Dan se je komaj začel, seznam obveznosti pa je že dolg. Služba, opravki, družina, gospodinjstvo in še nekaj stvari, ki jih prelagamo že ves teden. Ko zvečer končno pridemo do trenutka zase, se nam ne mudi v posteljo. Še malo televizije, nekaj minut na telefonu, morda odgovor na elektronsko pošto. Saj bomo jutri vstali malo pozneje. Ali pa bomo izgubljene ure spanca nadomestili konec tedna.

Takšno razmišljanje je precej običajno. V času, ko uspešnost pogosto merimo s tem, koliko stvari nam uspe opraviti, se zdi spanje ena redkih dejavnosti, pri kateri si lahko privoščimo bližnjico. Toda ta ima svojo ceno, ki se ne pokaže samo v podočnjakih, zehanju ali dodatni skodelici kave.

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Slovenci spimo manj, kot bi bilo priporočljivo

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da približno dve tretjini odraslih prebivalcev Slovenije dosega priporočeno količino spanja. Po raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski slog odraslih prebivalcev Slovenije iz leta 2024 jih priporočeno količino dosega 62,2 odstotka. Odrasli med 18. in 74. letom med delovniki v povprečju spijo 6,9 ure, ob koncu tedna pa 7,6 ure.

Še zgovornejši je podatek, da se le 48,6 odstotka odraslih zbudi svežih in spočitih. Jutranja utrujenost je torej za precejšen del prebivalstva nekaj vsakdanjega.

Večina odraslih sicer potrebuje od sedem do devet ur spanja na noč, vendar količina ni edino merilo. Pomembni sta tudi kakovost in rednost. Strokovnjaki NIJZ opozarjajo, da ima občasne simptome nespečnosti vsaj tretjina odraslih, pri desetih do petnajstih odstotkih pa so težave tako izrazite, da govorimo o klinični motnji.

Nespečnost ni samo nezmožnost zaspati. Lahko se kaže tudi s pogostim prebujanjem ponoči ali prezgodnjim jutranjim zbujanjem. Človek je lahko v postelji dovolj dolgo, a se kljub temu zbudi neprespan. Čez dan se to pozna kot utrujenost, razdražljivost, slabša koncentracija in nihanje razpoloženja.

Če želimo od sebe čez dan pričakovati več, je morda prvi korak prav ta, da si ponoči vzamemo dovolj časa za spanje.

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Manj spanja, več napak

Ko smo neprespani, se težje osredotočimo na delo, počasneje obdelujemo informacije in se slabše odzivamo na nepredvidene situacije. Morda bomo za nalogo, ki bi jo sicer opravili hitro, potrebovali več časa, pri odločanju pa bomo manj zbrani.

Raziskave potrjujejo, da pomanjkanje spanja vpliva na pozornost in odzivni čas. Raziskovalci so ugotovili, da lahko že delno omejevanje spanja poslabša sposobnost ohranjanja pozornosti in poveča število napak. Težava je tudi v tem, da se človek pogosto ne zaveda, kako zelo se je njegova učinkovitost zmanjšala.

Zanimiva je ameriška raziskava, objavljena leta 2023 v znanstveni reviji Journal of Clinical Medicine. V njej so analizirali podatke 8920 ljudi, ki so v zadnjem letu imeli simptome nespečnosti ali diagnozo te motnje. Pokazala je jasno povezavo: izrazitejše težave z nespečnostjo so bile povezane s slabšo kakovostjo življenja, večjo omejenostjo pri vsakodnevnih dejavnostih in manjšo delovno učinkovitostjo..

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Čeprav raziskava temelji na podatkih iz ZDA in njenih ugotovitev ne moremo neposredno prenesti na slovensko prebivalstvo, dobro ponazarja, da posledice slabega spanja niso omejene le na počutje v jutranjih urah, ampak se odražajo tudi pri delu, odnosih in vsakodnevnih opravilih.

Utrujenost za volanom ni nedolžna

Posebej nevarno je, ko se neprespanost pokaže med vožnjo. Zaspan voznik težje ohranja pozornost, počasneje reagira in lahko spregleda dogajanje na cesti. Včasih zadostuje že nekaj sekund nepazljivosti, da pride do nesreče.

Raziskava AMZS je pokazala, da je polovica slovenskih voznikov občasno zaspana, vsak deseti pa je v zadnjih dveh letih že zaspal za volanom. Kljub temu številni zaspanost še vedno poskušajo premagovati z odpiranjem oken, glasno glasbo ali pogovorom s sopotnikom.

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Toda takšni ukrepi pomagajo le za kratek čas. Strokovnjaki AMZS opozarjajo, da je edini učinkovit ukrep proti zaspanosti počitek. Številke so zgovorne tudi pri primerjavi s količino spanja: v primerjavi z voznikom, ki spi osem ur, se tveganje za prometno nesrečo zaradi zaspanosti pri šestih do sedmih urah spanja poveča za 1,8-krat, pri manj kot petih urah pa za 4,5-krat.

Na povezavo med pomanjkanjem spanja in prometnimi nesrečami opozarja tudi mednarodni sistematični pregled raziskav, objavljen leta 2023. Njegove ugotovitve potrjujejo, da je krajši spanec povezan z večjo vozniško nezmožnostjo in večjim tveganjem za nesreče.

To je še en razlog, da spanja ne bi smeli obravnavati kot nekaj, kar lahko poljubno krajšamo. Še posebej ne pred daljšo vožnjo.

Telo potrebuje spanec, ne le počitek

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Vpliv spanja se ne konča pri zbranosti in delovni učinkovitosti. Med spanjem potekajo številni procesi, pomembni za obnovo organizma, delovanje imunskega sistema in uravnavanje presnove. Dolgotrajne težave s spanjem so povezane tudi z večjim tveganjem za različne zdravstvene težave.

Strokovnjaki NIJZ opozarjajo na povezavo kronične nespečnosti z duševnim zdravjem, zlasti s tesnobnimi motnjami in depresijo, pa tudi z večjim tveganjem za bolezni srca in ožilja. Nezdravljene motnje spanja lahko vplivajo na razvoj oziroma potek drugih bolezni.

Zanimive ugotovitve prinaša tudi raziskava, objavljena leta 2025 v znanstveni reviji Frontiers in Network Physiology, ki je proučevala povezavo med nespečnostjo in avtoimunskimi boleznimi. Raziskovalci so ugotovili povezavo med nespečnostjo in večjim tveganjem za nekatere od teh bolezni. Ker gre za opazovalno raziskavo, ta ne dokazuje, da nespečnost neposredno povzroča avtoimunske bolezni. Vendar dodatno opozarja na kompleksno povezanost spanja in delovanja imunskega sistema.

Občasna slaba noč seveda še ne pomeni zdravstvene težave. Drugače pa je, kadar se težave ponavljajo in začnejo vplivati na naše vsakodnevno življenje. Če nespečnost traja več mesecev, se pojavlja vsaj trikrat na teden in jo spremljajo dnevne posledice, je smiselno poiskati strokovno pomoč. Pri kronični nespečnosti je ena od najučinkovitejših oblik zdravljenja kognitivno-vedenjska terapija.

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Boljši spanec se začne že pred odhodom v posteljo

Na kakovost spanja vpliva več dejavnikov, na nekatere pa lahko precej preprosto vplivamo sami. Pomembno je, da hodimo spat in vstajamo ob približno istem času, tudi ob koncih tedna. Pomagajo redna telesna dejavnost, dovolj dnevne svetlobe in umirjena večerna rutina.

Pred spanjem je priporočljivo omejiti uporabo telefona in drugih elektronskih naprav, izogibati pa se velja tudi poznim obilnim obrokom in uživanju kofeina v večernih urah. Pomembno je še spalno okolje. Spalnica naj bo mirna, prezračena in primerno hladna, postelja pa namenjena predvsem spanju.

Pri tem ne smemo zanemariti niti ležišča in vzglavnika. Nepravilna podpora telesu, neudobna površina ali vzglavnik, ki ne ustreza našim spalnim navadam, lahko vplivajo na udobje in kakovost počitka. Pri izbiri je zato smiselno upoštevati telesno zgradbo, položaj, v katerem najraje spimo, in osebne preference. Kar ustreza enemu, ni nujno najboljša izbira za drugega.

Pomen kakovostnega spanja poudarjajo tudi v podjetju JYSK, kjer so zasnovali kampanjo Prava cena spanja. Z njo želijo opozoriti, da ima zanemarjanje spanja posledice, ki jih pogosto ne opazimo takoj, ter spodbuditi bolj premišljen odnos do počitka.

FOTO: JYSK

JYSK je že pred nekaj leti vzpostavil platformo Šola spanja, kjer lahko obiskovalci najdejo informacije in nasvete o spalnih navadah, vzdrževanju in higieni ter pravilni izbiri izdelkov za spanje. V trgovinah JYSK je prav tako na voljo svetovanje pri izbiri ustreznih izdelkov za spanje.

Seveda nam nov vzglavnik ali vzmetnica ne more podariti dodatne ure v dnevu niti odpraviti vseh vzrokov za nespečnost. Vendar pa lahko pravilno izbran izdelek za spanje, prilagojen vašemu zdravstvenemu stanju in življenjskim navadam, zagotovo prispeva k udobnejšemu okolju za spanje in prebujanju brez bolečin v hrbtenici in vratu.

Morda je zato čas, da na svoje večerne navade pogledamo nekoliko drugače. Spanje ni nekaj, kar si lahko privoščimo šele, ko opravimo vse drugo. Je del vsakdanjega življenja, od katerega je odvisno, kako bomo naslednji dan razmišljali, delali, se odzivali in počutili.

FOTO: JYSK

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