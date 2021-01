Kolumna: Alergija me je pregnala iz lastnega stanovanja

Zdravniki so me ves čas prepričevali, da je za moje težave kriv konzervans v kozmetiki, nihče pa ni omenil, da se ta isti konzervans pojavlja tudi v zidnih barvah. Po tem odkritju je vse skupaj dobilo smisel ...Od takrat je moje življenje bistveno drugačno, saj se ta tihi škodljivec skriva praktično na vsakem koraku. Odslej preberem vse deklaracije na kozmetiki in čistilih, ki jih kupim (nahaja se v večini čistil, mehčalcev za perilo in nekaterih detergentih), preden odidemo na dopust, vedno preverim, kdaj so nazadnje belili, in s sabo odnesem svojo posteljnino in brisače, svojevrsten izziv v luči spopadanja z alergijo pa je bila tudi prenova doma, ki smo se je lotili v času epidemije koronavirusa, ampak o tem kdaj drugič ...