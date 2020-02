Koga (z)moti Jezus Kristus

V soboto zvečer je Slovenija obnemela. Dobili smo novo zmagovalko Eme, na Pesmi Evrovizije nas bo zastopala Ana Soklič s skladbo Voda. Toda ni voda spravila pokonci številnih gledalcev. Pevka v belem hlačnem pajacu je v govoru omenila Jezusa Kristusa. »Ne vem, kaj bodo rekli ljudje, ampak samo Jezus Kristus je ta, ki nas vodi skozi življenjske poti ...«



22. februarja je torej širna Slovenija »spoznala« Kristusa na bleščečem popevkarskem odru. In nihče se ni več ukvarjal s skladbo, ki govori o sanjah in upanju v dobro, ampak samo, kaj je hotela pevka povedati s svojo po nekaterih zapisih celo »sporno izjavo«. »To je pač moja intimna stvar, rezultat spleta čustev,« odgovarja že nekaj dni. Vera ji pomaga, jo drži pokonci, in to je vse. »Moraš biti kar pogumen, da v Sloveniji omeniš Jezusa,« so se po družbenih omrežjih razlili komentarji. Mnogi so šli daaaleč stran od ... poguma.



Ana Soklič ni prva, ki je na odru omenila boga, a je mogoče prva, ki je to storila v živo pred slovenskimi kamerami. Boga imajo denimo zelo radi oskarjevci. Ko so pred leti pregledali 1396 njihovih govorov, je bil bog na šestem mestu med najpogosteje omenjenimi v zahvalah. »Bog je dober. Bog je velik. Moje življenje je blagoslovil s priložnostmi ... Bog nas blagoslovi,« so med drugimi rekli Tom Hanks, Mel Gibson, Emma Thompson, Matthew McConaughey, Viola Davis.



Chance the Rapper se je pred leti ob grammyju za najboljšega mladega umetnika zahvalil »bogu za starše, ki so ga podpirali«. Košarkarski superzvezdnik Steph Curry, izbran za najbolj koristnega igralca NBA, pa se je najprej zahvalil »Jezusu, ki mu je dal talent, da lahko igra ta šport«.



Ko je švedska akademija leta 2007 oznanila, da Nobelovo nagrado za književnost prejme britanska pisateljica Doris Lessing, so jo novinarji z novico presenetili pred domačimi vrati. S polnimi vrečkami iz trgovine je obstala in vse, kar je v tistem trenutku zmogla reči, je bilo: O bog! In vendar nikomur ni padlo na pamet, da bi jo vprašal, kaj je mislila s tem.