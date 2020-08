Koliko je star vaš pes?

S kalifornijske univerze v San Diegu je prišel revolucionaren popravek. Psi dozorijo hitreje kot ljudje. Oziroma psi in ljudje se ne starajo enako hitro, ampak se prvi starajo precej hitreje v prvih letih življenja, nato pa počasneje drsijo v starost. Hitrost staranja se zmanjša, ko dopolnijo sedem let. Skratka, pasja starost je zelo zapletena reč.



Da bi raziskovalci pripravili boljšo formulo, so preučili DNK 104 labradorcev, ki so bili stari od nekaj tednov do 16 let. Čeprav se DNK živali ne spreminja, to počnejo t. i. metilne skupine. Potem ko so spremljali, kako se te skupine kopičijo v različnih delih genov labradorcev in primerjali, kako je to pri ljudeh, so ugotovili, da se v prvih letih življenja psov kopiči več metilnih skupin kot pri ljudeh. Kasneje se tempo upočasni, kar kaže na to, da se starejši psi počasneje starajo. Zato po novem za izračun pasje starosti po prvem letu starosti potrebujemo kalkulator: Starost v človeških letih = 16 *In(pl) + 31. Tako so znanstveniki ugotovili, da je osem tednov star mladiček enakovreden devetmesečnemu dojenčku, enoletni pes je star toliko kot 31-letni človek, triletni kot 49-letnik, sedem let star pes ima 62 človeških let, 12-letni pa je sedemdesetletnik.



In kaj nam to zdaj pomaga? Ne prav dosti, razen da lahko svojega šestletnega psa spoštljivo obravnavamo kot seniorja in ga ne silimo v maratonske podvige. Enoletni pes pa se bo še vedno obnašal kot pubertetnik, kajti svoje naredijo tudi hormoni. Skratka razvoj psov ni le skrajšana različica človekovega razvoja. Ampak vsak izkušen pasjeljubec ve povedati, da so psi živahni do tretjega leta, potem pa postanejo bolj ali manj umirjeni starčki. Abraham očitno naredi svoje.



* naravni logaritem števila pasjih let.