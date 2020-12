»Prosim, ne podarjajte živali«

Poslušam in berem, da se zdaj v času karantene v večjem številu posvajajo živali. Mucke in psi. Dobro, s tem ni nič narobe. To so bitja, ki si zaslužijo dom, topel objem, hrano in ljubezen. Prepričana sem, da se naš planet zdaj vrti v nasprotni smeri, a bo tudi tega kmalu konec in naša življenja se bodo spet sestavila in se vrnila v ustaljene tirnice. Pa bomo potem še imeli čas za ljubeče žive kepice, ki naj bi nas navdihovale in nam bile za terapevta? V njihovem imenu si močno želim, da bi bilo tako.