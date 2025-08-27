Slovenski zdravstveni sistem je obremenjen in pogosto prepočasen za sodobne potrebe prebivalstva. Ljudje ostajajo brez dostopa do osnovne oskrbe, specialistični pregledi so časovno oddaljeni, mnogi pa si ne morejo privoščiti dolgotrajnega čakanja, še posebno pri akutnih zdravstvenih težavah.

Vse več ljudi nima primernega dostopa do osnovnega zdravstvenega varstva. Po podatkih za leto 2024 je več kot 140.000 oseb brez izbranega osebnega zdravnika. Približno 30.000 starejših od 19 let, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, je vključenih v dodatne ambulante, vendar te ne zagotavljajo enake dostopnosti zdravstvenih storitev.

Statistike kažejo, da v Sloveniji na leto opravimo več kot pet milijonov specialističnih ambulantnih obravnav, na primarni ravni pa je bilo v letu 2023 kar 15.765.385 stikov, kar pomeni povprečno sedem obiskov zdravnika na prebivalca. Največji delež teh stikov, 74 odstotkov oziroma skoraj 12 milijonov, je bil opravljen v ambulantah splošne in družinske medicine.

Težava v javnem zdravstvu ni le pomanjkanje osebnih zdravnikov, ampak tudi dolge čakalne dobe za pregled pri specialistu. Tako je na primer povprečna čakalna doba z napotnico 'redno' za prvi prosti termin pri kardiologu 299 dni, pri dermatologu 468 dni, pri ortopedu 175 dni*. Vse to postavlja posameznika pred pomembno vprašanje: kaj storiti, ko zdravje ne more čakati?

Zamujena diagnoza lahko pomeni večje tveganje za zdravje in kakovost življenja. Denimo, pri srčno-žilnih boleznih je lahko vsaka zamuda usodna. Prav zato postajajo zasebna zdravstvena zavarovanja vse pomembnejša rešitev za hitro, enostavno in učinkovito obravnavo.

Po poškodbi kolena je zavarovanka Julija s pomočjo Halo Doktor hitro prišla do zdravljenja in se vrnila k aktivnemu življenju.

Rešitev je zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco zavarovalnice Generali. S tem zavarovanjem lahko tudi brez napotnice osebnega zdravnika in dolgotrajnega čakanja dostopate do zdravnika, specialista ali rehabilitacije. Tako lahko hitreje odkrijete težavo, prejmete ustrezno zdravljenje in se prej vrnete k vsakodnevnemu življenju.

Zakaj skleniti zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco?

Zavarovanje Specialisti z asistenco je prilagojeno potrebam sodobnega posameznika, ki želi več nadzora nad svojim zdravjem in hitrejši dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev. Ena njegovih ključnih prednosti je prav dostopnost, ki je hitra, preprosta in neodvisna od izbranega osebnega zdravnika. To pomeni, da lahko storitve koristite brez nepotrebnih administrativnih postopkov in brez dolgotrajnega iskanja napotnic.

Zavarovanje omogoča širok nabor storitev, med katerimi so specialistični pregledi, diagnostične preiskave, operativni posegi, rehabilitacija (načrt zdravljenja, fizioterapija in psihološka pomoč) ter drugo zdravniško mnenje. Dodana vrednost je tudi v fleksibilnosti: namesto omejitve po številu obravnav ali vnaprej določenih seznamih, kot je to običajno pri drugih zavarovalnicah, so storitve zavarovanja Specialisti z asistenco omejene zgolj z višino zavarovalne vsote.

Poleg tega zavarovanje krije tudi stroške zdravil na beli recept, ki jih med obravnavo predpiše specialist, kar uporabnikom še dodatno razbremeni osebni proračun. In kar je zelo pomembno: v zavarovanje so lahko vključeni tudi preventivni pregledi, s katerimi si zagotovite pravočasno diagnostiko in hitrejšo pot do zdravljenja.

Zavarovanje Specialisti z asistenco je primerno za vse starostne skupine, od otrok do starostnikov, saj ponuja različne pakete ali možnost prilagoditve kritij glede na življenjsko situacijo posameznika. Ena najbolj priljubljenih storitev znotraj zavarovanja je Halo Doktor, posvet s splošnim zdravnikom oziroma pediatrom na daljavo, in to ne glede na vašo lokacijo.

Zavarovanje Specialisti z asistenco omogoča hitro in enostavno zdravstveno obravnavo.

Storitev Halo Doktor: vaš zdravnik na daljavo

Halo Doktor na inovativen način rešuje težave sodobnega tempa življenja in preobremenjenega zdravstvenega sistema. Gre za sodobno digitalno storitev, ki omogoča neposreden in hiter posvet z zdravnikom splošne oziroma družinske medicine prek video ali telefonskega klica. Torej brez čakanja, obiskov ambulante in izgubljanja časa.

Storitev je na voljo vse dni v tednu med 6. in 22. uro, tudi ob praznikih. Video posvet je mogoč takoj (najpogosteje že v 15 minutah), lahko pa si izberete tudi točno določen termin, ki vam najbolj ustreza. Zdravnik lahko med posvetom postavi diagnozo, da navodila za samopomoč, svetuje o nadaljnjih korakih, po opravljenem pogovoru pa izda izvid, v katerem vas lahko napoti na specialistični pregled v okviru zavarovanja, ki ga prejmete neposredno v aplikacijo in tudi na svojo e-pošto.

Vse, kar potrebujete, sta dostop do spleta in pametna naprava oziroma računalnik, torej brez dodatnih prenosov ali zapletenih postopkov.

Storitev je primerna za vse, ki imajo sklenjeno zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco, tako za odrasle kot otroke. Za mladoletne otroke (mlajše od 16 let) lahko starši ali skrbniki odprejo uporabniški račun znotraj svojega profila v aplikaciji, kjer lahko izberejo možnost »Pediater«.

Zavarovalnica Generali ima več kot 25 let izkušenj na področju zdravstva in sodeluje z več kot 240 izvajalci zdravstvenih storitev. Na zemljevidu izvajalcev lahko celo sami izberete izvajalca, pri katerem bi želeli opraviti zdravstveno storitev. Na portalu Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave je Generali prejel najvišjo oceno med vsemi slovenskimi zavarovalnicami, kar zadeva informiranje potrošnika o zdravstvenih zavarovanjih. V raziskavi so ocenjevali odzivni čas, najboljši odgovor, predvsem pa kakovost in obseg informacij, ki so ključne za izbiro zavarovanja. Postanite eden od zadovoljnih uporabnikov zavarovalnice Generali. Preverite višino premije zase.

FOTO: AdobeStock

Uporabniška izkušnja potrjuje zanesljivost: Julija hitro do rehabilitacije kolena

Kako je v praksi videti odlična uporabniška izkušnja? Spoznajte Julijo, aktivno žensko, ki ji šport pomeni način življenja. Ko si je na eni izmed aktivnosti poškodovala koleno, je najprej poiskala pomoč pri osebnem zdravniku. A hitro je postalo jasno, da bo pot do specialistične obravnave dolgotrajna in zapletena. »Kakovost vsakdanjega življenja trpi, ko človek ni zdrav,« pripoveduje Julija. Da bi si čim prej opomogla in se vrnila k aktivnemu življenjskemu slogu, se je obrnila na storitev Halo Doktor. Vse je potekalo zelo hitro: v nekaj minutah je opravila video posvet, zdravnik ji je izdal izvid, s katerim je nato zaprosila za specialistični pregled in celo drugo mnenje. »Toplo priporočam vsakemu posamezniku. Rešitev je ob vsakem problemu mnogo hitrejša in kakovostnejša, kot bi bila prek javnega zdravstva,« poudari.

Takšnih zgodb je med zadovoljnimi uporabniki zavarovanja Specialisti z asistenco vedno več. Cenijo predvsem odzivnost, preglednost postopka in dostopnost storitev, ki jih zavarovanje ponuja. Halo Doktor je za mnoge postal prva izbira ob zdravstvenih vprašanjih ali težavah.

Tukaj in zdaj: Generali kot vseživljenjski partner

Zdravstvene negotovosti so vedno pogostejše, zato je ključnega pomena, da imamo na voljo prave informacije, ustrezne storitve in zaupanja vredne partnerje.

Generali s svojim zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco odgovarja na te izzive. Ponudba vključuje celovito oskrbo, hiter dostop do specialistov in podporo na vsakem koraku, vse od prvega simptoma do zdravljenja.

* Vir: NIJZ. Tedenska poročila o čakalnih dobah. Izpis stanja čakalnih dob in števila čakajočih na ravni VZS na dan 13. 8. 2025

Naročnik oglasne vsebine je Generali zavarovalnica d.d.