Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

Nova mednarodna študija Chef’s Pencil, ki je primerjala 177 mest po vsem svetu glede stroškov obedovanja v restavracijah, kave in piva v primerjavi z lokalnimi plačami, ponuja zanimiv vpogled tudi za Ljubljano. Avtorji iz Chef’s Pencil so analizirali podatke iz spletne baze stroškov življenja in plač Numbeo in primerjali cene jedi v restavracijah s povprečnimi neto plačami v teh mestih.

Pri izračunu so upoštevali tipično kosilo za dva (trije hodi) v srednje dragi restavraciji, razdelili strošek na eno osebo in ga primerjali s povprečno plačo v mestu.

Ugotovili so, da je v nekaterih mestih obedovanje zunaj zelo poceni glede na lokalne prihodke, v drugih pa precej drago.

Ustvarili so »1 % klub«: mesta, kjer srednji obrok stane en odstotek (ali manj) mesečne neto plače. Med temi mesti so najpogosteje ameriška mesta in nekatera v Aziji, pa tudi nekaj evropskih, npr. Bern, Ženeva, Zürich.

Hrvaška mesta, recimo Dubrovnik, veljajo za najdražja glede na lokalne plače. FOTO: Damjan Tadic/Cropix

Po drugi strani so mesta, kjer je jesti zunaj razmeroma drago, pogosto v južni in vzhodni Evropi. Med temi sta, denimo, Atene in Dubrovnik, ki sta v spodnjem delu lestvice evropskih mest, kajti strošek hrane je glede na lokalne plače zelo visok.

Za trihodno kosilo 1,9 odstotka plače

Ljubljana se je uvrstila na 99. mesto svetovne lestvice, saj trihodni obrok v restavraciji srednjega razreda predstavlja približno 1,9 odstotka povprečne mesečne plače. S tem se je znašla v spodnji polovici evropske lestvice, ob njej so mesta, kot so Sarajevo, Torino, Nikozija in Nica, in zaostaja za bližnjimi Zagrebom, Bratislavo ali Dunajem, kjer si prebivalci z enakim deležem plače lahko privoščijo več.

Pri kavi je Ljubljana bliže sredini: dnevna skodelica kapučina pomeni približno 4,2 odstotka dnevne plače, kar jo uvršča okoli evropskega povprečja.

Najbolje se prestolnica odreže pri pivu. Pri desetih pivih s povprečno ceno je na 57. mestu na svetu, saj je treba za to pijačo odšteti le 1,9 odstotka dnevne plače. Tako je pivo za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.

Analiza kaže, da je za prebivalce slovenske prestolnice obedovanje zunaj še vedno razmeroma velik finančni zalogaj, medtem ko ostajata kava in predvsem pivo precej bolj dosegljivi vsakdanji razvadi.