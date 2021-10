Kolumna Bojana Žnidaršiča: Talno gretje gre na smetišče

Zgodovina nizkotemperaturnega toplovodnega talnega gretja v slovenskih družinskih hišah se je začela pred nekako 50 leti. Prve izkušnje so bile slabe. Zaradi velikih toplotnih izgub na ovoju je bilo to popolnoma neprimerno ogrevalo. Pred kakšnimi 30 leti so se začele graditi stavbe z boljšo toplotno izolacijo. Zanje je bilo talno gretje primerno, celo idealno. V zadnjem obdobju je v vzponu gradnja pasivnih in nizkoenergijskih hiš. V njih pokaže talno gretje slabosti počasne odzivnosti na brezplačno sončno ogrevanje. In smo spet na začetku ciklusa. Tudi na področju gradnje gre razvoj naprej. Mogoče ne tako hitro kot pri računalnikih in telefonih, vsekakor pa dovolj hitro, da morajo novodobni graditelji, projektanti, izvajalci, trgovci in nadzorniki spoznati zakonitosti današnje gradnje.