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    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Promo Delo
    7. 7. 2026 | 10:13
    7:52
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    Posebej pri spletnih nakupih in plačevanju storitev pričakujemo, da bo postopek hiter, varen in brez odvečnih korakov. Zato ni presenetljivo, da vse več ponudnikov svojim strankam omogoča plačilo s Flikom. Namesto vnosa številke kartice in drugih podatkov lahko uporabniki nakup ali storitev poravnajo neposredno prek svoje mobilne banke – hitro, preprosto in z le nekaj potrditvami.

    Tehnologija je v zadnjih letih spremenila skoraj vse vidike našega vsakdana, zato se spreminjajo tudi naše navade pri upravljanju denarja. Flik je ena izmed rešitev, ki uporabnikom omogoča sodobnejše in enostavnejše načine plačevanja, njegove prednosti pa najbolj pridejo do izraza prav v situacijah, s katerimi se srečujemo vsak dan.

    Brez telefona ne gremo več nikamor

    Pomislite, kolikokrat na dan posežete po telefonu. Z njim preverjamo e-pošto, odgovarjamo na sporočila, spremljamo novice, naročamo taksi, urejamo plačilo parkirnine, navigiramo, preverjamo vreme. Telefon je postal središče našega vsakdana. Zakaj bi bilo pri plačevanju drugače?

    Še pred nekaj leti smo pred odhodom od doma najprej preverili, ali imamo pri sebi denarnico. Danes najprej preverimo, ali imamo telefon. Prav zato se zdi logično, da tudi načine plačevanja upravljamo s telefonom, pri čemer nam ni treba iskati denarnice, gotovine ali kartice, nakupe pa opravimo enostavneje in hitreje, brez izgubljanja časa in živcev.

    To velja za jutranjo kavo, nakup v trgovini, obisk frizerja, spletni nakup ali plačilo različnih storitev. Ko plačevanje postane neopazno, vemo, da smo našli dobro rešitev.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Družabne aktivnosti so zabavne. Njihova poravnava običajno malo manj.

    Skupno kosilo s prijatelji je najlažje poravnati z enim skupnim računom. Potem pa pride tisti drugi del zgodbe.

    »Koliko sem dolžan?«

    »Mi pošlješ številko računa?«

    »Se opravičujem, pozabil sem.«

    Čeprav gre običajno za manjše zneske, lahko vsakokratna poravnava skupnih stroškov hitro postane zamudna, zapletena ali celo neprijetna. Ne zato, ker ljudje ne želijo plačati, ampak zato, ker se nam pogosto mudi in ker se stvari preprosto izgubijo med vsakodnevnimi opravki.

    Prav zato so hitra nakazila med posamezniki postala tako priljubljena. Ko lahko prijatelju svoj del stroškov nakažemo takoj po kosilu, koncertu ali izletu, odpadejo dodatna usklajevanja, opomniki in iskanje podatkov. Obenem pa imamo natančno zabeleženo, kdo je že poravnal svoj del računa in kdo ne.

    Takšni primeri so še posebej pogosti poleti, ko več časa preživimo na potovanjih, festivalih, izletih in druženjih. Stroške si pogosto delimo, zato je dobro, da je tudi njihova poravnava čim bolj preprosta. Navsezadnje si ne želimo, da bi odprti računi zasenčili lepe spomine na prijetna druženja.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Zakaj je zaključek spletnega nakupa pogosto najbolj zamudni del?

    Nakupovanje po spletu je danes čisto običajno. Kupujemo oblačila, elektroniko, športno opremo, rezerviramo počitnice in naročamo storitve. Večina postopka je hitra in intuitivna.

    Potem pa pridemo do blagajne.

    Poiščemo kartico. Prepišemo številko. Preverimo datum veljavnosti. Vnesemo varnostno kodo. Včasih kartice celo nimamo pri roki in jo iščemo v torbici, denarnici, predalu. Šele nato lahko zaključimo nakup.

    Čeprav gre za postopek, ki ga poznamo vsi, uporabniki vse pogosteje pričakujemo bolj preprosto izkušnjo. Še posebej pri nakupovanju prek mobilnega telefona, pri katerem želimo vse urediti z nekaj kliki.

    Pri plačevanju s Flikom vam ni treba vpisovati številke kartice. Uporabnik vnese telefonsko številko ali e-naslov in plačilo potrdi na svojem telefonu. To pomeni manj korakov in hitrejši zaključek nakupa.

    Morda se razlika na prvi pogled ne zdi velika. A ko pomislimo, kolikokrat na leto nekaj kupimo po spletu, hitro ugotovimo, da se prihranek časa lahko meri v urah. Spletni nakup, ki je enostaven od začetka do konca, nam poleg časa ohrani tudi precej bolj mirne živce.

    FOTO: Shutterstock
    FOTO: Shutterstock

    Hitrost in preprostost sta pomembni. Zaupanje je nujno

    Ko govorimo o digitalnih plačilih, uporabniki ne iščemo le udobja. Enako ali še bolj pomembno je, da storitvi zaupamo. Prav zato so pomembni podatki, ki kažejo, kako razširjena in sprejeta je določena rešitev v praksi. Digitalni sistem za plačevanje Flik je vse bolj priljubljen tudi zaradi svoje varnosti. Danes mu zaupa že več kot 3500 trgovcev in ponudnikov storitev. To pomeni, da Flik ni le način nakazovanja med prijatelji, ampak lahko uporabniki plačilo z njim opravijo tudi na vedno več prodajnih mestih in v vedno več spletnih trgovinah.

    Mreža ponudnikov se nenehno širi, kar potrjuje, da digitalni načini plačevanja niso več nišna rešitev, temveč postajajo pomemben del sodobnega poslovanja.

    Prednosti Flika prepoznavajo tudi trgovci. Ti lahko svojim strankam omogočijo plačevanje v spletnih trgovinah, na POS-terminalih ali prek Flik POS aplikacije. Na ta način sledijo pričakovanjem kupcev, ki si želijo hitrih, preprostih in sodobnih načinov plačevanja.

    Rast števila ponudnikov pa kaže tudi nekaj drugega: da uporabniki vse bolj cenimo rešitve, ki združujejo enostavno uporabo in zanesljivo delovanje. Pri denarju si namreč nihče ne želi sklepati kompromisov. Hitrost brez zaupanja ni dovolj. In enako velja za varnost brez dobre uporabniške izkušnje. Dobre rešitve združujejo oboje.

    Plačevanje je del vsakdana. Zakaj ga ne bi poenostavili?

    Ne glede na to, ali gre za nakup kave, poravnavo stroškov po skupnem kosilu, spletni nakup ali plačilo storitve, si večina ljudi želi enako: da je plačilo opravljeno hitro, preprosto, transparentno in brez zapletov. In če je bila nekoč najpomembnejša stvar v žepu denarnica, danes to vlogo vse pogosteje prevzema telefon.

    Prav zato ni presenetljivo, da se spreminjajo tudi pričakovanja uporabnikov. Plačevanje ne sme biti ovira. Mora biti nekaj, kar opravimo mimogrede in brez razmišljanja. To je znak, da je rešitev, ki jo uporabljamo, enostavna, varna, zanesljiva in po meri uporabnikov. Tako se lahko mi posvetimo pomembnejšim stvarem.

    Tudi če gre samo za jutranjo kavo.

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