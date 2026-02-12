  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Koliko stane priprava krofov in koliko Krofov živi pri nas

    Statistični urad Slovenije je pripravil statistične podatke, povezane s pustovanjem.
    Za pustni čas niso značilne le maske, temveč tudi pustne sladice kot so krofi, flancati in miške. FOTO: Jože Suhadolnik
    Za pustni čas niso značilne le maske, temveč tudi pustne sladice kot so krofi, flancati in miške. FOTO: Jože Suhadolnik
    M. B.
    12. 2. 2026 | 13:31
    12. 2. 2026 | 13:40
    3:43
    Z današnjim debelim četrtkom se je začela glavnina pustnega dogajanja, ki poteka do pepelnične srede. V soboto in torek pustno dogajanje tradicionalno doseže vrhunec z pustnimi šemami. Lani smo po podatkih Statističnega urada Slovenije (Surs) v Slovenijo uvozili za 10,3 milijona evrov prazničnih, karnevalskih in drugih podobnih izdelkov za razvedrilo. Največ, za dobra dva milijona evrov oziroma petina vsega uvoza je bilo iz Nemčije, kar je zajemalo petino skupne vrednosti uvoza teh izdelkov.

    Veliko slabše nam kaže pri izvozu tovrstnih artiklov, saj smo jih izvozili za le tri milijone evrov, največ, nekaj manj kot milijon, na Hrvaško. 

    Veliko srce Cerkljanske napajajo srca vseh, ki laufarijo ohranjajo živo

    Tradicionalna pustna šema v Sloveniji so kurenti, ki odganjajo zimo in kličejo pomlad. Po ljudskem izročilu so vanje lahko našemljeni le neporočeni fantje, stari od 15 do 34 let. Teh je bilo lani 211.811 oz. 90,2 odstotka vseh moških v omenjenem starostnem obdobju. Med toliko starimi ženskami je bil delež neporočenih nekoliko manjši, 83,5-odstoten. 

    Post cenejši od hrane

    Za pustni čas niso značilne le maske, temveč tudi pustne sladice, kot so krofi, flancati in miške. Surs je preračunal, koliko bi nas stale sestavine, če bi se njihove priprave lotili sami. Za liter jedilnega olja bi lani odšteli v povprečju 1,83 evra, za deset jajc 2,43 evra, za kilogram belega sladkorja 1,16 evra, za liter polnomastnega mleka 1,14 evra, za kilogram pšenične moke 0,80 evra, za kilogram džema pa 7,89 evra.

    V Reziji plešejo ta lipe bile maškare

    S pepelnično sredo, ki sledi pustnemu torku, se za kristijane začenja 40-dnevni post. V tem času se nekateri omejujejo pri uživanju hrane, zlasti mesa. Za govedino brez kosti je bilo lani v trgovinah treba odšteti povprečno 12,34 evra na kilogram, za svinjino s kostjo 5,42 evra, za mleto mešano meso pa 7,01 evra. Cene mesa so se po podatkih Sursa v letu 2025 zvišale v povprečju za 8,3 odstotka, tako da se verjetno marsikdo v Sloveniji ne posti prostovoljno, in ne le 40 dni v letu. 

    Pusti, Krofi in Kurenti

    S pustom so povezani tudi nekateri priimki. Lanskega 1. januarja se je 344 prebivalcev pisalo Pust, 35 Krof, 21 Miška in 9 Šema. Poleg tega smo našteli še 305 Kurentov. Čeprav so kurenti doma na Ptuju, ki je del podravske statistične regije, je na omenjeni datum večina Kurentov prebivala v osrednjeslovenski. V podravski statistični regiji jih je bilo le 11.

    Pust bo letos še posebej prazničen za 5857 prebivalcev Slovenije, ki bodo tisto soboto praznovali tudi svoj rojstni dan, in za 5760 slavljencev, ki bodo svečke upihnili na pustni torek.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila golenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Premium
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

    Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
    Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Manj medijske izpostavljenosti spodrezalo Zorana Stevanovića

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas, ali pa ga ne bi nikomur. Demokrati so skočili na tretje mesto.
    Janez Tomažič 11. 2. 2026 | 08:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    pustSurskrofi

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump imenoval kandidatko za veleposlanico v Sloveniji

    Kandidatka za veleposlanico bo morala zdaj uspešno prestati zaslišanje pred senatnim odborom za zunanje zadeve in potrditev v senatu.
    12. 2. 2026 | 13:43
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlonka Julie Simon

    Na tuj račun zapravila več kot 2000 evrov in osvojila zlato

    Francoska biatlonka Julie Simon je v letih 2021 in 2022 zlorabila kreditni kartici reprezentančne kolegice in fizioterapevta. Oktobra je bila obsojena.
    12. 2. 2026 | 13:38
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pustna statistika

    Koliko stane priprava krofov in koliko Krofov živi pri nas

    Statistični urad Slovenije je pripravil statistične podatke, povezane s pustovanjem.
    12. 2. 2026 | 13:31
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina – z aplavzom

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    NLB lani ustvarila dobre pol milijarde evrov čistega dobička

    Največja bančna skupina v Sloveniji namerava za dividende nameniti 55 odstotkov lanskega dobička.
    12. 2. 2026 | 13:12
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    NLB lani ustvarila dobre pol milijarde evrov čistega dobička

    Največja bančna skupina v Sloveniji namerava za dividende nameniti 55 odstotkov lanskega dobička.
    12. 2. 2026 | 13:12
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
