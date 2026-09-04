Koliko skupnega imata Tadej Pogačar in Sydney Sweeney?

Spoštovane bralke in bralci, stanovanja gredo po 10.000 evrov za kvadrat in kupci še vedno stojijo v vrsti. V Ljubljani rabljena stanovanja v povprečju dosegajo okoli 5000 evrov za kvadratni meter, najbolj zaželena pa že trkajo ob deset tisočakov. V Mariboru so cene nižje, toda rast je brutalna, vsak peti kupec pa je tujec. Donosi so mizerni, krediti dražji, ponudbe premalo – a nič zato. Slovenci nepremičnine še vedno kupujejo kot »šparovček«. Dokler bo denar iskal zidove, se bo norost težko končala. Več na tej povezavi. Če želite pismo iz uredništva Delo.si prejemati že prej v svoj e-poštni nabiralnik, se lahko brezplačno prijavite tu.

Dobički dol, borza gor: vlagatelji očitno verjamejo v čudeže. Sedmerica največjih borznih družb je v polletju skupaj zaslužila tri odstotke manj kot lani, a je osrednji indeks vseeno poskočil za 28 odstotkov. Vsi so povečali prihodke, Krka, Telekom in Luka Koper tudi dobiček. Največja zvezda je Luka z več kot 80-odstotno rastjo delnice, Petrolu je marec odnesel četrtino dobička, NLB so oklestile slabitve. Več na tej povezavi.

INFOGRAFIKA DELO

Tujina? Kitajska je dolgo bentila nad ameriškimi pravili. Peking, ki je desetletja obsojal ameriške sankcije in ekstrateritorialno pravo, je odkril čar istega orožja. Novi zakoni naj bi kitajsko voljo raztegnili daleč čez njene meje – od umetne inteligence in čipov do sankcij, etnične politike in nadzora kritikov. Ko je velesila dovolj močna, načelnost postane luksuz: kar je bilo včeraj imperializem, je danes državna strategija. Več na tej povezavi.

Lahko roboti rešijo ameriško gospodarstvo?

Roboti prihajajo po službe. Ameriške tovarne stavijo na »fizično umetno inteligenco«: robote, pametne senzorje in sisteme, ki se ne utrudijo in ničesar ne prezrejo. Silicijeva dolina obljublja novo industrializacijo ZDA, sindikati svarijo pred izgubo znanja in delovnih mest. Težava? Roboti še vedno ne znajo niti zavezati vezalk tako dobro kot otrok. Revolucija torej prihaja – samo nihče ne ve, koliko bo stala in kdo bo zanjo plačal. Več na tej povezavi.

Kako uspešni bodo roboti v gospodarstvu? FOTO: Leung Man Hei/AFP

Pozabljate? Če trikrat na dan pozabite, po kaj ste šli v hladilnik, še ni razloga za alarm. Če se to dogaja dvajsetkrat, je čas za obisk zdravnika. Pri demenci so zgodnja diagnoza, rutina in prilagojena komunikacija pomembnejše od prerekanja, zdravila pa niso prvi odgovor. Najprej je treba razumeti, kaj človeka vznemirja – in sprejeti, da spremembe vedenja niso hudoben značaj, ampak posledica bolezni. Več na tej povezavi.

Portret tedna: izraelski zunanji minister

Sobotna priloga? Izraelski zunanji minister Gideon Sar prihaja v Slovenijo ob odprtju veleposlaništva. Več evropskih držav zaostruje pritisk na Izrael, Janševa vlada je ubrala toplejšo smer. Sar, ki zavrača palestinsko državo in Zahodni breg raje imenuje Judeja in Samarija, bo v Ljubljani našel prijazno okolje. Če ga zapeljejo še mimo Plečnikovega stadiona, bo zgodovina sama dodala nekaj ironije. Portret tedna že zdaj na voljo na tej povezavi.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar FOTO: Alex Brandon/Reuters

Globalizacija ni umrla, le račun je končno prišel. Desetletja smo verjeli v neskončno rast, poceni uvoz in svet brez meja. Zdaj prihajajo ekstremna vročina, izčrpani viri in vprašanje, ki je manj udobno od ekonomskih grafov: koliko rasti si planet še lahko privošči? Globalizacija se vrača k manj seksi pojmom – bližini, lokalni pridelavi in samozadostnosti. Napredek bo moral nehati pomeniti samo več. Več na tej povezavi.

Nedelo: Tadej Pogačar in Sydney Sweeney

Koliko skupnega imata Tadej Pogačar in Sydney Sweeney? Najbrž ne veliko, oba pa sta del bogate vsebine tokratnega Nedela. Pogačar je padel. Zdaj bomo videli, ali zna tudi vstati kot Roglič. Tadej Pogačar je leta skoraj deloval, kot da zanj običajni kolesarski zakoni ne veljajo. Potem ga je Vuelta pri več kot 50 km/h spomnila, da asfalt ne pozna favoritov. Zlomljena ključnica, vratno vretence in pretres možganov so mu vzeli rdečo majico ter morda sezono. Toda Roglič ve, kako se po takšnih udarcih vrača: najprej sprejmeš padec, potem pa spet začneš loviti vrh. Zgodba iz Nedela že na voljo na tej povezavi.

Sydney Sweeney rada pozira fotografom. FOTO: Yves Herman/Reuters

Hollywood jo gleda v oprsje, ona šteje milijone. Sydney Sweeney je najbolj »googlana« oseba v ZDA, pred Trumpom, čeprav sama vztraja, da ni politična. Kritiki ji pravijo Maga Barbie, blagovne znamke manj komplicirajo: kavbojke, perilo, filmi in lastne produkcije ji uspešno polnijo račun. Hollywood jo prodaja kot seks simbol, Sweeneyjeva pametno prodaja samo sebe – bolje kot marsikateri njen film. Več na tej povezavi.

Še več video vsebin, še več komentarjev

Pozor, v proizvodnji video vsebin smo prestavili v višjo prestavo, komentiramo še več polemik kot doslej in poskušamo še bolje predstaviti ključne dileme, s katerimi se soočamo doma in na tujem. Svež nabor video vsebin lahko preverite na tej povezavi.

Matej Škufca in Manca Čampa Pavlin FOTO: Marko Feist

Družinske skrivnosti ne umrejo, preselijo se v naslednjo generacijo. V ogled vam ponujam zanimiv video pogovor z Matejem Škufco. Ta opozarja, da zamolčane izgube, zlorabe in družinske travme živijo naprej v vedenju otrok in vnukov. Najtežji korak ni iskanje krivca, ampak priznanje, da smo del zgodbe, ki se je začela pred nami. Šele ko nehamo igrati žrtev, pogledamo v tabu teme in ločimo svojo bolečino od podedovanih bremen, se lahko začne sprememba. Video si oglejte na tej povezavi.

Vprašanji tedna

Veste, kaj se dogaja z delnicami Vzajemne? Odgovarja naš analitik Karel Lipnik, preverite na tej povezavi.

Veste, koliko osebja imajo v Sloveniji različna veleposlaništva? V posebnem dosjeju, ki ga bomo polnili v naslednjih dneh, preverjamo vse. Več na tej povezavi.