Ko želite več miru, a ne dlje od mesta

Vse več ljudi si danes želi drugačnega načina življenja: manj hrupa, manj prometa in več prostora za miren vsakdan. Hkrati pa se ne želijo odpovedati bližini prestolnice, delovnih mest, šol in vsakodnevnih opravkov. Zato so lokacije, ki ponujajo pristen stik z naravo brez občutka odmaknjenosti od urbanega središča, med najbolj iskanimi.

Nova stanovanjska skupnost raste v zelenem pasu med Tacnom, Vikrčami in Šmartnim – v okolju, kjer jutra spremljata svetloba in razgled na naravo, dnevi pa potekajo v prijetnejšem, nekoliko bolj umirjenem ritmu.

Narava, ki postane del vsakdana

Prisojna lega soseski zagotavlja veliko dnevne svetlobe vse leto, okoliške poti in zeleno zaledje pa omogočajo, da so sprehodi, tek ali kolesarjenje lahko del vsakodnevnega ritma in ne le načrtov za konec tedna.

V neposredni bližini so gozdne poti, Veslaški center Tacen ob Savi in igrišče za golf Smlednik, zato je okolje zanimivo tako za ljubitelje rekreacije kot za vse, ki si želite več časa preživeti zunaj.

FOTO: Pod Šmarno Goro

Kljub mirni lokaciji ostaja soseska dobro povezana z Ljubljano. Priključek na avtocesto je oddaljen približno 1,5 kilometra, središče Ljubljane pa 8,5 kilometra. V bližini so tudi šola, vrtec in osnovna infrastruktura, kar je pomembno predvsem za družine z otroki in tiste, ki si želite vsakodnevne opravke urediti brez daljših voženj.

Trije tipi domov za različne potrebe

V soseski Pod Šmarno goro bodo na voljo vrstne hiše, vrstne atrijske hiše in samostojne vile. Vse hiše imajo tri etaže – klet, pritličje in prvo nadstropje – ter premišljeno zasnovo, ki omogoča veliko dnevne svetlobe in dobro povezanost notranjih prostorov z zunanjostjo.

Vrstne hiše so primerne za vse, ki si želite funkcionalen dom z zasebnim atrijem, atrijske hiše ponujajo še več zasebnosti in neposrednega stika z zunanjim prostorom, samostojne vile pa z velikimi panoramskimi stenami in prostornimi terasami zagotavljajo odprtost, razgled in maksimalno udobje.

Zunanjost hiš bo dokončana v sodobnem slogu, notranjost pa ostaja prilagodljiva, kar omogoča ureditev prostorov glede na vaše potrebe, življenjski slog in osebni okus. Pomemben del zasnove je tudi energijska učinkovitost, ki dolgoročno prinaša več bivalnega udobja in nižje stroške.

FOTO: Pod Šmarno Goro

Mirnejše in varno okolje za družine

Soseska Pod Šmarno goro je zasnovana kot zaprta stanovanjska skupnost, kar pomeni manj tranzitnega prometa, več zasebnosti in bolj umirjeno bivalno okolje. Takšna ureditev je posebej privlačna za družine z otroki, saj malčkom omogoča brezskrbno igro v neposredni okolici doma, staršem pa občutek večje varnosti in miru.

V času, ko postaja kakovost bivanja vse pomembnejša, so prav mir, svetloba, občutek varnosti in stik z naravo tisti, zaradi katerih dom postane več kot le naslov.

Naročnik oglasne vsebine je Pod Šmarno Goro