Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Zjutraj vzamemo telefon v roke, še preden se dobro zbudimo. Preverimo sporočila, podrsamo nekaj reelov, preverimo elektronsko pošto in zadnje novice doma in po svetu. Čez dan je vedno pri roki – za resne sestanke, navigacijo, video ali navadne klice, sporočanje in brezskrbno prostočasno brskanje. Zvečer pride morda čas za branje knjige, novic ali gledanje najljubše serije. Ob vsem tem pa skoraj nikoli ne razmišljamo, koliko mobilnih podatkov dejansko porabljamo.

Da jih v svojem vsakdanu potrebujemo vedno več, kažejo tudi statistike. Po podatkih Ericsson Mobility Reporta*, rednega poročila švedskega telekomunikacijskega podjetja Ericsson o razvoju mobilnih omrežij in podatkovnega prometa, je mesečni mobilni podatkovni promet na aktivni pametni telefon v srednji in vzhodni Evropi leta 2025 znašal približno 23 GB, do leta 2031 pa naj bi se povečal na okoli 50 GB na mesec.

Prav povečanje porabe mobilnih podatkov je dober razlog, da se spreminjajo tudi mobilni paketi. HoT jih je to jesen znova nadgradil, vendar s pomembno razliko: več prenosa podatkov ne pomeni višje cene. Izboljšave samodejno veljajo tudi za obstoječe uporabnike, brez doplačil, aneksov ali vezave.

Kaj pravzaprav pomeni 100 GB?

Številke na prvi pogled ne povedo veliko, in čeprav se 20, 50 ali 100 GB sliši veliko, je to odvisno od naših navad. Zato se moramo vprašati: kakšen uporabnik sem?

Med največjimi porabniki mobilnih podatkov je video. Netflix** denimo navaja, da lahko ura gledanja vsebin v visoki ločljivosti HD porabi do približno 3 GB podatkov, pri vsebinah v ločljivosti 4K pa celo do 7 GB. To pomeni, da bi 100 GB podatkov zadostovalo za približno 33 ur gledanja vsebin v HD oziroma dobrih 14 ur v 4K. Pri nižji kakovosti je poraba seveda precej manjša.

Vendar povprečen uporabnik na telefonu ne gleda samo filmov. Uporablja ga tudi za ogled videov na družbenih omrežjih, videoklice, poslušanje glasbe, iskanje poti z navigacijo, pošiljanje različnih datotek ter vse tisto brskanje, ki ga opravi čisto mimogrede. Če ga pogosto spremeni tudi v dostopno točko za prenosnik ali tablico, lahko številke rastejo še hitreje.

Za nekoga, ki je večino dneva povezan z brezžičnim omrežjem in telefon uporablja predvsem za sporočila, novice in občasno navigacijo, je lahko dovolj že precej manjša količina podatkov. Kdor veliko časa preživi na poti, redno gleda videe ali mobilni internet uporablja tudi na drugih napravah, pa zlahka porabi več deset gigabajtov na mesec.

Ključno je, da količina prenosa sledi našim dejanskim navadam. Pri HoT-u paket HoT MINI namesto dosedanjih 9 GB po novem vključuje 20 GB prenosa podatkov, paket HoT EXTRA pa namesto 300 GB omogoča neomejen prenos podatkov. V ponudbo je prišel tudi nov internetni paket HoT GIGA MIDI s 100 GB prenosa podatkov za 7,99 evra.

Uporabniki HoT-a lahko med paketi prehajajo vsak mesec, brez vezave in dodatnih stroškov. FOTO: Depositphotos

HoT: paket raste, cena pa ne

Kot potrošniki smo že navajeni, da če se ponudba izboljša, zraste tudi cena. Pri HoT-u so to logiko obrnili na glavo. Jesenski paketi so namreč doživeli konkretno okrepitev v GB, cene pa so ostale nespremenjene.

HoT MINI po novem vključuje 20 GB prenosa podatkov namesto dosedanjih 9 GB, in to za le 6,99 evra mesečno, za 9,99 evra na mesec pa je na voljo HoT MEGA, ki ponuja neomejeno klicev, sporočil in prenosa podatkov. HoT EXTRA, ki je v ponudbi za 13,99 evra na mesec, je z dosedanjih 300 GB prešel na prav tako neomejen prenos podatkov. Pri paketu EXTRA so se povečale tudi količine prenosa v EU, na 15 GB, vključenih pa je še 50 minut klicev iz Slovenije v EU ter 1 GB prenosa podatkov v Srbiji.

Pomembna podrobnost je, da uporabnikom za te izboljšave ni treba narediti ničesar. Samodejno veljajo tako za nove kot obstoječe uporabnike, brez doplačil, podpisovanja aneksov ali dodatnih pogojev.

Tak pristop HoT ohranja že od vstopa na slovenski trg leta 2017. Po navedbah podjetja cen svojih paketov v tem času ni zvišal, ponudbo pa je redno nadgrajeval z več vsebinami in dodatnimi možnostmi. Pri nekaterih paketih so se cene z leti celo znižale.

Pri mesečnem računu za telefon se nekaj evrov razlike morda ne zdi veliko. Toda ko znesek pomnožimo z dvanajstimi meseci in nato še z več leti, postane predvidljiva cena precej bolj zanimiva. Še posebno če paket medtem ne ostaja enak, ampak postopoma ponuja več.

Pri izbiri mobilnega paketa ni pomembna samo cena, ampak tudi, koliko prenosa podatkov za ta znesek dejansko dobimo. FOTO: Depositphotos

Kakšen mesec tako, naslednji drugače

Naše navade niso vsak mesec enake. Poleti smo več na poti, na dopustu pogosteje uporabljamo navigacijo in mobilni internet, kakšen mesec več delamo od doma ali zunaj pisarne, drugič pa smo večino časa povezani z domačim omrežjem Wi-Fi. Zato ni nujno, da nam ves čas ustreza tudi isti mobilni paket.

Pri HoT-u lahko uporabniki med paketi prehajajo vsak mesec, brez vezave in skriti stroškov. Paket oziroma dodatne možnosti lahko uredijo sami, brez obiska trgovine ali klica v klicni center.

Takšna prilagodljivost pride prav predvsem takrat, ko se potrebe hitro spreminjajo. Če v določenem obdobju potrebujemo več prenosa podatkov, lahko izberemo večji paket, pozneje pa se vrnemo na manjšega. Namesto da bi paket izbrali za več let vnaprej, ga lahko prilagajamo temu, kako telefon dejansko uporabljamo.

Pri tem ni treba sklepati kompromisov pri tehnologiji. HoT podpira 5G, VoLTE, VoWiFi in eSIM, med storitvami pa so vključena tudi MMS-sporočila.

* https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report

** https://help.netflix.com/en/node/87

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