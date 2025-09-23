Komarjev letos septembra res več kot lani

»Trenutno imamo zelo toplo in zelo vlažno vreme, kar je zelo ugodno za razvoj komarjev, zato ni presenetljivo, da jih je veliko. Podatkov s terena sicer nimamo, a z znižanjem temperatur konec septembra in oktobra lahko pričakujemo, da bodo odmrli,« opažanju, da v teh dneh mrgoli komarjev, pritrjuje raziskovalka, biologinja dr. Katja Adam z oddelka za biodiverziteto na primorski fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Prevladujejo tigrasti komarji, prisotni so tudi navadni komarji, a po njenih besedah ima vsaka vrsta svoje specifike oziroma razmere in čas v letu, ki je zanje najbolj ugoden.

Ena od vrst navadnega komarja, denimo, se uspešno razmnožuje, ko se višajo vodostaji oziroma ob poplavah, tako da se njihovo število tedaj običajno najbolj poveča. Takšne razmere so ponavadi spomladi, lahko pa nastanejo tudi jeseni. Populacije komarjev so torej zelo odvisne od vremenskih razmer in vodnega režima.

Poletje z manj komarji

Zdi se, da je bilo komarjev letos poleti manj, kot jih je zdaj. »Tako je. Bilo je sušno poletje in smo tudi znotraj monitoringa (projekta Nadzor prenašalcev vektorsko prenesenih patogenov v Sloveniji) letos zares zaznali manjše število komarjev v primerjavi z lanskim letom, za katero imamo podatke (projekt traja še do oktobra 2026),« potrjuje sogovornica.

Pri projektu sicer poleg Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem sodelujejo še Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Prirodoslovni muzej Slovenije in Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Osredotočajo pa se ne le na nadzor komarjev, ampak tudi na klope in prenašane patogene.

Leta 2020 jih je bilo največ

Sicer so bili komarji, odkar v zadnjih petih letih izvajajo monitoring (med koncem leta 2019 in aprilom 2023 so jih spremljali znotraj projekta Vzpostavitev monitoringa prenašalcev vektorskih bolezni v Sloveniji), najštevilnejši leta 2020. Tedaj je bilo zelo deževno, kar je bil poglavitni razlog za njihovo številnost.

»Zanimivo pa bi bilo videti, kako so na njihovo število vplivale velike poplave leta 2023, a tedaj te vrste projekta nismo izvajali, saj zanj nismo imeli sredstev,« je sklenila pogovor sogovornica.