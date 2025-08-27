  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Čakalne dobe v javnem zdravstvu so dolge. Z zavarovanjem Specialisti z asistenco si zagotovite pregled pri specialistu brez čakalnic. FOTO: AdobeStock
    Galerija
    Čakalne dobe v javnem zdravstvu so dolge. Z zavarovanjem Specialisti z asistenco si zagotovite pregled pri specialistu brez čakalnic. FOTO: AdobeStock
    Promo Delo
    27. 8. 2025 | 08:05
    27. 8. 2025 | 08:06
    9:14
    A+A-

    Slovenski zdravstveni sistem je obremenjen in pogosto prepočasen za sodobne potrebe prebivalstva. Ljudje ostajajo brez dostopa do osnovne oskrbe, specialistični pregledi so časovno oddaljeni, mnogi pa si ne morejo privoščiti dolgotrajnega čakanja, še posebno pri akutnih zdravstvenih težavah.

    Vse več ljudi nima primernega dostopa do osnovnega zdravstvenega varstva. Po podatkih za leto 2024 je več kot 140.000 oseb brez izbranega osebnega zdravnika. Približno 30.000 starejših od 19 let, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, je vključenih v dodatne ambulante, vendar te ne zagotavljajo enake dostopnosti zdravstvenih storitev.

    Statistike kažejo, da v Sloveniji na leto opravimo več kot pet milijonov specialističnih ambulantnih obravnav, na primarni ravni pa je bilo v letu 2023 kar 15.765.385 stikov, kar pomeni povprečno sedem obiskov zdravnika na prebivalca. Največji delež teh stikov, 74 odstotkov oziroma skoraj 12 milijonov, je bil opravljen v ambulantah splošne in družinske medicine.

    Težava v javnem zdravstvu ni le pomanjkanje osebnih zdravnikov, ampak tudi dolge čakalne dobe za pregled pri specialistu. Tako je na primer povprečna čakalna doba z napotnico 'redno' za prvi prosti termin pri kardiologu 299 dni, pri dermatologu 468 dni, pri ortopedu 175 dni*. Vse to postavlja posameznika pred pomembno vprašanje: kaj storiti, ko zdravje ne more čakati?

    Zamujena diagnoza lahko pomeni večje tveganje za zdravje in kakovost življenja. Denimo, pri srčno-žilnih boleznih je lahko vsaka zamuda usodna. Prav zato postajajo zasebna zdravstvena zavarovanja vse pomembnejša rešitev za hitro, enostavno in učinkovito obravnavo.

    Po poškodbi kolena je zavarovanka Julija s pomočjo Halo Doktor hitro prišla do zdravljenja in se vrnila k aktivnemu življenju. FOTO: AdobeStock
    Po poškodbi kolena je zavarovanka Julija s pomočjo Halo Doktor hitro prišla do zdravljenja in se vrnila k aktivnemu življenju. FOTO: AdobeStock

    Rešitev je zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco zavarovalnice Generali. S tem zavarovanjem lahko tudi brez napotnice osebnega zdravnika in dolgotrajnega čakanja dostopate do zdravnika, specialista ali rehabilitacije. Tako lahko hitreje odkrijete težavo, prejmete ustrezno zdravljenje in se prej vrnete k vsakodnevnemu življenju.

    Preverite, kako hitro lahko pridete do zdravnika in si čim prej zagotovite zdravstveno varnost.

    Kliknite za več informacij o zavarovanju Specialisti z asistenco.

    Zakaj skleniti zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco?

    Zavarovanje Specialisti z asistenco je prilagojeno potrebam sodobnega posameznika, ki želi več nadzora nad svojim zdravjem in hitrejši dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev. Ena njegovih ključnih prednosti je prav dostopnost, ki je hitra, preprosta in neodvisna od izbranega osebnega zdravnika. To pomeni, da lahko storitve koristite brez nepotrebnih administrativnih postopkov in brez dolgotrajnega iskanja napotnic.

    Zavarovanje omogoča širok nabor storitev, med katerimi so specialistični pregledi, diagnostične preiskave, operativni posegi, rehabilitacija (načrt zdravljenja, fizioterapija in psihološka pomoč) ter drugo zdravniško mnenje. Dodana vrednost je tudi v fleksibilnosti: namesto omejitve po številu obravnav ali vnaprej določenih seznamih, kot je to običajno pri drugih zavarovalnicah, so storitve zavarovanja Specialisti z asistenco omejene zgolj z višino zavarovalne vsote.

    Poleg tega zavarovanje krije tudi stroške zdravil na beli recept, ki jih med obravnavo predpiše specialist, kar uporabnikom še dodatno razbremeni osebni proračun. In kar je zelo pomembno: v zavarovanje so lahko vključeni tudi preventivni pregledi, s katerimi si zagotovite pravočasno diagnostiko in hitrejšo pot do zdravljenja. 

    Zavarovanje Specialisti z asistenco je primerno za vse starostne skupine, od otrok do starostnikov, saj ponuja različne pakete ali možnost prilagoditve kritij glede na življenjsko situacijo posameznika. Ena najbolj priljubljenih storitev znotraj zavarovanja je Halo Doktor, posvet s splošnim zdravnikom oziroma pediatrom na daljavo, in to ne glede na vašo lokacijo.

    Zavarovanje Specialisti z asistenco omogoča hitro in enostavno zdravstveno obravnavo. FOTO: AdobeStock
    Zavarovanje Specialisti z asistenco omogoča hitro in enostavno zdravstveno obravnavo. FOTO: AdobeStock

    Storitev Halo Doktor: vaš zdravnik na daljavo

    Halo Doktor na inovativen način rešuje težave sodobnega tempa življenja in preobremenjenega zdravstvenega sistema. Gre za sodobno digitalno storitev, ki omogoča neposreden in hiter posvet z zdravnikom splošne oziroma družinske medicine prek video ali telefonskega klica. Torej brez čakanja, obiskov ambulante in izgubljanja časa.

    Storitev je na voljo vse dni v tednu med 6. in 22. uro, tudi ob praznikih. Video posvet je mogoč takoj (najpogosteje že v 15 minutah), lahko pa si izberete tudi točno določen termin, ki vam najbolj ustreza. Zdravnik lahko med posvetom postavi diagnozo, da navodila za samopomoč, svetuje o nadaljnjih korakih, po opravljenem pogovoru pa izda izvid, v katerem vas lahko napoti na specialistični pregled v okviru zavarovanja, ki ga prejmete neposredno v aplikacijo in tudi na svojo e-pošto.

    Vse, kar potrebujete, sta dostop do spleta in pametna naprava oziroma računalnik, torej brez dodatnih prenosov ali zapletenih postopkov.  

    Storitev je primerna za vse, ki imajo sklenjeno zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco, tako za odrasle kot otroke. Za mladoletne otroke (mlajše od 16 let) lahko starši ali skrbniki odprejo uporabniški račun znotraj svojega profila v aplikaciji, kjer lahko izberejo možnost »Pediater«.

    Zavarovalnica Generali ima več kot 25 let izkušenj na področju zdravstva in sodeluje z več kot 240 izvajalci zdravstvenih storitev. Na zemljevidu izvajalcev lahko celo sami izberete izvajalca, pri katerem bi želeli opraviti zdravstveno storitev.

    Na portalu Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave je Generali prejel najvišjo oceno med vsemi slovenskimi zavarovalnicami, kar zadeva informiranje potrošnika o zdravstvenih zavarovanjih. V raziskavi so ocenjevali odzivni čas, najboljši odgovor, predvsem pa kakovost in obseg informacij, ki so ključne za izbiro zavarovanja.

    Postanite eden od zadovoljnih uporabnikov zavarovalnice Generali. Preverite višino premije zase.

    FOTO: AdobeStock
    FOTO: AdobeStock

    Uporabniška izkušnja potrjuje zanesljivost: Julija hitro do rehabilitacije kolena

    Kako je v praksi videti odlična uporabniška izkušnja? Spoznajte Julijo, aktivno žensko, ki ji šport pomeni način življenja. Ko si je na eni izmed aktivnosti poškodovala koleno, je najprej poiskala pomoč pri osebnem zdravniku. A hitro je postalo jasno, da bo pot do specialistične obravnave dolgotrajna in zapletena. »Kakovost vsakdanjega življenja trpi, ko človek ni zdrav,« pripoveduje Julija. Da bi si čim prej opomogla in se vrnila k aktivnemu življenjskemu slogu, se je obrnila na storitev Halo Doktor. Vse je potekalo zelo hitro: v nekaj minutah je opravila video posvet, zdravnik ji je izdal izvid, s katerim je nato zaprosila za specialistični pregled in celo drugo mnenje. »Toplo priporočam vsakemu posamezniku. Rešitev je ob vsakem problemu mnogo hitrejša in kakovostnejša, kot bi bila prek javnega zdravstva,« poudari.

    Takšnih zgodb je med zadovoljnimi uporabniki zavarovanja Specialisti z asistenco vedno več. Cenijo predvsem odzivnost, preglednost postopka in dostopnost storitev, ki jih zavarovanje ponuja. Halo Doktor je za mnoge postal prva izbira ob zdravstvenih vprašanjih ali težavah.

    Tukaj in zdaj: Generali kot vseživljenjski partner

    Zdravstvene negotovosti so vedno pogostejše, zato je ključnega pomena, da imamo na voljo prave informacije, ustrezne storitve in zaupanja vredne partnerje.

    Generali s svojim zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco odgovarja na te izzive. Ponudba vključuje celovito oskrbo, hiter dostop do specialistov in podporo na vsakem koraku, vse od prvega simptoma do zdravljenja.

    Zdravje ne čaka, zato je zdaj pravi trenutek za preudarne odločitve. Preverite, kako lahko sklenete zavarovanje Specialisti z asistenco.

     

    * Vir: NIJZ. Tedenska poročila o čakalnih dobah. Izpis stanja čakalnih dob in števila čakajočih na ravni VZS na dan 13. 8. 2025

    Naročnik oglasne vsebine je Generali zavarovalnica d.d.

    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evergrande

    Konec velikana še ne pomeni konca krize

    Največje razpotje v kitajskem razvoju je bil prav propad nepremičninskega sektorja.
    Zorana Baković 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Zadnji ples Eda Murića: Nikoli več se nočem tako počutiti (FOTO, VIDEO)

    Slovenci se odpravljajo v Katovice, kjer jih v četrtek čaka prva tekma eurobasketa proti Poljski. Aleksander Sekulić obljubil samo brezkompromisno borbenost.
    Peter Zalokar 25. 8. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Iranska povezava: kako Kitajska uvaža nafto iz Rusije

    Mreže posrednikov in ladjarjev od Paname do Švice postajajo strokovnjaki za izogibanje mednarodnim sankcijam.
    Financial Times 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za prezračevanje bo skrbela UI, dihali bomo bolje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravstveno zavarovanjeGeneraliSpecialisti z asistencozdravstvene storitvezavarovalnica GeneraliČakalne dobe
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    SpaceX

    Starship desetič z odliko

    Med drugim je tokrat prvič uspelo nameščanje maket satelitov.
    27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi z Jokićem favoriti, Slovenci z Dončićem bodo napadali iz ozadja

    Danes prvih šest tekem eurobasketa 2025, reprezentanca Aleksandra Sekulića bo skušala jutri utišati dvorano Spodek. Luka Dončić najboljši strelec?
    Peter Zalokar 27. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije

    Trije Slovenci ostali brez lige prvakov

    Crveni zvezdi slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika je spodletelo na zadnji kvalifikacijski oviri. Na Cipru si je uvrstitev v LP priigral Pafos.
    27. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo »Feel Free«, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost, zdravstvene težave in finančne stiske. Proizvajalec se zdaj sooča s tožbami.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Desant Američanov na Poljsko, tudi Slovenija je bila blizu

    Naturalizirane Američane, povečini branilce, je angažiralo kar devet reprezentanc z letošnjega evropskega prvenstva v košarki.
    27. 8. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije

    Trije Slovenci ostali brez lige prvakov

    Crveni zvezdi slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika je spodletelo na zadnji kvalifikacijski oviri. Na Cipru si je uvrstitev v LP priigral Pafos.
    27. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo »Feel Free«, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost, zdravstvene težave in finančne stiske. Proizvajalec se zdaj sooča s tožbami.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Desant Američanov na Poljsko, tudi Slovenija je bila blizu

    Naturalizirane Američane, povečini branilce, je angažiralo kar devet reprezentanc z letošnjega evropskega prvenstva v košarki.
    27. 8. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo