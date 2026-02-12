Koliko stane priprava krofov in koliko Krofov živi pri nas

Z današnjim debelim četrtkom se je začela glavnina pustnega dogajanja, ki poteka do pepelnične srede. V soboto in torek pustno dogajanje tradicionalno doseže vrhunec z pustnimi šemami. Lani smo po podatkih Statističnega urada Slovenije (Surs) v Slovenijo uvozili za 10,3 milijona evrov prazničnih, karnevalskih in drugih podobnih izdelkov za razvedrilo. Največ, za dobra dva milijona evrov oziroma petina vsega uvoza je bilo iz Nemčije, kar je zajemalo petino skupne vrednosti uvoza teh izdelkov.

Veliko slabše nam kaže pri izvozu tovrstnih artiklov, saj smo jih izvozili za le tri milijone evrov, največ, nekaj manj kot milijon, na Hrvaško.

Tradicionalna pustna šema v Sloveniji so kurenti, ki odganjajo zimo in kličejo pomlad. Po ljudskem izročilu so vanje lahko našemljeni le neporočeni fantje, stari od 15 do 34 let. Teh je bilo lani 211.811 oz. 90,2 odstotka vseh moških v omenjenem starostnem obdobju. Med toliko starimi ženskami je bil delež neporočenih nekoliko manjši, 83,5-odstoten.

Post cenejši od hrane

Za pustni čas niso značilne le maske, temveč tudi pustne sladice, kot so krofi, flancati in miške. Surs je preračunal, koliko bi nas stale sestavine, če bi se njihove priprave lotili sami. Za liter jedilnega olja bi lani odšteli v povprečju 1,83 evra, za deset jajc 2,43 evra, za kilogram belega sladkorja 1,16 evra, za liter polnomastnega mleka 1,14 evra, za kilogram pšenične moke 0,80 evra, za kilogram džema pa 7,89 evra.

S pepelnično sredo, ki sledi pustnemu torku, se za kristijane začenja 40-dnevni post. V tem času se nekateri omejujejo pri uživanju hrane, zlasti mesa. Za govedino brez kosti je bilo lani v trgovinah treba odšteti povprečno 12,34 evra na kilogram, za svinjino s kostjo 5,42 evra, za mleto mešano meso pa 7,01 evra. Cene mesa so se po podatkih Sursa v letu 2025 zvišale v povprečju za 8,3 odstotka, tako da se verjetno marsikdo v Sloveniji ne posti prostovoljno, in ne le 40 dni v letu.

Pusti, Krofi in Kurenti

S pustom so povezani tudi nekateri priimki. Lanskega 1. januarja se je 344 prebivalcev pisalo Pust, 35 Krof, 21 Miška in 9 Šema. Poleg tega smo našteli še 305 Kurentov. Čeprav so kurenti doma na Ptuju, ki je del podravske statistične regije, je na omenjeni datum večina Kurentov prebivala v osrednjeslovenski. V podravski statistični regiji jih je bilo le 11.

Pust bo letos še posebej prazničen za 5857 prebivalcev Slovenije, ki bodo tisto soboto praznovali tudi svoj rojstni dan, in za 5760 slavljencev, ki bodo svečke upihnili na pustni torek.