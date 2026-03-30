Koliko risank za dojenčka? Odgovor stroke je jasen

Otroci, mlajši od petih let, ne smejo biti pred zasloni več kot eno uro na dan, medtem ko otroci, mlajši od dveh let, ne bi smeli gledati zaslonov sami, pravijo nove vladne smernice Velike Britanije. Komisarka za otroke Rachel de Souza in Russell Viner, profesor pediatrije in zdravja mladostnikov na University College London, sta pregledala najnovejše raziskave in ugotovila, da lahko dolga obdobja pred zasloni vplivajo na otrokov spanec in telesno aktivnost, ki sta ključna za njihov razvoj.

Smernice so prvi praktični nasveti, ki jih je izdala vlada, piše BBC: »To je v mnogih pogledih še vedno precej neznano področje in sprejeli smo previdnostni pristop,« je dejala ministrica za izobraževanje Bridget Phillipson. »Vem, da so družine pod velikim pritiskom, in namen smernic ni obsojanje, temveč podpora in zagotavljanje jasne praktične pomoči, za katero nam starši pravijo, da si jo resnično želijo,« je dejal Phillipsonova.

Pri novih smernicah gre za vse vrste uporabe zaslonov, vključno z računalniki, tablicami, mobilnimi telefoni in televizorji. Približno 98 % britanskih otrok do drugega leta starosti vsak dan gleda zaslone. A ves čas ni enak – gledanje zaslonov z odraslo osebo je povezano z boljšim kognitivnim razvojem kot samostojna uporaba. Starši bi morali biti tudi zgled, priporočajo smernice, saj so otroški možgani »kot gobice; posnemali bodo vaše navade uporabe zaslona«.

Aktivna vloga staršev

Smernice so bile izdane v času, ko britanski ministri pripravljajo omejitev uporabe družbenih medijev za otroke, vključno s popolno prepovedjo. Skoraj vsi starši otrok, starih od 3 do 5 let, v Veliki Britaniji pravijo, da se težko spopadajo z nadzorom časa, preživetega pred zasloni. Smernice staršem svetujejo, naj se izogibajo zaslonom med obroki in uro pred spanjem, naj se odločijo za počasne in starosti primerne vsebine ter naj skupaj z otroki gledajo videoposnetke, da bi podprli njihov jezikovni in socialni razvoj.

Strokovna skupina, ki je priporočila smernice, je predlagala, da se majhnim otrokom ne predvaja videoposnetkov v slogu družbenih medijev s hitrim tempom, prav tako zanje niso primerne nekatere igrače, ki jih poganja umetna inteligenca, medtem ko za podporne tehnologije na zaslonu, ki jih uporabljajo otroci s posebnimi izobraževalnimi potrebami, ne bi smele veljati splošne omejitve

Preden so bila v petek objavljena ta navodila, je medijska hiša BBC teden dni spremljala družino Montastier v Manchestru, ki so poskušali zmanjšati čas, preživet pred zasloni. Izkušnja družine je potrdila, da zmanjševanje časa pred zasloni ni enostavno, vendar je izvedljivo. Ključni dejavniki so doslednost, aktivna vloga staršev in nadomestne dejavnosti. Hkrati pa tudi njihov primer kaže, da so zasloni globoko vpeti v vsakdan družin.