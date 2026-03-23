Boštjan Lah, dr. med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije​

Ste se kdaj zbudili sredi noči z neprijetnim mravljinčenjem v prstih? Morda ste instinktivno stresli roko, da bi olajšali občutek, a se je vrnil? Takšni simptomi niso redkost. Pogosto gre za sindrom zapestnega prehoda (karpalnega kanala), eno najpogostejših utesnitvenih nevropatij zgornje okončine.

Gre za stanje, pri katerem se poveča pritisk na mediani živec v zapestju. Čeprav se težave sprva zdijo blage in občasne, lahko brez ustreznega ukrepanja napredujejo ter povzročijo trajne poškodbe živca in oslabitev mišic dlani.

Zakaj se simptomi pogosto pojavijo ponoči?

Boštjan Lah, dr. med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Najbolj značilen simptom sindroma zapestnega prehoda je nočno zbujanje zaradi mravljinčenja, pekoče bolečine ali otrplosti prstov. Zakaj se to dogaja ravno ponoči? Med spanjem zapestje pogosto ostane v upognjenem položaju, kar poveča pritisk v karpalnem kanalu. Ta ozki anatomski prostor, ki ga tvorijo zapestne kosti in prečni karpalni ligament, je prehod za mediani živec in tetive upogibalk prstov.

Ko se pritisk v kanalu poveča, pride do draženja živca. Bolniki opisujejo mravljinčenje, pekočo bolečino ali občutek zatekanja pstov. Pogosto se simptomi začasno izboljšajo, ko roko stresajo ali jo spustijo navzdol, saj s tem zmanjšajo pritisk v zapestju. Čez dan se lahko pojavijo med vsakodnevnimi opravili, kot so držanje volana, tipkanje ali celo držanje knjige. Mnogi opisujejo, da se simptomi umirijo, ko roko stresajo ali jo držijo navpično navzdol, kar začasno zmanjša pritisk.

Kateri prsti so običajno prizadeti?

Razporeditev simptomov je pomemben diagnostični pokazatelj. Mediani živec oživčuje palec, kazalec, sredinec in polovico prstanca. Če se mravljinčenje ali otrplost pojavljata predvsem v teh prstih, je verjetnost za sindrom zapestnega prehoda velika. Kadar pa simptomi zajamejo celotno roko ali se širijo iz vratu proti rami, je treba pomisliti tudi na druge vzroke, na primer na težave v vratni hrbtenici.

Mediani živec oživčuje palec, kazalec, sredinec in polovico prstanca. FOTO: Depositphotos

Mediani živec oživčuje palec, kazalec, sredinec in polovico prstanca. Vir: Deposit photos

Prav ta specifična porazdelitev težav pomaga zdravniku ločiti sindrom karpalnega kanala od drugih nevroloških stanj.

Pogosta zmota: težava je v vratu

Eden izmed najpogostejših mitov je, da je težava v vratu ali rami. Mnogi bolniki verjamejo, da gre za ukleščen živec v hrbtenici, morda zaradi slabe drže ali stresa. Zato se odločajo za ukrepe, kot so masaže vratu, kiropraktične manipulacije ali celo nepotrebni rentgenski posnetki hrbtenice, ki pa pri tem stanju ne pomagajo kaj dosti.

V resnici je sindrom karpalnega kanala lokalna težava, ki izvira neposredno iz zapestja. Živec se stisne zaradi otekanja mehkih tkiv, ponavljajočih se gibov ali vnetij v samem kanalu, ne zaradi težav višje v telesu.

Seveda lahko obstajajo podobna stanja, kot je cervikalna radikulopatija, ki res izhaja iz vratne hrbtenice in povzroča otrplost v roki, vendar se simptomi razlikujejo: pri radikulopatiji bolečina pogosto seva iz vratu navzdol, spremljajo jo glavoboli ali šibkost v rami. Razbijanje tega mita je pomembno, saj lahko zamude pri pravilni diagnozi poslabšajo stanje. Če simptomi ne minejo z masažami vratu, je čas za pregled zapestja.

Ali opravljate delo s ponavljajočimi se gibi?

Sindrom zapestnega prehoda je pogostejši pri ljudeh, ki izvajajo ponavljajoče se gibe zapestja. Dolgotrajno tipkanje, delo v proizvodnji, frizersko delo ali drugi poklici, ki zahtevajo stalno uporabo rok, povečujejo obremenitev zapestnega prehoda.

Pomembno vlogo imajo tudi hormonske spremembe. Nosečnost je pogost sprožilni dejavnik, saj zadrževanje tekočine povzroči otekanje tkiv in pritisk na živec. Mnoge nosečnice poročajo o simptomih v drugem ali tretjem trimesečju, vendar simptomi pogosto minejo po porodu. V menopavzi lahko padec estrogena vpliva na tkiva, podobno kot pri ščitničnih boleznih, pri katerih neravnovesje hormonov vodi do otekanja.

Sladkorna bolezen dodatno poveča tveganje, saj vpliva na periferno živčevje in občutljivost živcev. Dodatni dejavniki tveganja vključujejo debelost, ki poveča pritisk na telo, revmatoidni artritis, ki povzroča vnetja sklepov, ali celo poškodbe zapestja iz preteklosti. Ženske so trikrat bolj dovzetne kot moški, deloma zaradi manjšega karpalnega kanala in hormonskih vplivov.

Dolgoročne posledice nezdravljenega stanja

Če utesnitev medianega živca traja več mesecev brez ukrepanja, lahko pride do resnih, trajnih poškodb. Živec se lahko trajno poškoduje, kar vodi do oslabitve mišic v dlani. Izguba občutka v prstih postane stalna, kar poveča tveganje za poškodbe, saj ne čutite bolečine ali vročine. V skrajnih primerih mišice atrofirajo, pri čemer mišica pod palcem zmanjša in izgubi moč. To lahko vpliva na vsakodnevno življenje, od težav pri pisanju do izgube fine motorike pri hobijih, kot je igranje glasbila. Zgodnje prepoznavanje je ključno, saj lahko prepreči te zaplete. Študije kažejo, da se pri večini bolnikov simptomi izboljšajo z zgodnjim posredovanjem, zanemarjanje pa vodi do kroničnih težav.

Če prepoznate te znake pri sebi – nočno mravljinčenje, otrplost v specifičnih prstih, olajšanje po stresanju roke –, ne odlašajte. Ne pustite, da mravljinčenje postane del vaše rutine, pravočasno ukrepanje lahko vrne polno funkcionalnost vašim rokam in izboljša kakovost življenja.

Če pri sebi opažate nočno mravljinčenje, otrplost prvih treh prstov ali občutek, ki se le začasno izboljša po stresanju roke, je smiselno razmisliti o strokovnem pregledu. Takšni simptomi se pogosto sprva zdijo občasni in nenevarni, vendar lahko sčasoma postanejo izrazitejši. Pravočasna obravnava bistveno zmanjša tveganje za trajne posledice in omogoča, da se funkcija roke ohrani ali v celoti povrne.

