Kolumna Mateje Tamše: Senčila in fasada - vročina nam ne pride do živega

Najprej so fasaderji dokončali zaključni sloj fasade. Za to so potrebovali nekaj dni – najprej so nanesli lepilo in nato še zaključni sloj fasade. Za fasado smo izbrali fasadno barvo, ki ima poleg izvrstnih gradbenih fizikalnih lastnosti tudi poseben efekt - spodbuja sposobnost samodejnega čiščenja: tako se s kapljicami dežja odbija tudi umazanija. Fasada dolgo časa ostane čista in suha. Katero barvo smo izbrali? Pravzaprav se z barvami nismo kaj dosti ukvarjali. Izbrali smo kar nevtralno in vedno elegantno – belo. Meni se zdi, da se na sive detajle super poda. V fazi pred PZI smo razmišljali še o različnih lesenih detajlih, ki bi jih lahko dodali na fasado, vendar se na koncu zanje nismo odločili – zaradi samega varčevanja, kot tudi dodatnega dela z vzdrževanjem, ki bi ga to v prihodnosti prineslo.

