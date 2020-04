Ko zacvetijo tulipani

Pomlad se bohoti v vsej svoji lepoti, a svet te dni še vedno ostaja doma, da ne bi še bolj raznesli virusa. Arboretumi so se odeli v pisane barve cvetočih tulipanov, ki pa po Evropi večinoma ostajajo brez občudujočih pogledov množic.Je pa prebujajočo se naravo mogoče opaziti tudi iz višav. Evropski satelit Copernicus Sentinel 2, ki je del flote satelitov za opazovanje površja in morja, je takole fotografiral polja tulipanov. Medtem ko jih je bilo 5. aprila še malo, je bil vsak naslednji posnetek bolj pisan.Satelit je polja tulipanov posnel v okolici nizozemskega mesta Lisse, kjer je tudi znani cvetlični park Keukenhof. Na območju pridelujejo čebulice tulipanov, ki jih nato izvažajo po vsem svetu.V parku Keukenhof, ki je te dni zaprt, so pripravili tudi več posnetkov, da lahko virtualno uživamo ob pogledu na barvaste cvetlice.