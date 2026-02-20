»Trumpova komisija« potrdila izgradnjo plesne dvorane v Beli hiši

Komisija Združenih držav Amerike za umetnost je v četrtek potrdila načrt predsednika Donalda Trumpa za izgradnjo plesne dvorane v Beli hiši. Komisija je polna članov, ki jih je nastavil predsednik sam, piše Forbes.

Do zelene luči za začetek gradnje 400 milijon dolarjev (340 milijonov evrov) vredne dvorane je potrebna le še odobritev 12-članske Komisije za načrtovanje narodne prestolnice, prav tako polne Trumpovih zaveznikov.

Trump je za plesno dvorano zrušil vzhodno krilo Bele hiše. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Plesna dvorana, ki naj bi sprva stala 200 milijonov dolarjev (170 milijonov evrov), bo predvidoma večja od cele Bele hiše. Prejšnjo jesen so z namenom postavitve dvorane zrušili vzhodno krilo Bele hiše, ki ga je zgradil predsednik Franklin D. Roosevelt. Ankete kažejo, da večina Američanov, tako kot nacionalni sklad za ohranjanje zgodovinske dediščine, nasprotuje ogromni neoklasicistični plesni dvorani.

Trump pravi, da želi dokončati plesno dvorano že v letu in pol. Izgradnjo dvorane lahko prepreči samo še vrhovno sodišče.