije pripeljali pred približno sto leti, po nekaterih podatkih okoli leta 1925. Takrat je bil eden od najpomembnejših lastnikov portoroških hotelov tržaški ladjar Oscar Cosulich (po rodu z Lošinja). Podjeten možakar in lastnik starega hotela Palace se je dogovoril z drugimi hotelirji, da so z ladjami iz okolice Gradeža pripeljali večje količine mivke in uredili bolj privlačno kopališče. Odtlej so mivko skoraj vsako leto ali vsakih nekaj let dovažali v Portorož. V novejših časih to počnejo s tovornjaki. Veter in dež sta vseh teh sto let kar nekaj mivke splaknila v morje in marsikdo zdaj ne ve, da je mivka na plaži posledica človeškega dela.

Tako je užival tudi galeb, ki je iz morja malo prej potegnil sipo in se z njo pošteno mastil. Foto Boris Šuligoj

Nekoliko stran od peščenega dela, pod hotelom Metropol, je ostalo v glavnem blatno dno z betonskim obalnim zidom. Morski tok je tukaj manj izrazit, betonska obala bolj izpostavljena neurjem in tudi zato je ta del morskega dna ob obali »bolj ali manj opustošen«. V preteklosti se je v bližini razmnožilo veliko leščurjev z ostrimi robovi, na katerih so se kopalci vsako leto večkrat porezali. Nekaj let so leščurje s potapljaškimi akcijami presajali na globlje dno. Potem pa je tudi leščurje vse po vrsti ugonobil zajedavec.

Od 15 do 45 evrov v povprečju stane kubični meter soškega proda.

Prod na plaži je zamisel vodstva Okolja Piran

Direktor Okolja Piran Nesi Dulai nam je povedal, da je že leta razmišljal, kako urediti bolj prijazno plažo z rečnim prodom. V morje so na približno metrski globini položili velike skale iz naravnega peščenjaka in tako naredili nekakšno pregrado, da morje proda ne bi odnašalo predaleč, potem pa izvajalcu del, koprskemu Grafistu, naročili še nasutje soškega proda.

Prav to nasutje je najbolj zbodlo naše bralce. Ali je mogoče iz struge Soče pobrati kar 3700 kubičnih metrov proda? Mar ni to prevelik poseg v naravo? Mar ne gre za naravno dobrino, ki je navadni smrtniki ne smemo kar tako odnašati iz naravnega okolja?

Kamenčki iz Soče so dovoljeni tudi ob morju. Tako in tako jih v taki ali drugačni obliki voda prinese do morja. Foto Boris Šuligoj

Ante Guberac, lastnik Grafista, ki izvaja ureditvena dela na portoroški plaži, je najprej izrazil začudenje, kako lahko ljudje sploh pomislijo, da bi iz struge Soče v Portorož vozili večje količine proda, če ne bi imeli dovoljenj. Povedal nam je, da soški prod postopno nabavljajo pri podjetju Zuprom, ta ima tudi lastna prodišča.

Direkcija za vode: Koncesije dovoljujejo odvzem proda

Na direkciji za vode so nam na vprašanja odgovorili: »Soški prod je posredno varovan z zakonodajo, saj je jemanje naplavin po zakonu o vodah dovoljeno le v točno določenih primerih. Odvzem naplavin je mogoč kot izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda, za potrebe posebne rabe vode iz objektov in naprav za zadrževanje naplavin ter kot izvajanje koncesijske dejavnosti na območjih, namenjenih odvzemu naplavin. Soške elektrarne odvzemajo naplavine v okviru koncesije za gospodarsko izkoriščanje Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije. Koncesije za odvzem naplavin na podlagi uredbe za rabo vode na delih Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače podeljuje vlada. Na Soči je podeljenih pet koncesij, od tega štiri za odvzem naplavin s prodišč in ena za odvzem iz lovilnih jam.«

Soški prod je varovan z zakonodajo, saj je jemanje naplavin po zakonu o vodah dovoljeno le v točno določenih primerih. Foto Marko Feist

Kot so še pojasnili, je količina naplavin, ki jo koncesionar sme odvzeti, določena v letnem programu odvzema in gospodarskega izkoriščanja naplavin. Obveznosti koncesionarjev so določene v uredbi in v koncesijski pogodbi za posamezno območje. Takšnih območij je sedem, na vsakem pa dejavnost izvaja druga gospodarska družba. Prav tako so pojasnili, da je odvzem naplavin mogoč predvsem v primerih, ko je dotok naplavin večji od transportne sposobnosti vodotoka, ko obstaja možnost dvigovanja dna in gladine vode zaradi odlaganja naplavin, ko je treba zagotoviti pretočnost vodotoka ali kadar naplavine ogrožajo vodnogospodarske objekte in naprave. Ta odvzem je mogoč tudi, ko odlaganje naplavin vpliva na dotok vode v podzemne vode ali povzroča nestabilnost vodotoka, erozijo brežin in povečano poplavno ogroženost.

Na spletu je mogoče najti odgovor, da so med koncesionarji Zuprom in podjetje Dolomit, VGP Soča, Kolektor CPG, Salonit Anhovo in CPK. Cene za kubični meter soškega proda so različne, odvisne od granulacije in čistosti proda, pa tudi od količin. V glavnem se gibljejo od 15 do 45 evrov za kubični meter.