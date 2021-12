Kolumna: Ali imajo prostori res svojo energijo

Nadvse pomembno je, da se v svojih bivališčih dobro počutimo. Tem manj omejitev kot nas bremeni pri njihovi izbiri, toliko bolj si jih lahko prilagodimo in jih personaliziramo. Pri gradnji od začetka smo lahko nadvse kreativni in poskrbimo, da so zgrajeni zidovi res pisani na našo kožo. Pri obnovi stare nepremičnine pa se že malce bolj zaplete. Redko bi si jo po nakupu želeli v celoti pustiti čisto v takšnem stanju, kakršnega si je zamislil naš predhodnik. Navadno si tudi tu želimo prilagoditev in izboljšav. Da se bomo bolje počutili. Bolj domače. Pri nakupu (pa tudi najemu) nepremičnin tako navadno ne iščemo popolnega doma temveč potencial zanj. A kaj to pravzaprav je?

