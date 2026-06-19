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    Zanimivosti

    Ko več kot tri tisoč let mine v dobre pol ure

    Koprski zvonik: Po prenovi pred dvema letoma zdaj vabi z novo stalno razstavo, ki razkriva, da je bil Koper pred približno tisoč leti večji od Trsta
    Najlepši slovenski trg: na levi je koprska Loža, na desni Pretorska palača, spredaj sta največja slovenska cerkev Marijinega vnebovzetja in mestni stolp – zvonik. Med Pretorsko palačo in stolpom je modernistična stavba, pod katero se je podpisal Edo Mihevc.
    Galerija
    Najlepši slovenski trg: na levi je koprska Loža, na desni Pretorska palača, spredaj sta največja slovenska cerkev Marijinega vnebovzetja in mestni stolp – zvonik. Med Pretorsko palačo in stolpom je modernistična stavba, pod katero se je podpisal Edo Mihevc.
    Boris Šuligoj
    19. 6. 2026 | 10:45
    11:48
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    Če kdo še ne ve, kako je nastal Koper, mu bo morda pomagal vzpon na 54 metrov visok mestni stolp, ki je hkrati zvonik cerkve Marijinega vnebovzetja. Tam je namreč mestna občina pred nekaj dnevi odprla stalno razstavo Pokončna zgodovina o bogati preteklosti mesta od bronaste dobe pa vse do današnjih dni.

    Tako je mesto na otoku Caput Histriae upodobil najverjetneje Domenico Tintoretto konec 16. stoletja. Platno ni podpisano, je pa to ena od najpogosteje reproduciranih starih slik Kopra, ki jo hrani Pokrajinski muzej Koper. Njena reprodukcija je na ogled tudi na razstavi v koprskem stolpu. Foto Jernej Remi Filipčič @fotosfera
    Tako je mesto na otoku Caput Histriae upodobil najverjetneje Domenico Tintoretto konec 16. stoletja. Platno ni podpisano, je pa to ena od najpogosteje reproduciranih starih slik Kopra, ki jo hrani Pokrajinski muzej Koper. Njena reprodukcija je na ogled tudi na razstavi v koprskem stolpu. Foto Jernej Remi Filipčič @fotosfera

    Ob notranjem stopnišču pokončno postavljen časovni trak razsvetli obiskovalca, kdo vse je vladal, ustvarjal in prebival v mestu, koliko kulture in bogate zgodovine skriva vsak koprski kamen.

    Legenda pravi, da je Koper nastal zaradi spora med grško boginjo modrosti, vojne in obrti Ateno in bogom morja Pozejdonom. Pred njim je Atena bežala vse do najsevernejšega dela Jadrana, kjer ji je v morje padel ščit (aegida), prevlečen s kozjo kožo. Poglavar vseh bogov Zevs je ta ščit nato spremenil v skalnat otok. Ker je bil podoben ščitu, so otoku tedaj rekli Aegida. Po naključju se tudi kozi grško reče podobno (aegis), zato morda ni naključje, da so mestu pozneje Rimljani rekli Capris, Iliri pa – kozji otok.

    Najbolj znan koprski zgodovinar in škof Paolo Naldini je leta 1700 na podlagi legend in vklesanih zapisov zapisal, da so bili prvi ustanovitelji Kopra Kolhijci, »azijsko ljudstvo z mrzlih bregov Črnega morja«. Kolhijski kralj Aietes je poslal veliko vojsko za argonavti, ki so ugrabili njegovo hčer. Številna vojska je zaplula v reko Hister (Grki so ji rekli Istros, danes ji rečemo Donava), veslali so do konca vseh voda, vendar so argonavtom sledili zaman. Na koncu so prišli do pokrajine, v kateri se na eni strani izliva Rižana (tedaj Formion)­ in na drugi Raša.

    Ker se niso hoteli vrniti brez ugrabljene kraljeve hčere in zlatega runa, pa tudi zaradi zelo dolge plovbe, je njihova ljubezen do domovine splahnela. Naselili so malo naseljeno deželo, novim prebivalcem niso rekli več Kolhijci, ampak Histri, deželi pa Istra (Histria). Škof Naldini navaja, da je o vsem tem poročal zgodovinar Girolamo Muzio in da se je to dogajalo 500 let pred nastankom Rima.

    Nazarij po morski gladini
    kot svetnik

    Po odprtju pokončnega muzeja je vsaj malce bolj jasno, zakaj so stari Koprčani kot mestno znamenje (grb) poleg koze še bolj spoštovali glavo Meduze, ki jo je imela Atena na ščitu. Meduzino glavo so Koprčani pogosto upodabljali na stavbah še v 12. in 13. stoletju, pozneje so jo preoblikovali v rumeno sonce, Meduzine kače pa v sončne žarke, je pojasnila kuratorka in urednica razstave Vesna Pajić. »Bilo bi nepravično do Kopra, če bi govorili le o kozjem otoku. Pravi mestni grb je sonce, ki izhaja iz Meduze. Naš namen je bil popestriti notranjost zvonika s predstavitvijo najpomembnejših poglavij mesta od gradišč iz bronaste dobe do današnjega dne,« pravi sogovornica.

    Velika upodobitev koprskega zavetnika sv. Nazarija je približno na sredini poti navzgor. To je podoba lesenega kipa sv. Nazarija, ki ga sicer hrani Pokrajinski arhiv Koper, vendar je delo zdaj že več kot leto v Restavratorskem centru v Ljubljani.
    Velika upodobitev koprskega zavetnika sv. Nazarija je približno na sredini poti navzgor. To je podoba lesenega kipa sv. Nazarija, ki ga sicer hrani Pokrajinski arhiv Koper, vendar je delo zdaj že več kot leto v Restavratorskem centru v Ljubljani.

    Seveda je bilo najtežje podati zgodovino dovolj poljudno in strnjeno v dvanajstih poglavjih. Razstava pripoveduje zgodbo o mestu, ki je spreminjalo podobo, voditelje, jezike in prebivalce, hkrati pa ohranilo povezanost z morjem, arhitekturo, mediteranski značaj in vlogo istrskega središča ter stičišča svetov. Pot v mestnem stolpu navzgor tako ne pomeni le fizičnega vzpona, temveč tudi simbolno potovanje skozi čas – več kot tri tisoč let zgodovine mine v dobre pol ure. Na vrhu te nevsakdanje muzejske predstavitve pričaka obiskovalca pogled na današnji Koper, ki odseva bogato in večplastno zgodovino.

    Cerkve so v Kopru gradili že leta 210. Istra je sredi 6. stoletja postala bizantinska provinca in bizantinski cesar Justin II. je Koprčanom dovolil, da so mesto tedaj preimenovali v Justinopolis. Prvi koprski škof je postal sv. Nazarij iz Boršta (nad Koprom). Junija leta 524 je prišel v Koper na ustoličenje. Po legendi naj bi celo hodil po morski gladini, za njim je nastajala bleščeča sled, ko je vstopil v mesto, pa je nebo razsvetlila čudežna svetloba, kar se menda dogaja vsakič ob njegovem prazniku oziroma godu, ki ga slavijo danes, 19. junija.

    Pogled z zvonika, z višine 43 metrov, na Titov trg, desno je Loža, levo Pretorska palača, naravnost pa rektorat Univerze na Primorskem v Foresteriji in Armeriji
    Pogled z zvonika, z višine 43 metrov, na Titov trg, desno je Loža, levo Pretorska palača, naravnost pa rektorat Univerze na Primorskem v Foresteriji in Armeriji

    Nazarij velja za najstarejšega škofa na ozemlju Slovenije. Njegove relikvije so spravljene za glavnim oltarjem koprske cerkve Marijinega vnebovzetja. Toda leta 1380 so Koper napadli Genovčani, ga v dobršni meri uničili in požgali, Koprčanom so ukradli relikvije zavetnika Nazarija, najbolj sveto reč mesta. Dolgo so si s pomočjo beneškega doža prizadevali in vneto molili, Genovčani pa so jim po 42 letih relikvije vendarle ­vrnili.

    Do ploščadi več kot 200 stopnic

    Obiskovalec se med prebiranjem zgodovine in ogledovanjem slik v zvoniku – lani ga je obiskalo 22.500 turistov – nenadoma povzpne po 204 stopnicah 43 metrov visoko do razgledne ploščadi. V stolpu so na ogled tudi star urni mehanizem, deli Tomosovega mopeda, več podob in digitalnih pripomočkov, ki razkrivajo stare čase. Izvemo še za izkopano zlato fibulo, ki jo kot kopijo hranijo v Pokrajinskem muzeju Koper, original je na Dunaju.

    V pokončnem muzeju koprskega zvonika izvemo, da je najstarejši slovenski mestni statut koprski iz leta 1230, vendar ni ohranjen. Verjetno je zgorel leta 1380 v koprskem arhivu, ki so ga požgali Genovčani. So pa zato Koprčani še istega leta 1380 napisali drug statut. A tudi tega Koprčani nimajo več, ker je sestavni del obsežnega arhivskega gradiva, ki so ga med drugo svetovno vojno odnesli iz Kopra v Italijo. To je del tistega gradiva, ki ga Slovenija poleg mojstrovin beneških slikarjev in kiparjev zahteva od Italije. Najhuje je, da koprski arhiv, ki je zdaj v državnem arhivu v Benetkah, ni natančno katalogiziran in je v 220 metrov dolgem arhivskem gradivu težko raziskovati burno zgodovino mesta. Po Bizancu je bilo mesto nekaj časa pod italskim kraljestvom, potem je pripadlo tudi oglejskim patriarhom. Koper je bil pred približno tisoč leti večji od Trsta in Zadra.

    Velikani iz istrskih Aten

    Leta 1279 je mesto za 500 let prevzela beneška republika in so ga preimenovali v Caput Histriae. V tem času so v mestu delovali mojstri, kot so Vittore Carpaccio in njegov sin Benedetto, ki je postal častni meščan Kopra, pa Domenico Tintoretto. Leta 1490 je Janez iz Kastva poslikal freske Mrtvaški ples v cerkvici v Hrastovljah. Med najbolj znanimi Koprčani je bil, čeprav je bil izgnan iz mesta in preganjan od papeške kurije, koprski škof Peter Pavel Vergerij mlajši, ki je v imenu papeža sprva preganjal protestante, pozneje pa postal reformator tudi sam. Ključno je pomagal Primožu Trubarju, kar potrjuje tudi Trubar, pri prevodu Svetega pisma v slovenščino, pomagal je pri organizaciji tiskanja njegovih knjig, podpiral širjenje knjig med Slovenci in Hrvati in prepričal Trubarja, da so uporabili latinico namesto gotice.

    Santorio Santorio je utemeljitelj sodobne medicine, stari Koprčani so mu rekli drugi Aristotel, med drugim je izumil termometer. Njegov doprsni kip je na pročelju stolne cerkve in na pročelju palače Foresterija.
    Santorio Santorio je utemeljitelj sodobne medicine, stari Koprčani so mu rekli drugi Aristotel, med drugim je izumil termometer. Njegov doprsni kip je na pročelju stolne cerkve in na pročelju palače Foresterija.

    Le nekaj let pred Vergerijevo smrtjo je bil v Kopru leta 1561 rojen Santorio Santorio, ki sodi med najznamenitejše Koprčane, bil je pionir sodobne medicine, izumil je termometer, napravo za merjenja srčnega utripa in temeljito raziskal človeško presnovo. Osebno je poznal Galilea Galileja. Zatem je leta 1612 v Kopru začel delovati Collegio dei Nobili oziroma Plemiški kolegij, ki so mu nekateri rekli istrske Atene in je postal pomemben dejavnik kulturnega in humanističnega življenja v Kopru. Tu se je šolal piranski violinist Giuseppe Tartini, pa enciklopedist, zgodovinar, antropolog in filozof Gian Rinaldo Carli, čigar daljna sorodnica je tudi slovenska popotnica Alma Karlin, zgodovinar Pietro Kandler, piranski in tržaški slikar Cesare dell'Aqua (poslikal je notranjost gradu Miramar), istrski pisatelj Fulvio Tomizza in drugi. Collegio dei Nobili je znan kot najstarejša javna šola na ozemlju Slovenije.

    Koprski razcvet je pojemal z nazadovanjem beneške republike. Leta 1719 je cesar Karel VI. Reko in Trst razglasil za svobodni pristanišči in večina trgovine se je preselila tja, Koper je obstal. Z razpadom beneške republike je leta 1797 celotna Istra prešla pod habsburško cesarstvo. Nekaj let pozneje je v Istri vladala Napoleonova Francija. Leta 1813 ga je spet zasedlo avstrijsko cesarstvo. Leta 1827 so otok z nasipom povezali s kopnim in ni bil več otok. Leta 1875 je bilo ustanovljeno štirijezično učiteljišče v Kopru, mesto pa so sredi 19. stoletja prvič zapisali tudi s slovenskim imenom Koper. Leta 1902 je iz Trsta skozi Koper in vse do Poreča pripeljala ozkotirna železnica in povezala istrska mesta. Sledili so prva svetovna vojna, obdobje fašizma, kapitulacija Italije in partizanska osvoboditev mesta 30. aprila 1945.

    V zvoniku še zmeraj odlično poje najstarejši delujoči zvon pri nas, ki so ga leta 1333 ulili v Benetkah.
    V zvoniku še zmeraj odlično poje najstarejši delujoči zvon pri nas, ki so ga leta 1333 ulili v Benetkah.

    Najstarejši delujoči zvon

    Zgodovinski pregled se končuje z bežno predstavitvijo sodobnega Kopra, z modernistično arhitekturo v drugi polovici prejšnjega stoletja najbolj vplivnega Eda Mihevca ter razvojem gospodarstva, ki so ga generirali Luka Koper, Vinakoper, Tomos ... Naštetih je tudi nekaj kulturnih ustvarjalcev: od pesnika Tomaža Šalamuna in filozofa Andreja Medveda do Kameleonov in kantavtorja ter pesnika Marka Breclja, ki je med drugim utišal zvonove in v zvoniku izpeljal mehko teroristično Tapisonirano vnebovzetje, slikarje Živka Marušiča, Jožeta Pohlena, Zvesta Apollonia in Oresteja Dequela. Zgodovina se konča na razgledni ploščadi, od koder se razgrne popolna podoba današnjega Kopra, prepletenega z zgodovinskimi spomeniki, pristaniščem, modernističnimi bloki, nekdanjimi solinami, ki so jih spremenili v Bonifiko, in seveda morje.

    poudarek

    Prvi koprski škof je postal sv. Nazarij iz Boršta (nad Koprom). Junija leta 524 je prišel v Koper na ustoličenje.

    Koprski mestni stolp so prenovili pred dvema letoma. Visok je 54 metrov. Kot del utrdbe so ga delno zgradili že v 12. stoletju, v 15. stoletju je dobil obliko zvonika, leta 1488 so ga povezali s koprsko stolnico. V njem trije zvonovi za mesto bijejo ure, drugi štirje pa bijejo kot cerkveni in oznanjajo dogodke v cerkvi in cerkvene praznike. Med njimi je tudi najstarejši še delujoč zvon pri nas, to je zvon sv. Nazarija, ki so ga ulili 6. septembra 1333 v Benetkah, v livarni mojstrov Jakoba in Nikolaja, ko je bilo mesto še Justinopolis.

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    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
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    Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

    Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
    16. 6. 2026 | 09:38
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    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
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    Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

    Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
    15. 6. 2026 | 09:56
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    Kultura  |  Oder
    KULTURA

    Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

    Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:39
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

    Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
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    Gospodarstvo  |  Novice
    GOSPODARSTVO

    Kaj zadržuje Slovenijo?

    Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
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    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

    Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
    13. 6. 2026 | 07:00
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    Magazin  |  Generacija+
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    Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

    Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
    15. 6. 2026 | 08:43
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    Novice  |  Slovenija
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    Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

    Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
    15. 6. 2026 | 10:13
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    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
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    Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

    Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
    Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

    Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

    Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
    16. 6. 2026 | 11:23
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    Razno
    KULTURA

    Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
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