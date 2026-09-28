Koliko vode potrebuje vrt jeseni? To napako pri zalivanju dela marsikdo

Po vročem poletju, ko smo vrt pogosto zalivali vsak dan, se konec septembra pojavi vprašanje, kako pogosto rastline sploh še potrebujejo vodo. Dnevi so krajši, temperature nižje, tla pa se počasneje izsušujejo. Kljub temu na gredah še vedno rastejo solata, motovilec, radič in druge jesenske vrtnine.

Pri jesenskem zalivanju ni univerzalnega urnika. Potrebe rastlin so odvisne od vremena, vrste tal, starosti rastlin in tudi od tega, ali rastejo na prostem ali v loncih. Posebno pozornost potrebujejo sveže posejana semena in mlade sadike, saj se njihov plitvi koreninski sistem hitreje izsuši.

Tudi dež nas lahko zavede: kratka ploha pogosto omoči le površino, medtem ko pri koreninah zemlja ostane suha. Kako torej najlažje ugotovimo, ali je čas za zalivanje, katere vrtnine so jeseni najbolj občutljive in kdaj je vsakodnevno zalivanje vendarle potrebno? Preberite na Deloindom.si.