Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

Z Mitjo Plaznikom smo se pogovarjali o tem, kako se spreminjajo potrebe zavarovancev, zakaj so dodatna zdravstvena zavarovanja danes tako iskana in katere rešitve Varuha zdravja, Vzajemne, so v decembru med najbolj aktualnimi.

Mitja, s kakšnimi zgodbami se najpogosteje srečujete pri svojem delu?

Zelo raznolikimi. Od mladih družin do športnikov, od podjetnikov do starejših – vsi imajo eno skupno željo: urejeno, dostopno in kakovostno zdravstveno obravnavo. Ljudem največ pomeni, ko vedo, da bodo pomoč dobili pravočasno in da se ne bodo izgubljali v organizaciji pregledov ali iskanju terminov.

Ko jim pojasnim, da lahko zavarovanje z asistenco prevzame celotno koordinacijo – od prvega dokumenta do pregleda pri specialistu –, se zgodi tisti res prepoznavni »aha moment«: olajšanje, ker vedo, da niso prepuščeni sami sebi. To je eden od pomembnih razlogov, zakaj ljudje vse pogosteje izberejo dodatna zdravstvena zavarovanja.

Mitja Plaznik FOTO: Vzajemna

Zdravstvena polica je v zadnjih letih dosegla izjemno visoko oceno zadovoljstva. Kako ljudem pomagate v praksi?

Največ pomeni to, da jim prihranimo čas – tistega, ki ga ne moreš nadomestiti. Ko nekdo pokliče, mu ni treba razlagati desetim različnim ordinacijam, kaj potrebuje. To naredimo mi. Zavarovanec nam pošlje izvid ali napotnico, mi pa uredimo termin – v povprečju v nekaj urah. Ljudje tega preprosto ne verjamejo, dokler ne izkusijo sami.

Zelo cenijo tudi to, da storitev ni omejena samo na en del zdravstva. V praksi to pomeni, da jim lahko pomagamo pri specialističnih pregledih, operativnih posegih, diagnostičnih preiskavah, rehabilitaciji, fizikalni terapiji, psihološki podpori ali jih povežemo z zdravnikom na daljavo, ki svetuje, še preden se sploh odločijo, ali je pregled potreben.

Zdravstvena polica je pravzaprav enotna pot – od prvega vprašanja pa vse do okrevanja.

In morda najlepše: naši zavarovanci storitev ocenjujejo s povprečno oceno 4,9 od 5, kar je res nekaj, na kar smo ponosni.

December je tudi čas poti v tujino, predvsem na sneg. Na kaj naj ljudje pomislijo pred odhodom?

Najprej na to, da je zdravstvena oskrba v tujini lahko zelo draga – tudi če gre le za enodnevno smučanje. Ljudje se pogosto ne zavedajo, da lahko že obisk zdravniške ambulante v Avstriji ali Italiji preseže več sto evrov. Če je potrebna magnetna resonanca, opornica ali zdravila, se stroški hitro dvignejo.

Zavarovanje za tujino prinaša mir. Ne gre samo za pokritje stroškov, ampak tudi za to, da imaš v vsakem trenutku nekoga, ki ti natančno pove, kako ravnati, kam iti in kaj prinesti s seboj – in to v slovenskem jeziku, 24 ur na dan.

Za tiste, ki potujejo večkrat letno, pa je odlična izbira Multitrip – eno zavarovanje za vse leto in neomejeno število poti, od smučarskih izletov do poletnih počitnic.

Vzajemna je letos predstavila tudi novo zavarovanje – Zdravljenje v tujini. Komu je namenjeno?

Vsakomur, ki želi imeti možnost vrhunskega zdravljenja, če se zgodi najhujše. To zavarovanje odpira vrata v najboljše evropske klinike, omogoča pridobitev drugega zdravniškega mnenja in poskrbi za celoten potek zdravljenja: od organizacije in prevoza do nastanitve ter zdravil.

Kritje je zelo visoko – do 1.000.000 evrov letno in 2.000.000 evrov v življenju. Če se zavarovanec za zdravljenje v tujini ne odloči, prejme enkratno izplačilo zavarovalnine tudi v Sloveniji.

Gre za zavarovanje, ki človeku daje možnost, da sam odloča o svojem zdravju in izbere tisto, kar se mu zdi najboljše zase in za svoje bližnje.

Vzajemna je letos uspešno izpeljala statusno preoblikovanje v delniško družbo. Kaj to pomeni za zavarovance?

Predvsem to, da smo lahko še bolj usmerjeni v tisto, kar je za ljudi najpomembnejše – varnost, kakovost in dostopnost zdravstvenih storitev.

Preoblikovanje nam je omogočilo, da smo dodatno okrepili in nadgradili ponudbo. V praksi to pomeni več možnosti, še bolj celovite rešitve in boljšo uporabniško izkušnjo.

Zavarovanci so pri nas v varnih rokah. Naša naloga je, da jim pomagamo do zdravnika hitro, učinkovito in brez stresa – in prav to se trudimo zagotavljati vsak dan.

Če zaključiva čisto praktično: kako lahko bralci, ki želijo urejeno zdravstveno varnost, z vami kontaktirajo?

Zelo preprosto – telefon ali elektronska pošta. Vedno sem vesel pogovora, ne glede na to, ali gre za posameznika, družino ali podjetje. Pogovor je najboljši način, da skupaj najdemo pravo rešitev: 041 758 460 ali mitja.plaznik@vzajemna.si.

Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna.