Koliko Slovenci zapravimo za darila in koliko za pirotehniko

December je že tradicionalno mesec, ko slovenski potrošniki najbolj široko odpiramo denarnice. Trgovci vsako leto zaznajo izrazit skok prodaje, saj praznični nakupi, obdarovanja in družabni dogodki ustvarijo sezonski vrh. Lanski december pri tem ni bil nobena izjema – čeprav je rast prodaje v primerjavi z decembrom 2023 nekoliko upadla.

Po podatkih Statističnega urada RS je bil prihodek podjetij v trgovini na drobno decembra 2024 kar 11,9 odstotka višji od povprečnega mesečnega prihodka v letu, a hkrati 2,1 odstotka nižji kot leto prej.

Kje Slovenci decembra nakupujemo največ

Največjo rast prodaje so decembra 2024 doživele trgovine z elektronskimi in gospodinjskimi napravami, kjer je promet poskočil za kar 34 odstotkov. Nič presenetljivega, saj so televizije, mali gospodinjski aparati in pametne naprave že leta med najbolj priljubljenimi darili.

Sledi skupina, ki decembra naraste skoraj sama po sebi – živilske trgovine, kjer so nakupi zaradi družinskih praznikov in bogato obloženih miz porasli za skoraj 15 odstotkov. Podobno logično je tudi povečanje prodaje kozmetike in farmacevtskih izdelkov, ki se decembra pogosto znajdejo pod drevesci.

Zanimivo je, da lanski december kljub prazničnemu razpoloženju ni presegel predlanskega. Prodaja je v večini skupin nekoliko upadla, rast pa sta ohranila le segmenta elektronike in izdelkov za prosti čas. FOTO: Jože Suhadolnik

Zanimivo pa je, da kljub praznični evforiji lanski december ni bil boljši od predlanskega. Po številnih skupinah je prodaja celo nekoliko upadla. Izjema sta bila le segmenta elektronike in izdelkov za prosti čas, ki sta ohranila rast.

Čeprav trgovine decembra pri nas občutijo jasen skok prodaje, Slovenci ostajamo precej bolj zadržani kot večina Evropejcev. V državah EU se namreč prodaja neživilskih izdelkov decembra v povprečju dvigne za več kot 22 odstotkov, pri nas pa le za dobrih deset. S tem smo med najmanj potrošniško razpoloženimi narodi v prazničnem času, pred nami je le še Luksemburg.

Pri živilih je slika nekoliko bolj izenačena, čeprav smo tudi tukaj pod evropskim povprečjem. Irec, denimo, decembra kupi skoraj četrtino več hrane kot v preostalih mesecih, pri nas je ta razlika manj izrazita.

Eksplozija uvoza pirotehnike

Slovenci ob koncu leta kupimo veliko pirotehnike. Toliko, da je vrednost uvoza pirotehnike v zadnji četrtini leta poskočila za kar 46 odstotkov. V treh mesecih pred novim letom smo uvozili za kar 1,9 milijona evrov pirotehničnih izdelkov.

Podobno se je povečal tudi uvoz novoletne razsvetljave, za več kot petino. In še en majhen, skoraj nostalgičen podatek, s katerim razpolagajo naši statistiki – uvoz razglednic in čestitk je porasel za tretjino.

Med redkimi izdelki, pri katerih je uvoz upadel, so ostali peneča vina in viskiji.

Praznični koledar je bogat tudi za gostince. Povečano druženje v službah, med prijatelji in v družinah se pozna v prihodkih, saj so bili decembra prihodki gostinskih obratov skoraj pet odstotkov nad letnim povprečjem in več kot sedem odstotkov nad tistimi iz decembra leto prej.